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Horóscopo do amor: confira a previsão de quarta-feira (23/09) para o seu signo do zodíaco

O astral do meio da semana incentiva a troca sincera e fortalece os vínculos afetivos. Descubra os conselhos do céu para você nesta quarta-feira!

Por Eduarda Barreto Publicado em 23/09/2026 às 6:03
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Imagem ilustrativa do Planeta Vênus - Gerada com auxilio de Inteligência Artificial

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A quarta-feira alcança o ponto central da semana trazendo um alinhamento celeste propício para reajustar as dinâmicas do coração e cultivar a harmonia nas relações.

O movimento dos astros hoje favorece a ponte entre o bom senso e a sensibilidade, permitindo que dilemas recentes sejam solucionados com ponderação, respeito e acolhimento recíproco.

O Social1 preparou um itinerário amoroso exclusivo para inspirar suas decisões ao longo do dia. O cenário atual estimula o amadurecimento dos laços na convivência a dois, a transparência de intenções na paquera e o fortalecimento da autoestima para as solteiras.

Seja para selar a paz no relacionamento ou para se abrir a encontros promissores, o universo lembra que o afeto sincero floresce na atenção diária.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A quarta-feira pede serenidade ao expor suas vontades no namoro. Trocar a pressa por atitudes generosas de atenção trará uma reaproximação acolhedora com quem você ama. Para quem está só, diálogos despretensiosos vão revelar afinidades preciosas.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por segurança ganha o amparo de ações coerentes no dia de hoje. Reservar a noite para conversar sem distrações vai blindar a cumplicidade do casal. Se deseja um amor, valorize quem demonstra interesse real através do convívio simples.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua facilidade de expressão ajuda a desfazer distanciamentos e aproximar a pessoa parceira. Aposte na leveza para propor momentos divertidos na rotina a dois. Na paquera, sua conversa sagaz e espontânea funcionará como um potente atrativo.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O astral de hoje protege sua estabilidade emocional e estimula o zelo com a vida conjugal. Atitudes cuidadosas da sua parte vão aquecer o peito do ser amado. Caso esteja só, dedicar tempo ao próprio bem-estar garantirá a confiança necessária para novos passos.

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Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma radiante se manifesta de forma suave, criando uma atmosfera quentinha no romance. Elogiar a pessoa parceira fortalecerá a união e a paixão entre vocês. Se procura um afeto, sua luz autêntica chamará a atenção de quem busca algo verdadeiro.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O céu aconselha a aliviar o perfeccionismo e aceitar o ritmo espontâneo do relacionamento. Deixar o afeto fluir sem exigir certezas imediatas trará um alívio imenso para o casal. No flerte, abra mão de expectativas rígidas e aproveite o momento presente.

Libra - (23/09 a 22/10)

A busca por equidade direciona suas decisões no campo sentimental nesta quarta-feira. Organizar um momento calmo a dois ajudará a renovar a sintonia no namoro. Para as solteiras, sua gentileza habitual abrirá portas promissoras para conversas profundas.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua entrega afetiva ganha contornos de maior serenidade e compreensão no dia de hoje. Abrir o peito com clareza ajudará a construir um alicerce sólido de confiança com o parceiro. Na solteirice, siga sua percepção para contornar dinâmicas rasas.

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Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu otimismo característico renova o ar no relacionamento e afasta a monotonia do meio da semana. Inserir uma ideia diferente na rotina a dois reacenderá o entusiasmo do par. Se deseja uma nova história, sua alegria vibrante funcionará como um grande ímã.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O momento favorece a consolidação do vínculo por meio de atitudes práticas e presença firme. Oferecer suporte concreto às conquistas de quem você ama trará enorme paz. Na solteirice, prefira investir em quem prova o que fala com maturidade.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O companheirismo e a sintonia de ideias assumem o papel principal na sua vida romântica hoje. Dialogar sobre projetos futuros aproximará você do seu amor com leveza. Se busca um flerte, o interesse por mentes abertas e originais estará em destaque.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua percepção sensível ajuda a entender as necessidades do ser amado com muita delicadeza. Use esse dom para nutrir a convivência com momentos de pura ternura. Solteiras vão se beneficiar ao honrar os próprios sentimentos antes de buscar novas companhias.

Mensagem dos astros para hoje

A plenitude no amor floresce na disposição diária de cuidar das conexões com atenção, empatia e verdade.

O céu desta quarta-feira nos lembra que a intimidade desabrocha na escuta generosa, na reciprocidade sincera e no desejo genuíno de caminhar lado a lado.

Ao colocar a compreensão e o respeito no centro de suas atitudes hoje, você abre espaço para vivenciar laços duradouros, leves e infinitamente enriquecedores.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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