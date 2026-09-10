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Horóscopo do amor: confira a previsão de quinta-feira (10/09) para o seu signo do zodíaco

A quinta-feira antecede o fim de semana ativando o desejo de aproximação e encontros intensos. Descubra os conselhos para o seu coração!

Por Eduarda Barreto Publicado em 10/09/2026 às 6:03
Imagem de uma fênix em um céu astrológico
Imagem de uma fênix em um céu astrológico - Gerada com auxílio de inteligência artifcial

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A quinta-feira desponta no horizonte trazendo um impulso renovador que antecipa o clima festivo do fim de semana.

O posicionamento astral do dia estimula a ousadia, dissolvendo as defesas emocionais e criando o cenário perfeito para quem deseja movimentar a paquera, resgatar o encanto nas relações duradouras ou se declarar sem receios.

O Social1 preparou um itinerário sentimental completo para orientar suas escolhas afetivas ao longo desta jornada. O momento atual favorece a espontaneidade e os convites de última hora, incentivando a quebra da rotina a dois.

Seja planejando um programa especial com a pessoa amada ou permitindo que o acaso surpreenda sua vida de solteira, a energia do dia convida a vivenciar o romance com paixão e liberdade.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua determinação ganha um brilho extra e estimula a tomar a frente no romance. Surpreender o par com uma proposta diferente ao fim do dia reacenderá o envolvimento conjugal. Na solteirice, tomar a iniciativa num flerte trará respostas empolgantes.

Touro - (20/04 a 20/05)

A quinta-feira favorece a busca por instantes de conforto e cumplicidade ao lado de quem cativa seu peito. Cultivar um clima aconchegante fortalecerá a intimidade no casamento. Se estiver só, dê crédito a aproximações que transmitam segurança.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua capacidade de fascinar através das palavras estaríssima afiada, garantindo conversas instigantes na paquera. Use seu charme comunicativo para fisgar a atenção do crush. No namoro, a leveza do seu espírito afastará qualquer vestígio de tédio.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O astral do dia estimula a busca por acolhimento e demonstrações sinceras de bem-querer. Gestos dedicados da sua parte vão sensibilizar a pessoa parceira profundamente. Caso esteja só, dedicar atenção ao seu bem-estar atrairá contatos legítimos.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma radiante se destaca, tornando sua presença um verdadeiro centro de atração por onde passar. Aproveite a noite para comemorar a união com bastante entusiasmo e entrega. Solteira, sua postura confiante funcionará como um ímã irresistível.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O dia convida você a silenciar as exigências internas e permitir que os afetos fluam sem amarras. Tente desfrutar da companhia do seu par sem analisar cada detalhe. No flerte, acolha a beleza do inesperado sem impor regras rígidas antes da hora.

Libra - (23/09 a 22/10)

O desejo de interação social ganha força total nesta quinta-feira, tornando as saídas muito prazerosas. Estar entre companhias queridas pode render faíscas românticas promissoras. Na relação, a busca por momentos divertidos renovará o casal.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A profundidade das suas emoções pede trocas autênticas e repletas de cumplicidade. Reserve um tempo exclusivo para viver momentos intensos com o parceiro. Se estiver só, confie na sua intuição para se aproximar de quem realmente vale a pena.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua vontade de expansão contagia o namoro ou casamento, trazendo um sopro renovador. Propor um programa inédito ao seu par reacenderá o entusiasmo entre vocês. Para as solteiras, seu espírito alegre será o ingrediente principal para seduzir.

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Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Atitudes prestativas ajudam a consolidar a confiança e a serenidade na vida amorosa hoje. Demonstrar seu amparo de maneira concreta vai aquecer o coração da pessoa amada. Na solteirice, prefira investir em quem age com madureza.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O foco do dia reside no companheirismo e na troca de ideias originais com quem você quer bem. Planejar passos futuros fortalecerá a união de forma singular. Se busca um romance, conexões com mentes abertas e criativas vão encantar você.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua intuição afiada orienta suas decisões afetivas com muita doçura e sensibilidade. Prepare um ambiente acolhedor para acarinhar seu par e comemorar as afinidades. Para as solteiras, priorizar o próprio valor garantirá escolhas felizes.

Mensagem dos astros para hoje

A paixão ganha espaço quando nos permitimos viver o momento presente sem o peso dos receios ou a rigidez do controle.

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O céu desta quinta-feira convida você a resgatar a coragem de demonstrar o que sente e se conectar com a essência de quem caminha ao seu lado.

Ao dar prioridade ao afeto e permitir que a espontaneidade guie seus passos, você constrói instantes de genuína felicidade e pavimenta a estrada para um fim de semana inesquecível.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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