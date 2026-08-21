Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta-feira (21/08) para o seu signo do zodíaco
A sexta-feira chega despertando o desejo de romantismo e cumplicidade. Veja o que os astros preparam para a sua vida amorosa hoje!
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A sexta-feira desembarca abrindo portais para a celebração dos afetos e inspirando a busca por companheirismo leve e apaixonado.
O alinhamento dos corpos celestes no dia de hoje dilui as barreiras emocionais do cotidiano, incentivando a espontaneidade nos encontros, o resgate da ternura na vida conjugal e a coragem de se aproximar sem máscaras da pessoa pretendida.
O Social1 traz o mapa sentimental completo para orientar seus passos rumo às melhores experiências românticas deste início de fim de semana. É o momento perfeito para desarmar defesas, reinventar a dinâmica a dois e aceitar convites irrecusáveis.
Seja para aquecer o convívio do casal ou para se permitir vivenciar um novo encanto, o céu convida você a dar prioridade àquilo que faz sua alma pulsar.
Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco
Áries - (21/03 a 19/04)
Sua ousadia natural ganha destaque e abre caminhos para momentos empolgantes no romance. Proponha um programa dinâmico ao par para romper a monotonia da rotina. Se está livre, tomar a iniciativa no flerte vai garantir resultados surpreendentes.
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Touro - (20/04 a 20/05)
A sexta-feira favorece a busca por conforto e estabilidade emocional ao lado de quem admira. Planeje um encontro sossegado a dois para desfrutar de carinhos e boa gastronomia. Na solteirice, prefira investir em quem inspira confiança genuína.
Gêmeos - (21/05 a 20/06)
Sua capacidade de encantar pelas palavras torna o clima da paquera leve e cativante. Use esse charme comunicativo para aproximar o crush com mensagens criativas. Na vida conjugal, o riso compartilhado renovará instantaneamente a cumplicidade.
Câncer - (21/06 a 22/07)
A necessidade de acolhimento guia suas atitudes amorosas ao longo do dia. Demonstrar seu afeto com pequenos gestos atenciosos emocionará a pessoa parceira. Para quem busca uma relação, a autenticidade das suas emoções será o maior atrativo.
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Leão - (23/07 a 22/08)
Seu carisma radiante sobressai hoje, tornando sua presença magnética em qualquer ambiente. Reserve a noite para festejar a sintonia no namoro com entusiasmo e romance. Solteira, sua autoconfiança vai atrair olhares carregados de admiração.
Virgem - (23/08 a 22/09)
O astral do dia convida você a desacelerar a autocrítica e viver os sentimentos com maior flexibilidade. Permita que a convivência afetiva flua sem roteiros pré-definidos. No flerte, a beleza de ser quem você é falará mais alto que regras.
Libra - (23/09 a 22/10)
O desejo de interação social coloca os passeios e encontros com amigos em posição de destaque. Estar entre boas companhias pode render paqueras inesperadas e animadas. No casamento, priorizar momentos de diversão a dois rejuvenescerá a união.
Escorpião - (23/10 a 21/11)
Uma atmosfera de mistério e profunda entrega envolve suas decisões afetivas nesta sexta-feira. Aproveite o clima para criar um ambiente íntimo e sedutor com o parceiro. Se estiver só, confie na sua intuição para escolher a quem se abrir.
Sagitário - (22/11 a 21/12)
Sua animação e vontade de expansão contagiam o relacionamento neste começo de fim de semana. Propor um passeio inédito vai resgatar o entusiasmo da convivência a dois. Para as solteiras, sua alegria de viver atuará como um poderoso ímã.
Capricórnio - (22/12 a 19/01)
O dia favorece o fortalecimento da confiança mútua por meio de conversas honestas e atitudes coerentes. Demonstre seu apoio prático às conquistas de quem ama. Na paquera, dê valor a aproximações que demonstrem seriedade desde o início.
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Aquário - (20/01 a 18/02)
O companheirismo e as ideias criativas ganham força total na sua caminhada amorosa. Trocar visões de mundo com o seu par aproximará vocês de forma muito especial. Se busca um amor, conexões com mentes independentes vão chamar sua atenção.
Peixes - (19/02 a 20/03)
Sua intuição afinada permite perceber as reais vontades da pessoa amada com muita doçura. Aposte no romantismo delicado para transformar esta noite em uma ocasião inesquecível. Solteiras devem alimentar o próprio bem-estar antes de se doar.
Mensagem dos astros para hoje
O amor floresce quando nos permitimos viver o presente sem o peso dos medos passados. O céu desta sexta-feira recorda que a magia das conexões reside na disposição de acolher o outro com a alma aberta e receptiva.
Ao colocar a autenticidade e a leveza à frente de suas escolhas, você constrói o espaço ideal para que o carinho e a paixão transbordem de forma sincera.