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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/08) para todos os signos do zodíaco

A segunda-feira desperta com ímpeto e foco em metas; veja como o céu estimula a sua produtividade e renova suas forças para a semana!

Por Eduarda Barreto Publicado em 31/08/2026 às 5:06
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Imagem de uma roda do zodíaco - Gerada com inteligência artificial

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A segunda-feira se apresenta com uma frequência vibrante, focada na realização e na retomada estratégica dos nossos objetivos.

Após a pausa restauradora do fim de semana, a energia celeste de hoje funciona como um verdadeiro motor de arranque, convidando a organizar as demandas com praticidade, definir prioridades com lucidez e dar o primeiro passo rumo às metas da semana.

No trabalho e na vida pessoal, o firmamento favorece a liderança consciente, a resolução de pendências e o diálogo direto.

É a oportunidade perfeita para transformar intenções em atos concretos. O Social1 preparou previsões inteiramente inéditas para guiar suas decisões com inteligência, autoconfiança e harmonia.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua determinação desperta em alta logo no início da jornada. Assuma o controle dos projetos prioritários e mostre garra para superar qualquer contratempo. No romance, a transparência ao expressar seus desejos fortalece a paixão a dois.

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Touro - (20/04 a 20/05)

O dia favorece a reorganização dos seus recursos materiais e a busca por estabilidade. Avalie seus investimentos com calma antes de assumir novos compromissos. À noite, o descanso no aconchego do seu lar será essencial para repor o vigor.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua agilidade mental facilita reuniões, apresentações e negociações importantes hoje. Mantenha a atenção focada na execução de uma etapa por vez para evitar a perda de energia. Nas amizades, a troca de ideias traz excelentes sacadas.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

A segunda-feira pede cuidado especial com o seu ritmo de trabalho e equilíbrio emocional. Estruture suas obrigações sem se deixar contagiar pela ansiedade do entorno. Nas relações afetivas, o carinho discreto renova sua sensação de segurança.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma natural e sua capacidade de inspirar pessoas estão radiantes no ambiente profissional. Use sua visão estratégica para motivar a equipe e impulsionar planos coletivos. No amor, atitudes confiantes e afetivas encantam a parceria.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Seu olhar crítico e talento para otimizar processos ajudam a destravar tarefas complexas. Defina um cronograma realista e celebre cada pequena entrega concluída. Lembre-se de manter a flexibilidade diante de eventuais mudanças de percurso.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Sua diplomacia será fundamental para harmonizar diferentes visões no ambiente corporativo. O céu estimula a busca por novos conhecimentos que agreguem valor à sua carreira. Nas conversas afetivas, a gentileza abre portas para um ótimo entendimento.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A energia de hoje favorece transformações na sua rotina e a eliminação de hábitos produtivos obsoletos. Cuide das finanças com critério e responsabilidade. Na intimidade, a cumplicidade se aprofunda através de diálogos sinceros e diretos.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua visão de futuro ganha senso prático, ideal para estruturar projetos de longo alcance. Estabeleça parcerias com quem compartilha dos seus valores éticos. No campo sentimental, o bom humor e a leveza deixam o dia muito mais prazeroso.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua disciplina característica garante um desempenho excelente nas obrigações do expediente. Mantenha o foco em resolver pendências burocráticas com precisão. Ao final da tarde, desconecte a mente do trabalho e priorize o seu bem-estar físico.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

Sua inventividade encontra espaço para propor soluções originais no ambiente profissional. Compartilhe suas ideias de forma clara e esteja aberta a colaborações. No amor, o respeito à liberdade de cada um fortalece os laços de afeto.

Peixes - (19/02 a 20/03)

O cenário astrológico estimula o fortalecimento das suas bases e o planejamento atento da semana. Mantenha a organização nos compromissos para proteger sua sensibilidade. Confie na sua intuição ao selecionar onde aplicar sua energia vital.

Mensagem dos astros para hoje

O sucesso duradouro nasce da constância e da paixão com que nos dedicamos às oportunidades de cada novo dia.

Use o impulso realizador desta segunda-feira para alinhar suas intenções, agir com coragem e trilhar seu caminho com firmeza.

Quando aliamos foco, integridade e serenidade, o universo abre portas para que nossos projetos floresçam com grande prosperidade. Tenha uma semana extraordinária!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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