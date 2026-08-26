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Horóscopo | Notícia

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (26/08) para todos os signos do zodíaco

Quarta-feira favorece alianças estratégicas e visão de futuro; o céu ilumina o diálogo no trabalho e renova a energia nas relações!

Por Eduarda Barreto Publicado em 26/08/2026 às 5:03
Imagem de uma roda do zodíaco cósmica
Imagem de uma roda do zodíaco cósmica - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A quarta-feira desponta no centro da semana convidando a um momento de recalibragem, clareza mental e cooperação.

Com os movimentos iniciais já assentados, o panorama celestial de hoje atua como um sopro de ar fresco, incentivando a diplomacia nas conversas, a revisão inteligente das metas e a busca por soluções inovadoras para eventuais gargalos na rotina.

Nas relações pessoais e no ambiente profissional, o clima favorece o diálogo desarmado e a construção de acertos em que todas as partes saiam ganhando.

O Social1 preparou previsões completamente inéditas para que você conduza o seu dia com equilíbrio, empatia e muita determinação.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua quarta-feira rende mais quando você aposta na colaboração em vez de agir isoladamente. No trabalho, ouvir a experiência de colegas trará atalhos valiosos. No amor, prefira fazer planos leves para o futuro a revisitar desentendimentos antigos.

Touro - (20/04 a 20/05)

Seu foco se volta para a otimização dos seus recursos e o bom uso do tempo. Aproveite o momento para aprimorar rotinas de trabalho e manter a constância nos cuidados corporais. À noite, buscar o sossego do seu espaço garantirá o descanso necessário.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua expressividade e charme pessoal estão em destaque hoje, facilitando apresentações e reuniões de negócios. Utilize esse dom para expor propostas com autoconfiança. Nas relações afetivas, a espontaneidade trará momentos muito agradáveis.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

O dia sugere um olhar mais carinhoso para a organização do seu ambiente doméstico. Criar uma atmosfera acolhedora ao seu redor ajudará a acalmar a mente. No campo sentimental, o apoio mútuo em pequenos detalhes fortalece a união a dois.

Leão - (23/07 a 22/08)

Sua capacidade de diálogo ganha projeção nas tarefas do dia. Aproveite o momento para negociar termos, alinhar expectativas com a equipe e esclarecer qualquer dúvida. Nas amizades, um papo descontraído trará ótimos insights para a semana.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O céu estimula o planejamento financeiro rigoroso e a valorização das suas competências. É um momento propício para organizar suas planilhas com realismo. No romance, atitudes que passem segurança e estabilidade fortalecem o laço com o parceiro.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua presença irradia encanto e equilíbrio nesta quarta-feira, atraindo boas conexões profissionais. Tome a dianteira para dar andamento a um projeto pessoal querido. Cuide da sua imagem com carinho e permita que a sua autenticidade brilhe.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Os astros recomendam desacelerar o ritmo de cobranças para preservar seu campo vibratório. Realizar tarefas nos bastidores e cultivar momentos de quietude trará percepções profundas. Na vida afetiva, respeitar os limites do outro garante a paz.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua vida social e os projetos coletivos ganham um impulso motivador ao longo do dia. O momento é excelente para compartilhar ideias ousadas e expandir sua rede de contatos. No amor, a sintonia de propósitos aproxima corações em evolução.

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Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua postura responsável e talento para gestão chamam a atenção positiva no ambiente corporativo. Mantenha o empenho habitual para construir resultados sólidos. À noite, desligue os alertas do expediente e dedique-se ao repouso do corpo.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O desejo de absorver novos conhecimentos e atualizar ideias impulsiona suas decisões hoje. Dedique tempo para pesquisas ricas ou para planejar etapas de desenvolvimento pessoal. No romance, o respeito à individualidade mantém a cumplicidade acesa.

Peixes - (19/02 a 20/03)

A quarta-feira pede sensibilidade apurada e ponderação ao tratar de acertos financeiros ou parcerias. Confie na sua intuição para simplificar os compromissos diários. No plano emotivo, conversas francas sobre sentimentos abrem espaço para a harmonia.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira conquista surge do equilíbrio entre a coragem de avançar e a sensibilidade de cultivar boas conexões ao longo do caminho.

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Use o fluxo harmonioso desta quarta-feira para alinhar suas escolhas, praticar a gentileza e honrar cada passo da sua trajetória.

Quando caminhamos com propósito claro e respeito às parcerias, o universo abre portas para que o sucesso floresça de forma leve e duradoura. Tenha um excelente dia!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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