fechar
Horóscopo | Notícia

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (22/09) para todos os signos do zodíaco

A terça-feira estimula o raciocínio estratégico e a clareza; o céu orienta seu signo a organizar metas e agir com profunda serenidade!

Por Eduarda Barreto Publicado em 22/09/2026 às 5:05
Astrologia
Astrologia - iStock

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A terça-feira ganha contornos de organização, foco no essencial e aprimoramento do nosso bem-estar diário.

Com a semana já engrenada, os trânsitos celestes de hoje funcionam como um holofote sobre as nossas prioridades, incentivando o aperfeiçoamento dos projetos em andamento e a busca por um ritmo de vida mais leve, saudável e funcional.

Nas relações pessoais e no ambiente profissional, a conjuntura inspira o diálogo ponderado, a flexibilidade e a construção de alianças sólidas. Em vez de insistir em cobranças descabidas, o momento pede para pausar a ansiedade e atuar com métodos claros.

O Social1 preparou um panorama totalmente inédito para que você conduza o seu dia com charme, presença marcante e absoluta serenidade.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua vitalidade se alia ao discernimento nesta terça-feira. Direcione essa energia para resolver pendências no expediente e estruturar novos projetos. No amor, uma postura atenciosa e aberta ao diálogo renova a cumplicidade com o parceiro.

Touro - (20/04 a 20/05)

O dia favorece a gestão prudente do seu dinheiro e a valorização das suas conquistas materiais. Planeje seus passos com sobriedade e evite decisões impulsivas. À noite, priorize o conforto do seu lar para renovar o vigor do corpo.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua capacidade de articulação brilha ao negociar termos, alinhar expectativas e expor ideias. Mantenha a clareza para garantir a compreensão de todos. Nas amizades, a troca de informações traz soluções muito bem-vindas para o seu dia.

Câncer - (21/06 a 22/07)

A terça-feira pede um olhar zeloso sobre a sua saúde emocional e o seu nível de energia. Estabeleça limites respeitosos diante das cobranças do trabalho. Na vida a dois, o carinho transparente traz uma deliciosa sensação de aconchego.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma e capacidade de liderança ganham forte destaque nas tarefas coletivas hoje. Exponha seus planos com entusiasmo, sem deixar de acolher a visão da equipe. No campo afetivo, a lealdade e o bom humor mantêm o encanto aceso.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Com sua percepção prática afiada, a jornada é perfeita para aperfeiçoar métodos e resolver burocracias. Avance nas suas obrigações sem se prender à busca por perfeição. Lembre-se de reservar momentos para descansar e relaxar a mente.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua busca por harmonia ganha forte sustento na carreira e nos contatos pessoais. Invista em leituras enriquecedoras e no seu desenvolvimento profissional. Nas conversas sentimentais, sua elegância nata atrai momentos extremamente agradáveis.

LEIA TAMBÉM: Vênus traz fase de muito romance e boas surpresas para 5 signos

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A fase estimula o desapego de processos obsoletos e a reorganização da sua rotina diária. Trate dos assuntos econômicos com pulso firme e bom senso. Na intimidade, a cumplicidade verdadeira cresce quando você se permite ser transparente.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

As parcerias profissionais e os relacionamentos pedem escuta atenta e acordos maduros nesta terça-feira. Procure somar forças com aliados que compartilhem dos mesmos ideais. No amor, atitudes equilibradas garantem um clima radiante.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua constância marcante garante uma produtividade admirável na solução dos deveres diários. Mantenha a organização no trabalho e respeite os sinais de cansaço do seu corpo. A sensação de progresso trará enorme satisfação ao fim do dia.

Aquário - (20/01 a 18/02)

Sua mente inovadora ganha aplicação concreta para solucionar desafios operacionais com leveza. Aplique seu toque de autenticidade no expediente sem perder o foco. No plano afetivo, gestos espontâneos de carinho aproximam corações.

Leia Também

Peixes - (19/02 a 20/03)

Assuntos voltados para a harmonização do seu espaço doméstico demandam atenção carinhosa hoje. Reordene seu ambiente preferido para criar um verdadeiro refúgio de paz. No campo emocional, conversas sinceramente abertas pacificam a mente.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira prosperidade floresce quando dedicamos atenção consciente e amorosa a cada detalhe do nosso percurso.

Use a vibração serena desta terça-feira para trazer clareza às suas escolhas, cuidar do seu equilíbrio integral e distribuir gentileza por onde passar.

Quando unimos planejamento inteligente, paciência e leveza de espírito, o universo transforma a rotina em um caminho fecundo e cheio de realizações. Confie no seu potencial!

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/09) para todos os signos do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (21/09) para todos os signos do zodíaco
Horóscopo do amor: confira a previsão de segunda-feira (21/09) para o seu signo do zodíaco
HORÓSCOPO DO AMOR

Horóscopo do amor: confira a previsão de segunda-feira (21/09) para o seu signo do zodíaco

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto