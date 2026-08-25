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Horóscopo do amor: confira a previsão de terça-feira (25/08) para o seu signo do zodíaco

A terça-feira convida a cultivar a ternura e alinhar o ritmo no romance. Veja as orientações do coração dos astros para o seu signo hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 25/08/2026 às 6:03
Imagem ilustrativa de velas!
Imagem ilustrativa de velas! - Reprodução/ iStock

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A terça-feira se consolida como um convite ao abrandamento das expectativas e ao cultivo de uma conexão genuína na vida afetiva.

Com o ritmo semanal já estabelecido, o movimento celeste de hoje incentiva a troca sincera, o carinho manifesto em detalhes cotidianos e a disposição para escutar o parceiro sem julgamentos apressados.

O Social1 preparou um panorama amoroso sob medida para inspirar sua jornada sentimental ao longo deste dia. As influências astrológicas atuais beneficiam o entendimento pacífico, a renovação da empatia e o fortalecimento do amor-próprio como fundação para qualquer encontro.

Quer você viva a construção de um relacionamento estável, explore novos horizontes no flerte ou busque paz interior na solteirice, o universo lembra que a afetividade mais bonita desabrocha no respeito mútuo.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A terça-feira exige moderação para contornar pequenas divergências com a pessoa amada. Mudar a abordagem e apostar em atitudes serenas vai surpreender seu par positivamente. Para as solteiras, aproximações espontâneas e sem cobranças renderão boas conversas.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por aconchego encontra espaço ideal para se manifestar hoje. Criar um momento tranquilo a dois, longe de interferências externas, renovará a cumplicidade no namoro ou casamento. Caso esteja só, atitudes equilibradas e constantes vão atrair seu olhar.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua versatilidade comunicativa ajuda a dissipar eventuais ruídos com o parceiro. Aproveite o dia para trazer leveza e bom humor ao romance, desarmando qualquer tensão. Na paquera, trocas de mensagens inteligentes e sutis vão acender o interesse.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O astral de hoje protege sua sensibilidade e pede valorização do acolhimento recíproco. Expressar seu afeto por meio de pequenas gentilezas vai sensibilizar quem caminha ao seu lado. Se estiver solteira, acolher suas necessidades emocionais fortalecerá sua autoestima.

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Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma radiante sobressai de forma natural, favorecendo o clima de romance e admiração. Elogiar sinceramente a pessoa amada aproximará o casal com muita vivacidade. Para quem procura um afeto, sua energia autêntica despertará atração sem exigências.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O céu aconselha a aliviar a rigidez interna e aceitar a fluidez dos acontecimentos no amor. Desfrutar da companhia do outro sem analisar cada pormenor trará harmonia à convivência. No flerte, permita que a aproximação ocorra em seu próprio tempo.

Libra - (23/09 a 22/10)

A busca por reciprocidade dita suas escolhas emocionais ao longo desta terça-feira. Um programa sossegado com quem você quer bem ajudará a renovar as energias da união. Se busca um laço, o convívio com pessoas de propósitos semelhantes aquecerá o peito.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua profundidade característica ganha uma expressão mais doce e compreensiva hoje. Demonstrar vulnerabilidade diante da pessoa parceira consolidará a confiança a dois. Na solteirice, confie na sua percepção interna para filtrar conversas desprovidas de verdade.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

O astral do dia favorece o compartilhamento de ideias e a leveza na vida conjugal. Inserir um toque de espontaneidade no cotidiano reacenderá a vivacidade entre vocês. Se estiver livre, sua postura expansiva e acolhedora atrairá companhias interessantes.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Conversas conscientes e pautadas no respeito ajudam a firmar bases duradouras no relacionamento. Mostre seu empenho com atitudes práticas de apoio e presença. Na paquera, dê prioridade a quem demonstra seriedade e consideração pelo seu ritmo.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O companheirismo e a sintonia mental ganham destaque especial no seu horizonte afetivo. Sentir que o parceiro caminha como um parceiro de vida trará grande alívio ao namoro. Caso esteja só, afinidades de visão de mundo podem abrir caminhos promissores.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua empatia natural atua como um bálsamo para harmonizar o convívio amoroso nesta terça-feira. Ouça com sensibilidade o que a pessoa amada tem a revelar e fortaleça o vínculo. Se estiver só, reserve um momento para nutrir o próprio bem-estar espiritual.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira nobreza dos relacionamentos reside na capacidade cotidiana de construir pontes através da delicadeza e do entendimento.

O céu desta terça-feira recorda que o afeto floresce onde existe a intenção sincera de escutar, compreender e compartilhar o caminho.

Ao priorizar a serenidade e a transparência em suas trocas hoje, você pavimenta a estrada para vivenciar laços afetivos cada vez mais profundos, estáveis e luminosos.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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