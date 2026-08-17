Horóscopo do amor: confira a previsão de segunda-feira (17/08) para o seu signo do zodíaco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A segunda-feira abre o ciclo da semana pedindo alinhamento e pé no chão no romance. Veja o conselho dos astros para o seu signo hoje!

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A segunda-feira se apresenta com uma proposta de renovação e alinhamento prático para os assuntos do coração. O ar que se respira no início desta semana convida a aterrar as emoções, organizar os projetos em conjunto e transformar bons sentimentos em compromissos reais.

É o momento perfeito para ajustar as ponteiras com quem se ama, definindo prioridades sem perder o carinho de vista. O Social1 preparou um itinerário afetivo completo para inspirar suas escolhas ao longo da jornada.

O cenário celeste favorece a transparência nas conversas, a tolerância diante dos imprevistos da rotina e o cultivo de uma autoconfiança sólida.

Quer você viva uma relação de longa data, esteja descobrindo um novo afeto ou nutrindo a própria independência, a energia de hoje lembra que o respeito recíproco é a fundação de qualquer romance duradouro.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)



A segunda-feira solicita calma ao lidar com pequenas divergências com a pessoa parceira. Canalize seu dinamismo para resolver pendências cotidianas com bom humor e cooperação. Para as solteiras, evite a pressa e permita que as flertes sigam um caminho natural.

Leia Também Vênus favorece 3 signos e promete dias de sorte e brilho

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por firmeza ganha força no começo da semana, favorecendo demonstrações práticas de afeto. Apoiar os planos do seu par vai consolidar ainda mais o companheirismo entre vocês. Se busca um romance, dê valor a quem demonstra seriedade nas intenções.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

A clareza na forma de se expressar será crucial para evitar mal-entendidos no namoro hoje. Dedique um tempo para alinhar os compromissos da rotina a dois com paciência. Na paquera, mensagens diretas e bem-humoradas manterão o interesse em alta.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O momento incentiva o cuidado com o seu equilíbrio interno antes de exigir respostas do outro. Gestos simples de acolhimento no dia a dia vão fortalecer seu vínculo conjugal. Se estiver só, priorize a sua paz interior para atrair apenas conexões saudáveis.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu entusiasmo ajuda a afastar a monotonia do início da semana e renova o ar no relacionamento. Proponha acordos práticos com leveza para que a convivência flua bem. Se estiver solteira, sua autoconfiança natural continuará chamando a atenção.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Excelente dia para colocar em ordem diálogos que ficaram pendentes e simplificar a rotina do casal. Deixar as cobranças de lado trará um enorme alívio para a união. Na solteirice, prefira conhecer pessoas que demonstrem transparência desde o começo.

LEIA TAMBÉM: Tarot astral prevê uma virada financeira na vida de 5 signos do zodíaco

Libra - (23/09 a 22/10)

A busca por harmonia pauta suas decisões no campo sentimental nesta segunda-feira. Ouça o ponto de vista da pessoa amada com atenção para construir um consenso justo. Se a intenção for flertar, sua elegância e gentileza abrirão ótimas portas.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

O astral de hoje convida a deixar a desconfiança de lado e confiar mais na cumplicidade construída com seu par. A abertura sincera sobre o que sente trará maior proximidade. Para quem está só, reconhecer seu valor próprio evitará dinâmicas desgastantes.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Alinhar metas em comum ajudará a renovar o compromisso afetivo no seu relacionamento. Mostre que é possível conciliar a responsabilidade amorosa com o seu desejo de liberdade. Se procura um par, afinidades de ideias serão o principal critério de escolha.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua dedicação constante transparece como uma forma muito verdadeira de carinho no romance. Esteja presente e ofereça ajuda real nas conquistas de quem caminha com você. Na paquera, valorize quem demonstra estabilidade e maturidade através de ações.

Leia Também Nodo Norte aponta prosperidade para 3 signos em agosto; veja quais

Aquário - (20/01 a 18/02)

O dia favorece trocas intelectuais que renovam o interesse mútuo na vida a dois. Manter a mente aberta facilitará o entendimento sobre a divisão de espaço na relação. Se busca uma nova paixão, conversas com pessoas do seu círculo social podem surpreender.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua sensibilidade precisa de um toque de pragmatismo nesta segunda-feira para evitar idealizações. Ofereça apoio ao seu par sem assumir responsabilidades que não são suas. Para as solteiras, olhar a realidade das paqueras protegerá a sua energia.

Mensagem dos astros para hoje

Iniciar a semana zelando pelas relações é construir uma ponte sólida para a estabilidade emocional. O céu desta segunda-feira nos ensina que o amor verdadeiro se consolida no respeito diário, no diálogo transparente e na disposição de caminhar lado a lado com maturidade.

Ao cultivar a compreensão e a paciência nas pequenas decisões do cotidiano, você garante um espaço seguro e acolhedor para que o afeto continue crescendo.

