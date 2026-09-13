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Horóscopo do amor: confira a previsão de domingo (13/09) para o seu signo do zodíaco

Esse domingo é um dia perfeito para nutrir o companheirismo a dois e renovar as energias. Descubra as previsões do céu para o seu signo hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 13/09/2026 às 6:01
Roda de signos
Roda de signos - Imagem gerada por auxílio de IA

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O domingo surge como um bálsamo para as emoções, convidando a desacelerar os ritmos acelerados, aquietar as inquietações e desfrutar do aconchego dos afetos sinceros.

A movimentação planetária neste encerramento de fim de semana beneficia o recolhimento, a escuta generosa e o fortalecimento do bem-estar compartilhado no lar.

O Social1 preparou um itinerário sentimental delicado para inspirar suas escolhas e renovar suas energias. O momento é propício para cultivar a transparência nas conversas a dois, desarmar ruídos antigos e dedicar um olhar carinhoso a si mesma.

Seja curtindo momentos de descanso ao lado do seu par ou cuidando da própria caminhada na solteirice, o universo lembra que a paz interior é a fonte onde o verdadeiro amor floresce.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A atmosfera de hoje pede moderação e paciência na convivência afetiva. Substitua a necessidade de velocidade por instantes de pura tranquilidade junto de quem ama. Na solteirice, evite pressionar o ritmo dos acontecimentos e permita que as conexões amadureçam sem cobranças.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por firmeza sentimental ganha contornos aconchegantes neste domingo. Curta o conforto do lar na companhia da pessoa parceira, apostando na doçura e na estabilidade mútua. Se estiver só, dê valor a quem demonstra constância e cuidado real através de atos.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

O astral do dia sugere diminuir a agitação externa e focar na presença física de quem você quer bem. Um diálogo calmo e sem distrações trará um enorme alívio ao namoro. Solteiras vão se beneficiar ao organizar os próprios sentimentos antes de buscar novas interações.

Câncer - (21/06 a 22/07)

Sua sensibilidade aflorada pede proteção e acolhimento no ambiente conjugal. Gestos delicados de atenção no cotidiano vão blindar o relacionamento contra qualquer estresse vindo de fora. Se procura um par, nutrir a autoestima será o refúgio mais seguro para o seu peito.

Leão - (23/07 a 22/08)

O domingo favorece a generosidade e a demonstração discreta de bem-querer no romance. Deixe o desejo por holofotes em segundo plano para criar um espaço reservado de carinho a dois. Se estiver livre, perceba como sua serenidade interna atrai admiração espontânea.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Momento ideal para aliviar as exigências internas e vivenciar o afeto de forma simples. Aceitar as imperfeições da rotina trará uma leveza reparadora para a vida conjugal. Na paquera, permita que os papos fluam naturalmente, sem a urgência de definições imediatas.

Libra - (23/09 a 22/10)

A procura por harmonia traduz-se no desejo de estar em ambientes pacíficos ao lado de quem cativa seu coração. Momentos de repouso compartilhado trarão grande sintonia ao namoro. Caso o peito esteja vago, a delicadeza nos gestos será seu maior atrativo no flerte.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

O céu de hoje estimula a renovação da confiança e o desarmamento de mágoas passadas. Aprofundar a transparência com a pessoa amada trará uma sensação de cura para o relacionamento. Se estiver só, desapegar do que ficou para trás abrirá espaço para a felicidade.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua necessidade de expansão traduz-se hoje na busca por paz mental e boa companhia. Planejar uma atividade relaxante ao ar livre com o par renovará as energias do casal. Para quem busca uma parceria, sua postura leve e receptiva atrairá contatos nobres.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O domingo favorece o cultivo da vulnerabilidade e a demonstração prática de amparo. Revelar a relevância da pessoa parceira na sua vida fortalecerá muito os laços afetivos. Na solteirice, o carinho com suas próprias emoções guiará escolhas mais conscientes.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O foco do dia reside no companheirismo sem cobranças e no respeito ao espaço de cada um. Diálogos calmos vão aproximar o casal com muita consideração mútua. Se estiver só, dê chance a interações que acolham e respeitem a sua essência com transparência.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua intuição afinada orienta seus gestos com extrema doçura nesta jornada. Dedique o dia para acolher a pessoa amada e celebrar as afinidades mais profundas do namoro. Para as solteiras, escutar suas emoções indicará o caminho seguro para conexões saudáveis.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira proximidade não exige grandes sobressaltos, mas sim a presença inteira e sincera em cada instante compartilhado.

O céu deste domingo nos recorda que o afeto se fortalece no silêncio que acolhe, no abraço demorado e no respeito ao tempo interno de cada coração.

Ao recarregar sua alma com calma e amor hoje, você se prepara para vivenciar conexões muito mais maduras, harmoniosas e autênticas ao longo de toda a semana que se inicia.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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