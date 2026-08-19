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Horóscopo | Notícia

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (19/08) para o seu signo do zodíaco

O Social1 traz as previsões do dia: aproveite o meio da semana para ajustar projetos, nutrir seus laços afetivos e cuidar da sua energia!

Por Eduarda Barreto Publicado em 19/08/2026 às 5:04
Ataques de Israel tamb&eacute;m atingiram &aacute;reas do sul do L&iacute;bano e no Vale do Bekaa nos &uacute;ltimos meses
Ataques de Israel também atingiram áreas do sul do Líbano e no Vale do Bekaa nos últimos meses - VAHID SALEMI/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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A quarta-feira desponta no meio da semana trazendo uma oportunidade preciosa de recalibragem interna, clareza e cooperação.

Com as demandas iniciais já devidamente encaminhadas, o cenário astrológico de hoje atua como uma ponte para avaliar o rumo das nossas metas com inteligência e ponderação.

É o momento perfeito para solucionar pequenas pendências operacionais, alinhar expectativas em trabalhos colaborativos e renovar o frescor das ideias. Nas relações cotidianas, o firmamento derrama um tom de conciliação, charme e diplomacia.

Em vez de impor decisões com rigidez, a energia do dia nos convida a praticar a escuta ativa e construir acordos que tragam benefícios mútuos. O Social1 preparou previsões completamente inéditas para que você navegue ao longo das próximas horas com sabedoria, presença marcante e total equilíbrio emocional.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua quarta-feira ganha muito se você somar forças em vez de tentar resolver tudo sozinha. No ambiente profissional, trocar visões com a equipe abrirá caminhos inesperados. No amor, prefira alinhar desejos futuros a alimentar pequenas diferenças do passado.

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Touro - (20/04 a 20/05)

O foco se direciona para a produtividade consciente e o bom aproveitamento do seu tempo. Aproveite para otimizar etapas da sua rotina de trabalho e reavaliar seus hábitos de saúde. À noite, buscar o conforto do seu refúgio ajudará a renovar suas energias.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua veia criativa e seu encanto pessoal transbordam hoje, facilitando apresentações e reuniões de negócios. Use seu magnetismo para abrir conversas de valor na carreira. Na vida sentimental, a leveza e a espontaneidade garantem momentos muito agradáveis.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

O dia convida você a fortalecer suas raízes e buscar um ambiente harmonioso no lar. Organizar seu espaço pessoal trará uma sensação imediata de serenidade mental. No romance, o suporte mútuo e os gestos de carinho fortalecem o companheirismo a dois.

Leão - (23/07 a 22/08)

Sua capacidade de articulação ganha enorme projeção ao longo de todo o expediente. Aproveite para firmar acordos, negociar condições e esclarecer dúvidas com total transparência. Nas amizades, um bom diálogo renderá boas ideias para a sua semana.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O cosmos estimula a valorização das suas competências e a organização do orçamento. É um momento propício para planejar passos materiais com pragmatismo e sem precipitação. No campo afetivo, atitudes que demonstrem segurança e consideração renovam a união.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Sua aura irradia equilíbrio e excelente bom gosto nesta quarta-feira, atraindo boas conexões. Tome a dianteira para colocar em prática aquele projeto pessoal que estava pausado. Valorize sua imagem com autoconfiança e permita-se viver a sua própria essência.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Os astros sugerem desacelerar estrategicamente para preservar o seu campo energético. Trabalhar nos bastidores e buscar instantes de quietude trará percepções valiosas. Na vida íntima, o respeito ao tempo do outro garante um clima de profunda paz.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua vida social e os projetos voltados para grupos recebem um impulso bastante motivador. O dia favorece a troca de conhecimentos e a expansão da sua rede de contatos profissionais. No amor, a sintonia de ideias aproxima corações em busca de evolução.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua postura profissional e capacidade de coordenação ganham a admiração de lideranças hoje. Mantenha seu empenho habitual para colher vitórias duradouras no ambiente corporativo. À noite, desconecte a mente dos deveres e entregue-se ao descanso.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

O desejo de expandir horizontes e absorver conhecimentos direciona suas escolhas ao longo do dia. Invista tempo em estudos, leituras ricas ou pesquisas estimulantes. No romance, o respeito à liberdade de cada um mantém a chama e a parceria bem vivas.

Peixes - (19/02 a 20/03)

A quarta-feira pede percepção apurada e bom senso ao tratar de acertos financeiros ou parcerias. Confie na sua sensibilidade interna para desatar nós e simplificar o cotidiano. No amor, diálogos abertos sobre o que sente abrem portas para uma bonita cumplicidade.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira sabedoria reside em equilibrar a garra das nossas ambições com a sensibilidade necessária para cultivar laços saudáveis.

Use o fluxo consciente desta quarta-feira para recalibrar suas escolhas, agir com cortesia e honrar as alianças construídas ao longo da sua caminhada.

Quando caminhamos com clareza de intenção e respeito ao próximo, o universo desenha rotas de prosperidade e realização em nosso caminho. Tenha um excelente dia!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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