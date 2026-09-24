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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/09) para todos os signos do zodíaco

A quinta-feira convida a refinar metas e cultivar o bem-estar; veja as orientações exclusivas que o Social1 preparou para o seu signo hoje"

Por Eduarda Barreto Publicado em 24/09/2026 às 5:05
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A quinta-feira desponta no céu trazendo um clima de maturidade, foco nas resoluções úteis e alinhamento de intenções.

Com o fim de semana despontando logo no horizonte, a atmosfera astrológica das próximas horas nos incentiva a desacelerar a ansiedade, arrematar tarefas pendentes e dar atenção especial às pequenas escolhas que sustentam nossa paz.

No ambiente de trabalho e nas relações do coração, o firmamento estimula a transparência, a empatia e o diálogo construtivo. Em vez de acumular desgastes desnecessários, a sabedoria do dia reside em escutar com paciência, simplificar caminhos e agir com método.

O Social1 desenhou um panorama inédito para que você viva este dia com elegância, equilíbrio integral e muita autoconfiança.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua determinação rende excelentes frutos no expediente quando aliada à paciência. Solucione gargalos com tranquilidade sem pressionar o ritmo alheio. No plano emotivo, acolher os pontos de vista do seu par ajudará a nutrir um ambiente de puro afeto.

Touro - (20/04 a 20/05)

O dia favorece o cuidado consciente do seu patrimônio e a busca por estabilidade. Mantenha os custos sob controle e organize os compromissos materiais com pé no chão. À noite, buscar o refúgio do lar renovará perfeitamente seu bem-estar corporal.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua capacidade de expressão ajuda a destravar diálogos e esclarecer pontos nebulosos na carreira. Mantenha a clareza para evitar ruídos de comunicação. Nas interações sociais, conversas leves trarão inspirações valiosas para sua rotina.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

A quinta-feira pede uma postura protetora com sua reserva de energia e seus sentimentos. Estabeleça barreiras saudáveis para não absorver a ansiedade ao redor. No romance, demonstrações discretas e gentis de carinho reafirmam o companheirismo.

Leão - (23/07 a 22/08)

Sua liderança natural ganha destaque em projetos que envolvem cooperação e equipe. Exponha suas propostas com equilíbrio, mantendo-se aberta a conselhos úteis. No setor afetivo, o bom humor e o respeito mútuo mantêm o encanto aceso.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Sua visão analítica está no auge para otimizar processos corporativos e finalizar deveres. Conduza suas entregas com calma, evitando cobranças irrealistas sobre si mesma. Lembre-se de reservar pausas ao longo do dia para descansar os pensamentos.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua busca por harmonia e crescimento encontra respaldo generoso no céu de hoje. Dedique-se a leituras ricas ou ao planejamento de passos mais ousados no trabalho. Nas conversas afetivas, sua elegância nata garante acordos muito calmos.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

A jornada estimula revisões necessárias na rotina e o desapego de padrões superados. Trate de assuntos financeiros com firmeza e bom senso. Na intimidade, a confiança verdadeira se consolida quando você compartilha o que habita seu peito.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Os relacionamentos e as parcerias de trabalho pedem escuta atenta e presença real. Procure somar esforços com pessoas que defendam os mesmos princípios que você. No amor, atitudes maduras abrem espaço para um clima de gostosa cumplicidade.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua constância marcante garante um desempenho admirável na resolução das obrigações do dia. Zele pela organização na sua estação de trabalho e respeite o tempo do seu corpo. Ao encerrar o expediente, desligue-se das exigências para relaxar.

Aquário - (20/01 a 18/02)

Sua criatividade ganha uma aplicação prática para transformar ideias em ações tangíveis. Imprima seu toque autêntico nos compromissos mantendo o foco nas entregas. No plano sentimental, momentos espontâneos a dois reforçam a sintonia.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Assuntos voltados para a harmonização do ambiente familiar pedem um carinho especial hoje. Reordene seu espaço favorito em casa para criar um verdadeiro refúgio de paz. Na vida a dois, conversas sinceras afastam dúvidas e trazem alívio.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira maturidade se reflete na sabedoria de cuidar de cada detalhe da rotina sem perder a leveza no olhar.

Use a vibração serena desta quinta-feira para organizar suas prioridades, valorizar seu progresso e espalhar gentileza em suas conexões.

Quando caminhamos com propósito, calma e verdade, o universo alinha nossos passos à prosperidade e ao bem-estar duradouro. Tenha um excelente dia!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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