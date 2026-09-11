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Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta-feira (11/09) para o seu signo do zodíaco

A sexta-feira acende a paixão e convida a criar momentos inesquecíveis a dois. Veja as previsões dos astros para o seu signo hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 11/09/2026 às 6:02
Imagem de uma lua negra astrológica, da energia de Lilith
Imagem de uma lua negra astrológica, da energia de Lilith - Gerada com auxílio de inteligência artficial

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A sexta-feira desembarca com uma energia envolvente e estimulante, pronta para transformar o ritmo do coração e abrir portas para momentos de pura diversão.

Os trânsitos astrológicos de hoje convidam a deixar de lado as preocupações do cotidiano para dar prioridade ao lazer compartilhado, ao flerte e à celebração do afeto sincero.

O Social1 preparou um roteiro amoroso vibrante para guiar suas escolhas neste começo de fim de semana. O cenário celeste favorece quem decide desarmar as defesas emocionais, curtir a própria companhia ou surpreender a pessoa parceira com gestos de paixão.

Seja para esquentar a intimidade na relação ou buscar novas conexões na solteirice, o dia convida a viver os sentimentos com entrega e leveza.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua postura entusiasmada toma conta do dia e inspira convites animados para o fim de semana. Propor um passeio diferente ao seu par ajudará a afastar a mesmice do cotidiano. Se estiver livre, tomar o primeiro passo no flerte renderá ótimas surpresas.

Touro - (20/04 a 20/05)

A sexta-feira valoriza os prazeres simples e a busca por acolhimento junto a quem conquista você. Planeje um momento tranquilo a dois para desfrutar de carinho sem pressa. Na solteirice, aproximações que transmitam segurança e constância vão cativar seu peito.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua capacidade de encantar pelas palavras torna o clima da paquera leve e muito atraente hoje. Use esse carisma comunicativo para despertar o interesse do seu crush. No relacionamento, dar risadas juntas renovará a sintonia do casal de forma imediata.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

A necessidade de proteção e cumplicidade pauta suas escolhas românticas nesta jornada. Gestos dedicados de carinho prestados à pessoa parceira vão criar um ambiente de paz no namoro. Se busca um amor, a autenticidade das suas atitudes será seu maior triunfo.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu brilho pessoal sobressai com intensidade, garantindo que sua presença seja notada por onde passar. Aproveite a noite para comemorar a união com romance e animação. Caso esteja só, sua postura confiante atuar como um poderoso atrativo de olhares.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O astral do dia sugere aliviar as exigências e vivenciar os afetos com total espontaneidade. Deixar que os momentos se desenrolem sem planejamento trará frescor à vida conjugal. No flerte, a beleza de se mostrar sem filtros falará mais alto que jogos de sedução.

Libra - (23/09 a 22/10)

A vontade de socializar e compartilhar bons momentos coloca os passeios em posição de destaque. Estar entre companhias alegres pode render conversas empolgantes e paqueras promissoras. No casamento, priorizar a diversão em dupla rejuvenescerá o vínculo.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

Uma atmosfera de mistério e profunda entrega envolve suas intenções afetivas nesta sexta-feira. Reserve um tempo a sós para criar um clima de romance e sedução com o parceiro. Se estiver só, confie na sua intuição para escolher a quem conceder sua atenção.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua vivacidade e desejo de novidade contagiam a vida a dois neste início de fim de semana. Sugerir uma atividade diferente vai resgatar o entusiasmo na convivência do casal. Para as solteiras, seu espírito leve e festivo funcionará como um ímã irresistível.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O dia favorece a consolidação da confiança por meio de conversas francas e presença marcante. Demonstre seu amparo de maneira prática aos sonhos de quem você ama. Na paquera, dê valor a quem demonstra seriedade e maturidade desde os primeiros contatos.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O companheirismo e as ideias criativas ganham força total no seu horizonte sentimental hoje. Trocar visões de mundo com quem caminha ao seu lado aproximará o casal de forma singular. Se deseja um romance, conexões com mentes livres vão encantar você.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua percepção afiada capta os sentimentos da pessoa amada com imensa delicadeza. Aposte no romantismo sutil para transformar a noite em uma ocasião memorável. Solteiras devem alimentar o amor-próprio antes de abrirem o coração para uma nova história.

Mensagem dos astros para hoje

O amor ganha viço e cor quando nos permitimos vivenciar o presente desarmando antigas defesas. O céu desta sexta-feira recorda que a magia dos encontros habita na disposição de acolher o outro de peito aberto e alma receptiva.

Ao colocar a autenticidade, a alegria e o carinho à frente de suas escolhas hoje, você edifica o cenário perfeito para que a paixão e o afeto transbordem de maneira sincera e inesquecível.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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