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Horóscopo do amor: confira a previsão de segunda-feira (07/09) para o seu signo do zodíaco

A segunda-feira abre a semana pedindo pé no chão e clareza nos afetos. Veja as orientações dos astros para o seu signo hoje no Social1!

Por Eduarda Barreto Publicado em 07/09/2026 às 6:03
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Imagem de Urano no céu astrológico - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A segunda-feira inicia um novo ciclo cósmico convidando a reorganizar as prioridades do coração e construir bases sólidas para as relações.

O movimento dos astros hoje favorece a maturidade emocional, incentivando o alinhamento de planos no namoro e o amadurecimento dos sentimentos, sem espaço para idealizações irrealistas.

O Social1 preparou um panorama afetivo sob medida para inspirar sua jornada romântica neste começo de semana. O cenário celeste beneficia a boa comunicação, a pacificação de divergências recentes e o cuidado com a autoestima.

Quer você viva uma união duradoura, explore o terreno das paqueras ou busque serenidade na solteirice, o universo lembra que a felicidade conjugal nasce do respeito e da constância.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A segunda-feira pede serenidade ao alinhar tarefas e metas com o ser amado. Evite decisões impulsivas diante de pequenas diferenças e busque o consenso no diálogo. Na solteirice, deixe as aproximações amadurecerem sem imposição de expectativas.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por segurança ganha destaque no início da semana, favorecendo gestos práticos de afeto. Oferecer suporte às conquistas da pessoa parceira vai estreitar o companheirismo no casal. Se procura um romance, preste atenção em quem age com coerência.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

A clareza nas palavras será essencial para afastar mal-entendidos com a pessoa parceira hoje. Organize os compromissos em dupla com paciência e leveza. Na paquera, mensagens diretas e sinceras manterão a chama da atração acesa.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O astral de hoje estimula o autocuidado emocional antes de solicitar definições do outro. Atitudes acolhedoras no ambiente doméstico vão proteger a união contra o estresse. Se estiver só, preserve seu equilíbrio interior para atrair trocas harmoniosas.

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Leão - (23/07 a 22/08)

Seu entusiasmo habitual afasta o desânimo da segunda-feira, trazendo frescor ao romance. Proponha acordos práticos na rotina com bom humor para que a convivência flua melhor. Solteira, sua postura confiante continuará sendo um imã de olhares.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Excelente dia para esclarecer pendências do passado e simplificar a vida a dois. Deixar o perfeccionismo de lado trará um imenso alívio ao relacionamento. Quem flerta deve priorizar conversas que demonstrem intenções transparentes desde o início.

Libra - (23/09 a 22/10)

A procura por equilíbrio orienta suas atitudes no campo sentimental nesta jornada. Escute as necessidades do seu par com empatia para construir decisões justas. Se a intenção for paquerar, sua elegância e gentileza abrirão ótimas portas.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

O firmamento convida a desarmar a defensiva e confiar na cumplicidade do namoro. Demonstrar sua vulnerabilidade de forma aberta trará uma aproximação única com o parceiro. Se estiver livre, reconheça seu valor para evitar dinâmicas desgastantes.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Alinhar propósitos futuros ajudará a renovar o entusiasmo na vida conjugal. Mostre que é possível conciliar o compromisso afetivo com o respeito à liberdade de cada um. Se busca um amor, a sintonia de valores será o ponto inicial.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua dedicação constante transparece como uma forma muito real de carinho na relação. Esteja presente e ofereça amparo concreto nas buscas de quem caminha com você. Na solteirice, valorize quem demonstra estabilidade por meio de atos.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O dia favorece trocas intelectuais que estimulam o interesse mútuo no relacionamento. Conversar abertamente sobre o espaço individual facilitará o entendimento do casal. Se procura uma paixão, papos casuais com amigos podem surpreender.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua sensibilidade pede um toque de objetividade hoje para evitar expectativas infundadas. Ofereça apoio ao parceiro sem assumir fardos que não são seus. Solteiras devem observar a realidade dos fatos antes de se entregarem ao flerte.

Mensagem dos astros para hoje

Iniciar a semana cuidando da qualidade dos afetos é construir um refúgio seguro para o peito. O céu desta segunda-feira ensina que a maturidade amorosa se fortalece na constância do dia a dia, na escuta atenta e na coragem de caminhar lado a lado com os pés firmes no chão.

Ao priorizar a compreensão e a transparência nas suas escolhas hoje, você estabelece os alicerces necessários para vivenciar encontros leves, autênticos e recompensadores.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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