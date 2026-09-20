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Horóscopo do amor: confira a previsão de domingo (20/09) para o seu signo do zodíaco

Esse domingo chega trazendo um bálsamo de paz para as emoções e fortalece o aconchego no romance. Veja a previsão do céu para hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 20/09/2026 às 6:00
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Imagem de uma roda astrológica - Imagem gerada com apoio de inteligência artificial

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O domingo surge como um abraço demorado no coração, convidando a desacelerar os pensamentos, dissipar as preocupações da semana e desfrutar da doçura dos afetos sinceros.

As posições celestes deste encerramento de fim de semana favorecem a busca por tranquilidade, a escuta atenta no relacionamento e o cultivo de momentos relaxantes no lar.

O Social1 preparou um itinerário sentimental delicado para guiar suas atitudes e inspirar suas relações ao longo do dia. O cenário astral estimula a maturidade emocional, o desarmamento de mágoas antigas e a valorização do amor-próprio como ponto de partida para qualquer conexão.

Seja curtindo um repouso quentinho com a pessoa parceira ou aproveitando sua própria caminhada na solteirice, o universo lembra que a felicidade conjugal floresce na serenidade.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A vibração de hoje pede paciência e moderação na convivência a dois. Substitua a pressa por instantes de puro descanso e cumplicidade ao lado de quem ama. Na solteirice, respeite seu ritmo interno e evite acelerar contatos que exigem tempo para amadurecer.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por firmeza sentimental ganha contornos aconchegantes neste domingo. Curta a tranquilidade do ambiente doméstico com a pessoa parceira, apostando na estabilidade mútua. Se estiver só, dê valor a quem demonstra presença constante por meio de ações práticas.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

O astral do dia sugere diminuir o ritmo das distrações externas e focar na presença física de quem você quer bem. Um diálogo calmo e sem interrupções trará um enorme alívio ao namoro. Solteiras vão se beneficiar ao colocar os próprios sentimentos em ordem.

Câncer - (21/06 a 22/07)

Sua sensibilidade aflorada pede proteção e carinho no ambiente familiar ou conjugal. Gestos simples de atenção vão blindar o relacionamento contra qualquer estresse vindo de fora. Se procura um amor, nutrir sua autoestima será seu melhor refúgio nesta jornada.

Leão - (23/07 a 22/08)

O domingo favorece a generosidade e a demonstração discreta de afeto no romance. Deixe o desejo por holofotes em segundo plano para criar um espaço reservado e quentinho a dois. Se estiver livre, perceba como sua paz interior desperta admiração espontânea.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Momento propício para aliviar as exigências internas e vivenciar o romance sem cobranças. Aceitar a simplicidade da rotina trará uma leveza reparadora para a vida a dois. No flerte, permita que as conversas fluam naturalmente sem a necessidade de definições imediatas.

Libra - (23/09 a 22/10)

A procura por harmonia traduz-se no desejo de estar em locais pacíficos ao lado de quem cativa seu peito. Instantes de repouso compartilhado trarão grande sintonia ao namoro. Caso esteja só, a delicadeza nos gestos será seu maior diferencial no contato com o crush.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

O céu de hoje estimula a renovação da confiança e o desarmamento de mágoas passadas. Aprofundar a transparência com o parceiro trará uma sensação de cura para o relacionamento. Se estiver solteira, desapegar do que ficou para trás abrirá caminhos para a felicidade.

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Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua necessidade de expansão traduz-se hoje na busca por paz mental e boa companhia. Planejar uma atividade relaxante ao ar livre com o par renovará as energias da união. Para quem busca uma parceria, sua postura serena e leve atrairá contatos nobres.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O domingo favorece o cultivo da vulnerabilidade e a demonstração prática de amparo. Revelar o quanto a pessoa parceira é importante fortalecerá muito os laços do casal. Na solteirice, o carinho com suas próprias emoções guiará escolhas mais conscientes.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O foco do dia reside no companheirismo sem cobranças e no respeito à individualidade de cada um. Diálogos calmos vão aproximar a dupla com muita consideração mútua. Se estiver só, dê chance a interações que acolham e respeitem a sua essência com verdade.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua intuição afinada orienta seus gestos com extrema doçura nesta jornada. Dedique o dia para acolher a pessoa amada e celebrar as afinidades do relacionamento. Para as solteiras, escutar sua voz interior indicará o caminho seguro para conexões verdadeiras.

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Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira paz nas relações nasce da disposição sincera de acolher o outro e a si mesma com profunda compaixão.

O céu deste domingo nos recorda que os sentimentos mais bonitos ganham força no silêncio que compartilha afeto, no abraço sem pressa e no respeito ao tempo de cada coração.

Ao recarregar sua alma com serenidade e carinho hoje, você constrói uma base sólida para vivenciar um romance maduro, harmonioso e verdadeiro na semana que se inicia.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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