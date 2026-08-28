Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta-feira (28/08) para o seu signo do zodíaco
A sexta-feira acende o encanto e convida a viver a paixão sem amarras. Veja os conselhos dos astros e universo para a sua vida amorosa hoje!
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A sexta-feira desembarca abrindo alas para a celebração dos sentimentos e renovando as energias no campo afetivo.
O cenário astrológico de hoje estimula o desarmamento de defesas emocionais, favorecendo encontros magnéticos, a reaproximação de corações apaixonados e o resgate do entusiasmo na convivência conjugal.
O Social1 traz o mapa sentimental completo para conduzir seus passos e inspirar seus desejos neste início de fim de semana. É o momento ideal para deixar a rotina de lado, dar espaço ao flerte descontraído e nutrir a cumplicidade a dois com carinho e presença.
Quer você pretenda surpreender a pessoa parceira ou se abrir para novas conexões sem amarras, o firmamento convida a viver o amor com liberdade e alegria.
Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco
Áries - (21/03 a 19/04)
Sua vibração audaciosa ganha destaque e favorece iniciativas românticas neste começo de fim de semana. Proponha um passeio dinâmico ao seu par para afastar a monotonia. Se o peito estiver livre, tomar o primeiro passo no flerte renderá ótimos frutos.
Touro - (20/04 a 20/05)
A sexta-feira estimula a busca por aconchego e momentos prazerosos ao lado de quem admira. Invista em um jantar tranquilo a dois para desfrutar de carinho e calma. Na solteirice, aproximações que transmitam segurança verdadeira vão cativar você.
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Gêmeos - (21/05 a 20/06)
Sua vivacidade para se expressar torna o clima da paquera leve e envolvente hoje. Use esse charme comunicativo para fisgar a atenção do crush com tiradas espertas. Na união, dar risadas juntas renovará a sintonia do casal instantaneamente.
Câncer - (21/06 a 22/07)
A necessidade de acolhimento pauta suas atitudes amorosas ao longo desta jornada. Demonstrar seu bem-querer por meio de gestos prestativos vai emocionar a pessoa amada. Se busca um laço, a autenticidade das suas emoções será o maior chamariz.
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Leão - (23/07 a 22/08)
Seu brilho pessoal sobressai com força, garantindo uma presença marcante por onde passar. Aproveite a noite para comemorar a cumplicidade no namoro com entusiasmo e romance. Solteira, sua atitude confiante atrairá olhares cheios de fascínio.
Virgem - (23/08 a 22/09)
O astral do dia convida você a aliviar as exigências e vivenciar o afeto com espontaneidade. Deixe que a convivência a dois flua sem planejamento rígido. No flerte, a beleza de se mostrar sem filtros falará mais alto que regras de sedução.
Libra - (23/09 a 22/10)
O desejo de interação social coloca os encontros e passeios em posição de destaque hoje. Estar entre boas companhias pode render conversas animadas e paqueras promissoras. No casamento, priorizar a diversão compartilhada rejuvenescerá a relação.
Escorpião - (23/10 a 21/11)
Uma atmosfera de mistério e profunda entrega envolve suas decisões afetivas nesta sexta-feira. Reserve um tempo a sós para criar um ambiente íntimo e sedutor com o parceiro. Se estiver só, confie na sua intuição para escolher a quem se doar.
Sagitário - (22/11 a 21/12)
Sua animação e vontade de expansão contagiam o namoro ou casamento neste dia. Propor uma atividade inédita vai resgatar o entusiasmo na vida a dois. Para as solteiras, seu espírito festivo e leve atuará como um potente ímã romântico.
Capricórnio - (22/12 a 19/01)
O dia favorece o fortalecimento da confiança mútua por meio de conversas sinceras e atitudes coerentes. Demonstre seu apoio prático aos projetos de quem você ama. Na paquera, valorize relacionamentos que demonstrem seriedade desde o início.
Aquário - (20/01 a 18/02)
O companheirismo e as ideias criativas ganham força total no seu horizonte sentimental. Trocar percepções de mundo com seu par aproximará vocês de forma muito bonita. Se busca um romance, conexões com mentes livres vão encantar você.
Peixes - (19/02 a 20/03)
Sua intuição afinada permite captar as vontades do ser amado com imensa delicadeza. Aposte no romantismo sutil para transformar a noite em uma ocasião memorável. Solteiras devem alimentar o amor-próprio antes de se doar a uma nova história.
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Mensagem dos astros para hoje
O amor ganha viço e cor quando nos permitimos viver o momento presente desarmando velhas defesas. O céu desta sexta-feira recorda que a magia dos encontros habita na disposição de acolher o outro de peito aberto e alma receptiva.
Ao colocar a autenticidade e a leveza à frente de suas escolhas, você edifica o cenário perfeito para que o afeto e a paixão transbordem de maneira sincera e inesquecível.