Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/08) para todos os signos do zodíaco

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

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É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Social1 revela o clima de hoje: abra espaço para o lazer, cultive boas conversas e aproveite o encerramento do expediente em boa companhia!

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A sexta-feira se aproxima do seu clímax trazendo aquele refrescante sentimento de dever cumprido, acolhimento e renovação do astral.

À medida que as exigências mais complexas dos últimos dias vão sendo finalizadas, a atmosfera celeste convida cada uma de nós a desacelerar a cobrança pessoal e abrir as portas para o entretenimento, os afetos e os momentos de pura espontaneidade.

Nas interações interpessoais e na vida amorosa, o clima é de celebração, trocas gentis e leveza. Em vez de remoer pendências ou se antecipar aos compromissos futuros, o cosmos sugere desfrutar da presença no agora com um sorriso no rosto.

O Social1 desenhou previsões totalmente inéditas para que você finalize o expediente em paz e inaugure o fim de semana com o coração radiante.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua vitalidade hoje pede momentos de descontração e válvulas de escape saudáveis. No expediente, solucione as últimas pendências sem criar atritos desnecessários. Para a noite, a sugestão do Social1 é reunir amizades estimulantes ou praticar um hobby agradável.

Touro - (20/04 a 20/05)

O aconchego do seu refúgio pessoal atrai sua atenção nesta sexta-feira. Aproveite o término da jornada para preparar uma receita especial ou desfrutar de um ambiente calmo. No romance, demonstrações de carinho através de gestos práticos renovam a paz a dois.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua essência comunicativa e bem-humorada brilha forte no encerramento da semana. Excelente momento para trocar ideias, circular por espaços agradáveis e aceitar convites inesperados. Nas relações afetivas, a leveza no diálogo garante momentos bem divertidos.

Câncer - (21/06 a 22/07)

A sexta-feira estimula o bom senso para organizar os recursos materiais e se dar um agrado merecido. Presenteie-se com algum pequeno cuidado e celebre sua trajetória recente. Nas interações, a escuta atenta e o afeto genuíno fortalecem os laços de amizade.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma e magnetismo irradiam luz sob as vibrações do céu de hoje. É hora de colocar seu brilho para jogo, vestir algo confortavelmente elegante e comemorar suas vitórias. No amor, sua postura autêntica atrai olhares e acende o encanto no relacionamento.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O universo recomenda um recolhimento gentil para recuperar suas forças físicas e mentais. Conclua seus deveres no trabalho sem carregar preocupações adicionais para casa. Reservar as próximas horas para o descanso puro fará um bem enorme ao seu espírito.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua vida social ganha contornos festivos e cheios de boas vibrações neste fechamento de semana. O trabalho compartilhado será leve e os papos informais ao fim do dia garantem ótimas risadas. No amor, a verdadeira cumplicidade nasce do companheirismo leve.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

Seu empenho ao longo da semana rende um reconhecimento merecido na carreira. Encerre suas funções com o sentimento gratificante de dever cumprido. Mais tarde, abra espaço para instantes de intimidade e profunda conexão com a pessoa amada.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu espírito curioso pede passagem para quebrar a rotina diária e buscar novidades. Se puder, planeje um passeio diferente ou pesquise um destino interessante para conhecer em breve. Seu otimismo contagiante será a melhor companhia para a noite.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O dia favorece o desapego das exigências corporativas e a busca por acolhimento emocional. Coloque metas rígidas em pausa e dedique-se ao que renova sua paz interna. Na vida a dois, atitudes calorosas e sinceras aprofundam a confiança no casal.

Aquário - (20/01 a 18/02)

As parcerias e a convivência interpessoal recebem destaque total nesta sexta-feira. Aproveite o tempo livre para propor atividades originais com quem você ama ou cultivar novas conexões. O respeito à liberdade individual mantém a química bem acesa.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Organize as últimas demandas da sua rotina com calma para garantir um fim de semana livre de pendências. Lembre-se de cuidar do bem-estar corporal, beber água e respeitar seus limites. À noite, busque o refúgio de boas canções e de quem te traz tranquilidade.

Mensagem dos astros para hoje

A beleza de viver se encontra na sabedoria de alternar o cumprimento dos nossos deveres com a generosidade de nos presentear com uma pausa.

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Use o fluxo acolhedor desta sexta-feira para desatar os nós da rotina, desacelerar os pensamentos e saborear o descanso que você tanto trabalhou para alcançar.

Quando acolhemos a alegria sem culpa, renovamos nossa energia interior para vivenciar dias ainda mais luminosos. Divirta-se!

