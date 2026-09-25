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Horóscopo | Notícia

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/09) para todos os signos do zodíaco

O Social1 revela a energia de hoje: alivie a rotina, valorize conexões sinceras e aproveite o encerramento do expediente em boa companhia!

Por Eduarda Barreto Publicado em 25/09/2026 às 5:01
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A sexta-feira chega ao firmamento trazendo um bálsamo revigorante de dever cumprido, descontração e renovação do astral.

À medida que os compromissos mais pesados da semana chegam ao fim, o panorama astrológico de hoje convida a desacelerar a mente, diminuir o nível de cobrança e abrir espaço para o entretenimento, o afeto e o merecido descanso.

Nas interações sociais e no campo amoroso, a atmosfera ganha contornos de pura espontaneidade, acolhimento e trocas enriquecedoras.

Em vez de remoer pendências ou antecipar obrigações futuras, o cosmos sugere presença total no agora para saborear cada conquista recente. O Social1 preparou previsões inteiramente inéditas para que você encerre o expediente com serenidade e inaugure o fim de semana com o coração aquecido.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua energia hoje pede válvulas de escape saudáveis e momentos de pura leveza. No expediente, resolva os últimos afazeres sem alimentar atritos desnecessários. Para a noite, a sugestão do Social1 é reunir amizades estimulantes ou se dedicar a um hobby prazeroso.

Touro - (20/04 a 20/05)

O aconchego do seu refúgio pessoal chama sua atenção neste encerramento de semana. Aproveite a caminhada final da jornada para preparar uma receita gostosa ou desfrutar de um ambiente calmo. No romance, demonstrações de carinho com gestos simples renovam a paz a dois.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua essência comunicativa e bem-humorada brilha forte no encerramento das tarefas diárias. Excelente momento para trocar ideias, circular por espaços agradáveis e aceitar convites de última hora. Nas relações afetivas, o tom leve garante conversas divertidas e marcantes.

Câncer - (21/06 a 22/07)

A sexta-feira estimula o bom senso para organizar as finanças e se presentear com um mimo especial. Valorize seus esforços recentes e cuide do seu bem-estar. Nas interações com quem estima, a escuta atenta e o carinho genuíno fortalecem os laços de amizade.

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Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma e magnetismo irradiam luz sob as ótimas vibrações do céu de hoje. É hora de colocar seu brilho em evidência, vestir algo especial e celebrar suas vitórias. No amor, sua postura autêntica atrai olhares e reacende a paixão na vida a dois.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O universo recomenda um recolhimento gentil para recuperar suas forças físicas e mentais. Conclua seus deveres corporativos sem carregar estresse adicional para o lar. Reservar as próximas horas para o repouso puro fará um bem enorme ao seu astral.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua vida social ganha contornos festivos e cheios de boas vibrações neste fechamento de semana. O trabalho em parceria será fluido e os papos descontraídos ao fim do dia garantem ótimas risadas. No amor, a verdadeira cumplicidade nasce da leveza recíproca.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Seu empenho ao longo dos últimos dias rende um reconhecimento merecido na carreira. Encerre suas obrigações com o sentimento gratificante de missão cumprida. Mais tarde, abra espaço para instantes de intimidade e profunda conexão com quem ama.

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Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu espírito curioso pede passagem para quebrar a rotina e buscar novidades inspiradoras. Se puder, planeje um passeio diferente ou pesquise um destino interessante para conhecer em breve. Seu otimismo contagiante será a melhor companhia para a noite.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O dia favorece o desapego das exigências profissionais e a busca por acolhimento emocional. Coloque metas rígidas em pausa e dedique-se ao que renova sua paz interna. Na vida a dois, atitudes calorosas e sinceras aprofundam a confiança no relacionamento.

Aquário - (20/01 a 18/02)

As parcerias e a convivência interpessoal recebem destaque total nesta sexta-feira. Aproveite o tempo livre para propor atividades originais com quem ama ou cultivar novas conexões. O respeito à individualidade mantém a atração e a química bem acesas.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Organize as últimas demandas da rotina com tranquilidade para garantir um fim de semana livre de preocupações. Lembre-se de cuidar da sua saúde, beber água e respeitar seus limites. À noite, busque o refúgio de boas canções e de quem te traz calma.

Mensagem dos astros para hoje

A beleza de viver se encontra na sabedoria de alternar o cumprimento dos nossos deveres com a generosidade de nos presentear com uma pausa.

Use o fluxo acolhedor desta sexta-feira para desatar os nós da rotina, desacelerar os pensamentos e saborear a calmaria que você tanto trabalhou para alcançar.

Quando acolhemos a alegria sem culpa, renovamos nossa energia interior para vivenciar dias ainda mais luminosos. Divirta-se e aproveite seu fim de semana!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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