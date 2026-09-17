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Horóscopo do amor: confira a previsão de quinta-feira (17/09) para o seu signo do zodíaco

A quinta-feira antecede o fim de semana ativando a coragem de se aproximar e viver o romance. Veja os conselhos do Social1 para hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 17/09/2026 às 6:02
Casais tem procurado cada vez mais contrato de namoro, de acordo com dados do Col&eacute;gio Notarial do Brasil (CNB).
Casais tem procurado cada vez mais contrato de namoro, de acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil (CNB). - Pexels

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A quinta-feira desponta trazendo um impulso vibrante que antecipa a energia expansiva do fim de semana. O cenário astrológico desta jornada estimula a ousadia no afeto.

Assim dissolvendo antigos receios e abrindo espaço para que o desejo de proximidade, as propostas espontâneas e a atração falem mais alto na rotina dos relacionamentos.

O Social1 preparou um panorama sentimental exclusivo para direcionar suas escolhas românticas ao longo do dia. O momento favorece quem decide quebrar a monotonia a dois, tomar a iniciativa naquela paquera promissora ou celebrar o próprio amor-próprio com entusiasmo.

Seja planejando um momento especial ao cair da noite ou aceitando um convite surpresa, o firmamento convida a viver os sentimentos com paixão e liberdade.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua determinação natural ganha destaque hoje e estimula a tomar a frente na vida a dois. Surpreender a pessoa amada com um programa diferente ao fim do dia reacenderá o envolvimento do casal. Se a intenção for flertar, agir com confiança trará ótimos resultados.

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Touro - (20/04 a 20/05)

A quinta-feira favorece a busca por instantes de conforto e carinho junto de quem atrai seu peito. Cultivar uma atmosfera aconchegante fortalecerá a intimidade no casamento. Para as solteiras, aproximações que transmitam segurança e constância vão encantar você.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua capacidade de fascinar através das conversas estará muito afiada hoje, garantindo papos envolventes. Aproveite para enviar mensagens espertas e movimentar a paquera. No namoro, a leveza do seu humor ajudará a afastar qualquer vestígio de tédio na rotina.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O astral do dia estimula a busca por acolhimento e demonstrações genuínas de bem-querer. Gestos atenciosos da sua parte vão tocar o peito do parceiro profundamente. Caso esteja só, dedicar carinho à sua própria trajetória atrairá contatos muito alinhados.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma sobressai com facilidade, tornando sua presença bastante magnética onde quer que esteja. Aproveite a noite para comemorar a união com bastante entusiasmo e romance. Solteira, sua postura confiante funcionará como um atrativo irresistível no flerte.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O dia convida você a silenciar as cobranças internas e permitir que os afetos fluam com espontaneidade. Tente desfrutar da companhia do seu par sem analisar cada pormenor. Na paquera, acolha a beleza do inesperado sem impor regras rígidas antes da hora.

Libra - (23/09 a 22/10)

O desejo de interação social ganha força total nesta quinta-feira, tornando as saídas muito prazerosas. Estar em ambientes movimentados pode render faíscas românticas empolgantes. Na relação, a busca por momentos divertidos renovará as energias do casal.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

A intensidade das suas emoções pede trocas autênticas e repletas de cumplicidade. Reserve um tempo reservado para viver momentos marcantes com a pessoa parceira. Se estiver só, confie na sua percepção para se aproximar de quem realmente vale a pena.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua vontade de expansão contagia o namoro, trazendo um fôlego renovador para o casal. Propor um passeio inédito ao seu amor reacenderá a sintonia entre vocês. Para as solteiras, seu espírito alegre e leve será o ingrediente principal para seduzir.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Atitudes prestativas ajudam a consolidar a confiança e a tranquilidade no romance hoje. Demonstrar seu amparo de maneira prática vai aquecer o peito de quem compartilha a vida com você. Na solteirice, prefira investir em quem age com madureza e clareza.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O foco do dia reside no companheirismo e na troca de ideias criativas com quem você quer bem. Planejar passos futuros fortalecerá a união de forma singular. Se busca um romance, conexões com mentes abertas e autênticas vão encantar seu coração.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua intuição afiada orienta suas atitudes afetivas com imensa doçura e sensibilidade. Prepare um ambiente acolhedor para acarinhar seu par e comemorar as afinidades da relação. Para as solteiras, valorizar seus próprios desejos garantirá escolhas felizes.

Mensagem dos astros para hoje

A paixão ganha espaço no momento em que decidimos viver o presente de peito aberto e sem o peso das inseguranças.

O céu desta quinta-feira convida você a resgatar a coragem de demonstrar o que sente e se conectar com a essência de quem caminha ao seu lado.

Ao dar prioridade ao afeto e permitir que a espontaneidade guie seus passos hoje, você constrói instantes de genuína felicidade e pavimenta a estrada para um fim de semana inesquecível.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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