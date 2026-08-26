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Horóscopo do amor: confira a previsão de quarta-feira (26/08) para o seu signo do zodíaco

O astral do meio da semana estimula encontros sinceros e trocas afetuosas. Descubra as tendências do céu para o coração com as previsões do Social1!

Por Eduarda Barreto Publicado em 26/08/2026 às 6:07
Imagem de semáforo com forma vermelha de coração
Imagem de semáforo com forma vermelha de coração - Askolds Berovskis/iStock

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A quarta-feira alcança o epicentro da semana trazendo um convite astrológico de reajuste e harmonização para os caminhos do coração.

As configurações celestes de hoje amenizam a pressa cotidiana, abrindo margem para que os sentimentos sejam expressos com maior transparência e os laços afetivos ganhem contornos de estabilidade e confiança mútua.

O Social1 preparou um itinerário romântico exclusivo para orientar suas interações e escolhas ao longo da jornada. O cenário atual incentiva a dissolução de ruídos passageiros na vida a dois, a valorização da escuta ativa e o cultivo de uma autoestima equilibrada.

Seja para estreitar os laços no namoro, investir em uma paquera promissora ou acolher suas próprias necessidades emocionais, a energia do dia convida a viver o afeto com autenticidade.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A quarta-feira pede moderação nas atitudes para garantir a harmonia com quem você ama. Demonstrar atenção aos detalhes do dia a dia será uma forma bonita de expressar seu carinho. Para quem está só, aproximações tranquilas revelarão afinidades surpreendentes.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por firmeza sentimental encontra respaldo em gestos práticos de acolhimento. Um momento a dois sem interferências externas ajudará a consolidar a confiança conjugal. Na solteirice, dê crédito a quem demonstra consideração constante através de atos.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua facilidade em se comunicar ajuda a desarmar mal-entendidos e reaproximar corações. Aposte na leveza do diálogo para propor dinâmicas agradáveis na vida amorosa. Se busca um romance, conversas espirituosas vão cativar o interesse do seu crush.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O astral de hoje protege seu ninho emocional e estimula a demonstração de cuidado com o par. Pequenas atenções prestadas com sinceridade trarão paz ao relacionamento. Caso esteja livre, priorizar o seu próprio bem-estar atrairá interações verdadeiramente saudáveis.

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Leão - (23/07 a 22/08)

Seu magnetismo pessoal se destaca de maneira suave, criando um clima caloroso nas trocas afetivas. Valorizar as qualidades da pessoa amada reforçará a cumplicidade do casal. Se procura uma paixão, sua vibração positiva atrairá olhares cheios de admiração.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O dia sugere flexibilizar as cobranças e aceitar o ritmo natural das coisas no amor. Deixar que os sentimentos fluam sem exigências rígidas renovará o ar no romance. Para as solteiras, encontros casuais podem surpreender se você não impuser expectativas.

Libra - (23/09 a 22/10)

A busca por entendimento mútuo rege suas decisões sentimentais ao longo desta quarta-feira. Atividades prazerosas compartilhadas a dois vão fortalecer a sintonia do namoro. Se estiver só, sua gentileza habitual facilitará o início de um flerte promissor.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua entrega emotiva ganha contornos de maior maturidade e serenidade no dia de hoje. Ter uma conversa honesta ajudará a edificar uma base de confiança inabalável com o parceiro. Na solteirice, confie na sua intuição para contornar contatos superficiais.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

O entusiasmo do seu signo renova o ar no relacionamento e espanta a monotonia da semana. Inserir espontaneidade no cotidiano a dois reavivará o sentimento que une vocês. Se deseja um novo laço, sua alegria expansiva funcionará como um ímã irresistível.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O momento favorece o fortalecimento do compromisso através de atitudes concretas de amparo. Estar presente e apoiar as jornadas do seu par demonstrará um amor sólido. Na paquera, valorize companhias que respeitam seu tempo e agem com transparência.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O companheirismo intelectual ganha destaque total no seu horizonte romântico hoje. Trocar visões de mundo com quem caminha ao seu lado aproximará o casal de forma singular. Se estiver livre, atrações por pessoas criativas e autênticas estarão fortíssimas.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua percepção sensível auxilia na compreensão dos anseios do ser amado com muita doçura. Use essa empatia para nutrir a convivência com instantes de puro afeto. Para as solteiras, honrar seus próprios sentimentos garantirá escolhas afetivas mais felizes.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira maturidade nas relações se revela na disposição diária de cuidar das conexões com delicadeza e verdade.

O céu desta quarta-feira nos lembra que a intimidade desabrocha na escuta sem julgamentos, na reciprocidade sincera e na coragem de construir pontes afetuosas.

Ao colocar o entendimento e o respeito no centro da sua caminhada hoje, você abre espaço para vivenciar laços amorosos duradouros, leves e infinitamente gratificantes.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista formada pela UNINASSAU, integrando o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) desde 2021. Atualmente repórter no Social1, cubro entretenimento, beleza e famosos, aliando produção de conteúdo digital, estratégias de SEO e análise de dados para maximizar alcance e engajamento.

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