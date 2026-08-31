Horóscopo do amor: confira a previsão de segunda-feira (31/08) para o seu signo do zodíaco

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É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O céu deste início de ciclo estimula diálogos sinceros e o alinhamento a dois. Descubra os conselhos do zodíaco para o seu romance!

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A segunda-feira começa abrindo espaço para a organização das emoções e o alinhamento das expectativas na vida a dois.

O movimento dos astros neste início de semana convida a sair das idealizações e construir bases sólidas no romance, mostrando que a verdadeira cumplicidade se edifica na transparência, na escuta atenta e no respeito aos limites de cada um.

O Social1 preparou um roteiro afetivo completo para inspirar suas atitudes ao longo da jornada. O cenário celeste favorece o diálogo maduro, a resolução de pendências cotidianas e o fortalecimento da autoconfiança.

Quer você esteja em um relacionamento duradouro, descobrindo uma nova paixão ou nutrindo seu próprio caminho na solteirice, o universo lembra que zelar pelo bem-estar emocional é o primeiro passo para vivenciar conexões felizes.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A segunda-feira pede serenidade ao conversar sobre os planos da rotina com o parceiro. Evite reagir com pressa diante de pequenos desacordos e busque soluções conjuntas. Na solteirice, deixe que as paqueras se desenvolvam sem impor expectativas logo de início.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por firmeza sentimental ganha destaque no começo da semana, favorecendo atitudes prestativas. Apoiar os projetos da pessoa amada reforçará o companheirismo na união. Caso procure um novo afeto, valorize quem demonstra coerência nas ações cotidianas.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

A clareza nas palavras será essencial para afastar ambiguidades no namoro hoje. Dedique um tempo para organizar os compromissos do casal com paciência e leveza. Na paquera, conversas diretas e sem rodeios vão manter o interesse mútuo bem aquecido.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O astral de hoje estimula o cuidado com o seu equilíbrio interno antes de cobrar respostas do outro. Gestos simples de consideração no lar vão blindar a harmonia conjugal. Se estiver só, priorize a própria paz para atrair trocas genuinamente saudáveis.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu entusiasmo natural ajuda a espantar o desânimo do início da semana, renovando o ar no relacionamento. Proponha acordos práticos com bom humor para facilitar a convivência. Solteira, sua autoconfiança continuará sendo um forte chamariz de olhares.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Excelente dia para esclarecer pontos pendentes e simplificar o dia a dia a dois. Deixar o perfeccionismo de lado trará um enorme alívio para a vida amorosa. Para quem flerta, prefira pessoas que demonstrem transparência e intenções claras desde o primeiro contato.

Libra - (23/09 a 22/10)

A procura por equidade orienta suas atitudes no campo sentimental nesta segunda-feira. Ouça a perspectiva da pessoa parceira com empatia para alcançar decisões equilibradas. Se a ideia for paquerar, sua elegância e gentileza abrirão excelentes caminhos.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

O firmamento convida a desarmar a defensiva e confiar na cumplicidade construída no romance. Expressar seus sentimentos de forma aberta aproximará o casal de maneira única. Quem está livre deve reconhecer o próprio valor para evitar dinâmicas desgastantes.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Alinhar metas de longo prazo ajudará a renovar o compromisso afetivo na vida conjugal. Mostre que é possível conciliar a responsabilidade a dois com o respeito à liberdade individual. Se busca um amor, a afinidade de princípios será o ponto crucial.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua dedicação constante transparece como uma prova muito real de afeto no namoro. Esteja presente e ofereça auxílio prático nas conquistas de quem caminha ao seu lado. Na paquera, dê valor a quem demonstra estabilidade e maturidade por meio de atos.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O dia favorece trocas intelectuais que estimulam o interesse mútuo no relacionamento. Dialogar sobre a divisão de responsabilidades facilitará a convivência do casal. Se deseja uma nova paixão, conversas descontraídas com amigos podem surpreender o coração.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua sensibilidade pede um toque de pragmatismo nesta segunda-feira para evitar frustrações. Ofereça apoio ao seu par sem carregar responsabilidades que não lhe pertencem. Solteiras devem observar a realidade dos fatos antes de se entregarem a uma promessa.

Mensagem dos astros para hoje

Iniciar a semana cuidando da qualidade dos afetos é edificar um abrigo seguro para a alma. O céu desta segunda-feira ensina que a maturidade amorosa se fortalece na constância diária, no diálogo respeitoso e na coragem de caminhar lado a lado com pés no chão.

Ao priorizar a compreensão e a transparência hoje, você estabelece os alicerces para vivenciar encontros leves, sinceros e realizadores ao longo dos próximos dias.

