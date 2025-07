Horóscopo de Agosto para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Agosto será destaque para recomeços emocionais, conexão espiritual mais intensa e resgate do que realmente importa para Peixes. É hora de florescer!

Clique aqui e escute a matéria

Agosto será um mês de cura para Peixes. Mas antes de tudo florescer, será preciso arrancar as ervas daninhas.

Os primeiros dias do mês podem trazer uma sensação de confusão ou exaustão emocional, como se tudo estivesse meio fora do lugar. Essa névoa vai se dissipar entre os dias 10 e 13, quando você finalmente entende o que precisa deixar para trás.

A partir daí, o clima muda. Um reencontro com alguém querido, uma mensagem tocante ou um sinal claro do universo vai te lembrar do seu valor e da sua força.

A vida amorosa entra em destaque: novas conexões surgem com profundidade, e relacionamentos antigos podem se renovar. Você estará mais magnético, sensível e intuitivo.

Na vida prática, é um bom momento para colocar ideias criativas no mundo.

Agosto também favorece projetos ligados à arte, bem-estar, terapias ou causas sociais. Seu talento para ajudar, ouvir e sonhar vai inspirar quem está ao seu redor.

Use esse mês para: perdoar, soltar o que não volta mais e se reconectar com sua essência

Evite: se perder em promessas ilusórias ou carregar peso que não é seu

Número da sorte: 7

Ritual do mês: banho de manjericão e lavanda no dia 11 para abrir caminhos

HORÓSCOPO DE AGOSTO