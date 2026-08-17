Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (17/08) para todos os signos do zodíaco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Social1 revela os trânsitos de hoje: aproveite o início da semana para planejar prioridades, inovar no trabalho e cultivar o equilíbrio!

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A segunda-feira se apresenta com uma vibração realizadora, estimulante e voltada para a construção de conquistas concretas.

Com as energias revigoradas pelo fim de semana, a configuração do céu nos impulsiona a assumir o comando das nossas tarefas, organizar a rotina com inteligência e encarar os compromissos diários com disposição invejável.

É a oportunidade ideal para tirar projetos da gaveta e traçar metas claras para o novo ciclo. Nas interações e na vida cotidiana, o momento favorece atitudes decididas, a diplomacia no ambiente de trabalho e o cuidado consciente com a saúde integral.

O Social1 desenhou um itinerário astrológico totalmente inédito para que você conduza suas decisões com confiança, dinamismo e profunda paz de espírito.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua vitalidade natural ganha um direcionamento muito eficiente nas primeiras horas do dia. Tome a iniciativa em reuniões e resolva pendências burocráticas sem procrastinar. No romance, sua postura calorosa aproxima quem você ama e renova o entrosamento.

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Touro - (20/04 a 20/05)

O dia favorece a revisão dos seus investimentos e a busca por maior estabilidade material. Exponha seus pontos de vista com paciência e estabeleça alianças estratégicas. À noite, prefira um ambiente sossegado para recarregar o corpo e a mente.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua facilidade de expressão estará afiada, abrindo portas importantes em negociações e contatos profissionais. Mantenha o foco no que é essencial para não pulverizar suas forças. Nas relações afetivas, a clareza e a transparência garantem total harmonia.

Câncer - (21/06 a 22/07)

A segunda-feira sugere estruturar suas obrigações sem absorver as pressões do entorno. Organize sua estação de trabalho e resolva um assunto por vez. Na vida pessoal, o carinho discreto de pessoas queridas serve como um porto seguro para as suas emoções.

Leão - (23/07 a 22/08)

Sua presença marcante inspira colegas e facilita a condução de projetos em grupo hoje. Use seu entusiasmo para liderar pelo exemplo e motivar quem está ao seu redor. No amor, momentos espontâneos a dois renovam a chama e a paixão no relacionamento.

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Virgem - (23/08 a 22/09)

Seu rigor analítico e talento para otimizar processos estão no ponto máximo nesta segunda-feira. Defina prioridades na carreira e simplifique tarefas burocráticas com maestria. No campo amoroso, evite cobranças excessivas e cultive a cooperação no cotidiano.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua capacidade de mediação será fundamental para conciliar interesses divergentes na sua rotina. Busque novos aprendizados e planeje suas próximas etapas profissionais com otimismo. Nas relações pessoais, a gentileza trará retornos extremamente doces.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

O momento pede foco na transformação de hábitos que já não trazem resultados práticos. Trate de suas finanças com critérios bem definidos e corte gastos supérfluos. Na intimidade, a cumplicidade se fortalece em diálogos honestos e sem rodeios.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua visão de futuro ganha ancoragem prática, excelente para iniciar cursos ou projetos ousados. Cultive parcerias promissoras e mantenha o compromisso com os prazos assumidos. No romance, a leveza e a cumplicidade garantem momentos muito agradáveis.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua disciplina característica garante um rendimento notável no cumprimento dos deveres do expediente. Concentre-se no que exige responsabilidade e cuide da sua postura física durante o dia. À noite, permita-se um merecido descanso para restaurar o fôlego.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

Trabalhar de forma colaborativa e compartilhar conhecimentos trará excelentes resultados hoje. Esteja receptiva a ideias inovadoras que possam aprimorar seus métodos habituais. No amor, a liberdade com respeito mútuo mantém o encanto da parceria.

Peixes - (19/02 a 20/03)

O céu estimula o fortalecimento das suas bases e o planejamento cuidadoso das exigências da semana. Mantenha uma agenda realista para não sobrecarregar sua sensibilidade. Confie na sua percepção interna para selecionar em quem depositar sua confiança.

Mensagem dos astros para hoje

O sucesso duradouro se constrói na determinação diária com que abraçamos nossas responsabilidades e na clareza do nosso propósito.

Use a vibração potente desta segunda-feira para estruturar seu caminho, confiar no seu potencial e dar passos firmes rumo às suas aspirações.

Quando aliamos empenho, sabedoria e leveza, o universo conspira favoravelmente para que cada meta seja alcançada com êxito. Tenha uma semana brilhante!

