fechar
Horóscopo | Notícia

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/09) para todos os signos do zodíaco

Sexta-feira chega com onda de alívio e leveza; o firmamento convida a encerrar tarefas sem pressa e celebrar a chegada do fim de semana!

Por Eduarda Barreto Publicado em 04/09/2026 às 5:07
Confira os signos que estãrão mais propensos a trair nos próximos dias
Confira os signos que estãrão mais propensos a trair nos próximos dias - Pexels

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A sexta-feira desembarca no firmamento trazendo aquele sopro revigorante de dever cumprido, descontração e renovação dos pensamentos.

À medida que os compromissos mais pesados da semana vão sendo concluídos, a mecânica celeste das próximas horas nos convida a baixar a guarda, desacelerar o ritmo de cobranças e abrir espaço para o entretenimento, os afetos e o merecido descanso.

Nas interações interpessoais e no campo emotivo, o clima ganha contornos de pura espontaneidade, acolhimento e trocas generosas. Em vez de remoer pendências ou antecipar os deveres dos próximos dias, o cosmos sugere presença total no aqui e agora para celebrar cada pequena vitória.

O Social1 preparou previsões inteiramente inéditas para que você finalize o expediente com a mente leve e inaugure o fim de semana com o coração aquecido.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua energia hoje pede válvulas de escape saudáveis e momentos de pura descontração. No expediente, solucione as últimas pendências sem entrar em atritos desnecessários. Para a noite, a sugestão do Social1 é reunir amizades estimulantes ou praticar um hobby bem agradável.

Touro - (20/04 a 20/05)

O aconchego do seu refúgio pessoal chama sua atenção nesta sexta-feira. Aproveite o encerramento da jornada para preparar uma receita saborosa ou desfrutar de um ambiente sereno. No romance, demonstrações de carinho através de gestos simples renovam a paz a dois.

LEIA TAMBÉM: Novidades inesperadas estão no radar para mudar a vida de 5 signos

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua essência comunicativa e bem-humorada brilha forte no encerramento da semana. Excelente momento para trocar ideias, circular por espaços agradáveis e aceitar convites de última hora. Nas relações afetivas, a leveza no diálogo garante momentos super divertidos.

Câncer - (21/06 a 22/07)

A sexta-feira estimula o bom senso para organizar os recursos materiais e se dar um mimo merecido. Presenteie-se com algum pequeno cuidado e celebre sua caminhada recente. Nas interações, a escuta atenta e o afeto genuíno fortalecem os laços de amizade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma e magnetismo irradiam luz sob as vibrações do céu de hoje. É hora de colocar seu brilho em evidência, vestir algo elegante e comemorar suas conquistas. No amor, sua postura autêntica atrai olhares e reacende a chama no relacionamento.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O universo recomenda um recolhimento gentil para recuperar suas forças físicas e mentais. Conclua seus deveres no trabalho sem carregar preocupações adicionais para casa. Reservar as próximas horas para o descanso puro fará um bem enorme ao seu astral.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua vida social ganha contornos festivos e cheios de boas vibrações neste fechamento de semana. O trabalho compartilhado será leve e os papos informais ao fim do dia garantem ótimas risadas. No amor, a verdadeira cumplicidade nasce do companheirismo leve.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Seu empenho ao longo dos últimos dias rende um reconhecimento merecido na carreira. Encerre suas funções com o sentimento gratificante de dever cumprido. Mais tarde, abra espaço para instantes de intimidade e profunda conexão com quem ama.

Leia Também

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu espírito curioso pede passagem para quebrar a rotina diária e buscar novidades. Se puder, planeje um passeio diferente ou pesquise um destino interessante para conhecer em breve. Seu otimismo contagiante será a melhor companhia para a noite.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O dia favorece o desapego das exigências corporativas e a busca por acolhimento emocional. Coloque metas rígidas em pausa e dedique-se ao que renova sua paz interna. Na vida a dois, atitudes calorosas e sinceras aprofundam a confiança no casal.

Aquário - (20/01 a 18/02)

As parcerias e a convivência interpessoal recebem destaque total nesta sexta-feira. Aproveite o tempo livre para propor atividades originais com quem você ama ou cultivar novas conexões. O respeito à liberdade individual mantém a química bem acesa.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Organize as últimas demandas da sua rotina com calma para garantir um fim de semana livre de pendências. Lembre-se de cuidar do bem-estar corporal, beber água e respeitar seus limites. À noite, busque o refúgio de boas canções e de quem te traz tranquilidade.

LEIA TAMBÉM: Uma porta inesperada se abre longe de casa para 4 signos

Mensagem dos astros para hoje

A beleza de viver se encontra na sabedoria de alternar o cumprimento dos nossos deveres com a generosidade de nos presentear com uma pausa.

Use o fluxo acolhedor desta sexta-feira para desatar os nós da rotina, desacelerar os pensamentos e saborear o descanso que você tanto trabalhou para alcançar.

Quando acolhemos a alegria sem culpa, renovamos nossa energia interior para vivenciar dias ainda mais luminosos. Divirta-se!

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/09) para todos os signos do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/09) para todos os signos do zodíaco
Horóscopo do amor: confira a previsão de quinta-feira (03/09) para o seu signo do zodíaco
HORÓSCOPO DO AMOR

Horóscopo do amor: confira a previsão de quinta-feira (03/09) para o seu signo do zodíaco

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

Siga Eduarda Barreto