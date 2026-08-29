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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/08) para todos os signos do zodíaco

O sábado desperta sob um céu radiante e expansivo; os astros favorecem momentos de lazer, conexões sinceras e a celebração do presente!

Por Eduarda Barreto Publicado em 29/08/2026 às 5:04
Astrologia, horóscopo e conceito de negócio. Close-up de moedas para empilhar com sinais do zodíaco sobre fundo escuro.
Astrologia, horóscopo e conceito de negócio. Close-up de moedas para empilhar com sinais do zodíaco sobre fundo escuro. - Istock

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O sábado se aproxima trazendo um convite renovador para colocar os compromissos profissionais em pausa e saborear o tempo com total liberdade.

As vibrações celestes das próximas horas favorecem o bem-estar, a expansão do afeto e o cultivo de momentos que tragam alegria genuína ao espírito. É a oportunidade perfeita para mudar a rotina, inspirar novos ares e desfrutar do presente ao lado de quem faz bem à sua caminhada.

Nas relações pessoais e na vida sentimental, o firmamento estimula a transparência, a generosidade e a troca de carinho sem pressa. Em vez de focar nas cobranças da próxima semana, o céu pede entrega ao relaxamento e à nutrição das suas paixões.

O Social1 desenhou um itinerário astrológico totalmente inédito para que você conduza seu fim de semana com energia renovada, equilíbrio e extrema serenidade.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua vitalidade ganha um impulso dinâmico neste sábado. Aproveite a folga para colocar o corpo em movimento, praticar um esporte ou liderar um passeio agradável. No romance, sua presença calorosa e espontânea reacende a chama da cumplicidade a dois.

Touro - (20/04 a 20/05)

Seu foco se volta para a apreciação dos pequenos prazeres e o aconchego do seu refúgio. Monte um café sem pressa em casa ou visite um lugar tranquilo para descansar. Nas relações afetivas, a estabilidade e o carinho sincero trazem imensa paz.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua mente sociável busca estímulos novos e boas conversas ao longo de todo o dia. Aceite convites de amizades leais, circule por ambientes agradáveis e troque ideias sem filtro. O bom humor será sua marca registrada para encantar quem estiver ao redor.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O sábado te convida a praticar pequenos rituais de cuidado e reorganização energética. Dedique tempo para tratar do seu bem-estar físico, preparar um banho relaxante e repousar. Na intimidade, gestos carinhosos e atenciosos consolidam os laços.

Leão - (23/07 a 22/08)

Com o céu ressaltando seu magnetismo, seu brilho pessoal se destaca em qualquer evento social. É um excelente momento para valorizar sua autoimagem, comemorar pequenas vitórias e distribuir sorrisos. Viva cada segundo de hoje com total entusiasmo.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Os astros sugerem desacelerar as exigências mentais e desfrutar de momentos de contemplação. Desconecte-se de pensamentos rígidos e permita que seu corpo descanse sem culpa. A quietude do fim de semana trará um valioso reequilíbrio interior.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua vida social ganha destaque e o dia promete encontros leves com pessoas muito queridas. Aproveite a atmosfera favorável para cultivar a empatia, planejar passeios e trocar afetos. No amor, o companheirismo harmônico dão o tom do momento.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua autoconfiança te impulsiona a celebrar seus triunfos e investir na sua própria satisfação. Reserve este sábado para se presentear com um momento especial de autocuidado. Nas relações íntimas, a entrega verdadeira fortalece a união.

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Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu espírito aventureiro pede passagem para romper a rotina e explorar novos cenários. Planeje uma atividade ao ar livre ou descubra um lugar diferente para oxigenar as ideias. O otimismo será seu melhor passaporte para viver momentos inesquecíveis.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O dia favorece o desapego das responsabilidades rígidas e o aprofundamento da vida emocional. Permita-se viver instantes de descanso e afeto com quem te passa segurança. Deixar o controle de lado trará uma gratificante sensação de paz.

Aquário - (20/01 a 18/02)

As parcerias e a convivência interpessoal estão abençoadas pelo firmamento de hoje. Aproveite o tempo livre para alinhar vontades com quem ama ou cultivar novas amizades de maneira espontânea. O respeito à individualidade mantém a atração bem viva.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Dedique suas horas a atividades que harmonizem seu corpo e sua apurada sensibilidade. Uma caminhada sem rumo ou ouvir suas músicas prediletas vão renovar seu astral. Desfrute da simplicidade do presente e recomponha suas energias vitais.

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Mensagem dos astros para hoje

A felicidade verdadeira desabrocha quando decidimos vivenciar o tempo presente com leveza, gratidão e receptividade.

Use o fluxo acolhedor deste sábado para se desligar do piloto automático, valorizar as conexões autênticas e alimentar a alma com tudo aquilo que te faz sorrir.

Quando acolhemos a vida com alegria e paz no coração, o universo nos retribui com momentos inesquecíveis e profunda renovação. Tenha um excelente fim de semana!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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