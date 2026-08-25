Horóscopo do amor: confira a previsão de terça-feira (25/08) para o seu signo do zodíaco

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A terça-feira convida a cultivar a ternura e alinhar o ritmo no romance. Veja as orientações do coração dos astros para o seu signo hoje!

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A terça-feira se consolida como um convite ao abrandamento das expectativas e ao cultivo de uma conexão genuína na vida afetiva.

Com o ritmo semanal já estabelecido, o movimento celeste de hoje incentiva a troca sincera, o carinho manifesto em detalhes cotidianos e a disposição para escutar o parceiro sem julgamentos apressados.

O Social1 preparou um panorama amoroso sob medida para inspirar sua jornada sentimental ao longo deste dia. As influências astrológicas atuais beneficiam o entendimento pacífico, a renovação da empatia e o fortalecimento do amor-próprio como fundação para qualquer encontro.

Quer você viva a construção de um relacionamento estável, explore novos horizontes no flerte ou busque paz interior na solteirice, o universo lembra que a afetividade mais bonita desabrocha no respeito mútuo.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A terça-feira exige moderação para contornar pequenas divergências com a pessoa amada. Mudar a abordagem e apostar em atitudes serenas vai surpreender seu par positivamente. Para as solteiras, aproximações espontâneas e sem cobranças renderão boas conversas.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por aconchego encontra espaço ideal para se manifestar hoje. Criar um momento tranquilo a dois, longe de interferências externas, renovará a cumplicidade no namoro ou casamento. Caso esteja só, atitudes equilibradas e constantes vão atrair seu olhar.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua versatilidade comunicativa ajuda a dissipar eventuais ruídos com o parceiro. Aproveite o dia para trazer leveza e bom humor ao romance, desarmando qualquer tensão. Na paquera, trocas de mensagens inteligentes e sutis vão acender o interesse.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O astral de hoje protege sua sensibilidade e pede valorização do acolhimento recíproco. Expressar seu afeto por meio de pequenas gentilezas vai sensibilizar quem caminha ao seu lado. Se estiver solteira, acolher suas necessidades emocionais fortalecerá sua autoestima.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma radiante sobressai de forma natural, favorecendo o clima de romance e admiração. Elogiar sinceramente a pessoa amada aproximará o casal com muita vivacidade. Para quem procura um afeto, sua energia autêntica despertará atração sem exigências.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O céu aconselha a aliviar a rigidez interna e aceitar a fluidez dos acontecimentos no amor. Desfrutar da companhia do outro sem analisar cada pormenor trará harmonia à convivência. No flerte, permita que a aproximação ocorra em seu próprio tempo.

Libra - (23/09 a 22/10)

A busca por reciprocidade dita suas escolhas emocionais ao longo desta terça-feira. Um programa sossegado com quem você quer bem ajudará a renovar as energias da união. Se busca um laço, o convívio com pessoas de propósitos semelhantes aquecerá o peito.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua profundidade característica ganha uma expressão mais doce e compreensiva hoje. Demonstrar vulnerabilidade diante da pessoa parceira consolidará a confiança a dois. Na solteirice, confie na sua percepção interna para filtrar conversas desprovidas de verdade.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

O astral do dia favorece o compartilhamento de ideias e a leveza na vida conjugal. Inserir um toque de espontaneidade no cotidiano reacenderá a vivacidade entre vocês. Se estiver livre, sua postura expansiva e acolhedora atrairá companhias interessantes.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Conversas conscientes e pautadas no respeito ajudam a firmar bases duradouras no relacionamento. Mostre seu empenho com atitudes práticas de apoio e presença. Na paquera, dê prioridade a quem demonstra seriedade e consideração pelo seu ritmo.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O companheirismo e a sintonia mental ganham destaque especial no seu horizonte afetivo. Sentir que o parceiro caminha como um parceiro de vida trará grande alívio ao namoro. Caso esteja só, afinidades de visão de mundo podem abrir caminhos promissores.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua empatia natural atua como um bálsamo para harmonizar o convívio amoroso nesta terça-feira. Ouça com sensibilidade o que a pessoa amada tem a revelar e fortaleça o vínculo. Se estiver só, reserve um momento para nutrir o próprio bem-estar espiritual.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira nobreza dos relacionamentos reside na capacidade cotidiana de construir pontes através da delicadeza e do entendimento.

O céu desta terça-feira recorda que o afeto floresce onde existe a intenção sincera de escutar, compreender e compartilhar o caminho.

Ao priorizar a serenidade e a transparência em suas trocas hoje, você pavimenta a estrada para vivenciar laços afetivos cada vez mais profundos, estáveis e luminosos.

