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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (14/08) para todos os signos do zodíaco

O Social1 revela os trânsitos de hoje: finalize as obrigações sem pressa, cultive o bom humor e prepare o espírito para um fim de semana leve!

Por Eduarda Barreto Publicado em 14/08/2026 às 5:03
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Imagem de signos - Reprodução/Magnific

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A sexta-feira desembarca trazendo aquele suspiro gostoso de alívio e a promessa de momentos mais descontraídos. Conforme as responsabilidades mais pesadas da semana vão sendo concluídas, o céu de hoje derrama uma vibração expansiva, fluida e extremamente acolhedora.

É o convite perfeito para desacelerar o ritmo de cobranças, colocar o papo em dia com pessoas queridas e se dar a permissão de viver o presente com mais espontaneidade.

Nas interações cotidianas e na vida a dois, o clima favorece a leveza, o afeto demonstrado sem rodeios e os pequenos prazeres que alimentam a alma.

O Social1 desenhou previsões totalmente inéditas e pensadas para que você encerre seu expediente com a sensação de dever cumprido e abra as portas para um fim de semana radiante.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua energia hoje pede descompressão e momentos de lazer. No trabalho, liquide as últimas tarefas do dia sem entrar em atritos bobos. Para a noite, o Social1 sugere reunir amigas ou praticar um exercício que ajude a espantar o cansaço acumulado.

Touro - (20/04 a 20/05)

O conforto do seu refúgio pessoal chama por você nesta sexta-feira. Aproveite para preparar uma refeição saborosa ou curtir um ambiente aconchegante. No campo afetivo, o carinho se expressa na estabilidade e no tempo de qualidade compartilhado a dois.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua faceta sociável e comunicativa brilha forte no encerramento da semana. Bom momento para trocar ideias, circular por novos espaços e aceitar convites inesperados. No amor, o bom humor e a leveza na conversa serão seus melhores atrativos.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

A sexta-feira traz um ótimo faro para organizar os recursos e investir no seu próprio bem-estar. Mime-se com algum cuidado especial e celebre suas pequenas vitórias recentes. Nas relações, a presença atenta e o afeto sincero renovam a paz interior.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma e magnetismo pessoal estão nas alturas com os trânsitos de hoje. É hora de colocar seu brilho para jogo, vestir algo que te faça sentir bem e comemorar. No romance, sua autoconfiança atrai olhares e renova o encanto da parceria.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O cosmos pede um recolhimento gentil para recuperar as energias físicas e mentais. Conclua o expediente sem carregar preocupações adicionais para casa. Dedicar as próximas horas ao descanso e a rituais de autocuidado fará maravilhas pelo seu astral.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Sua vida social ganha contornos festivos e cheios de sintonia hoje. Trabalhar em equipe será leve e as conversas informais no fim do dia prometem ótimas risadas. No amor, a cumplicidade nasce da capacidade de compartilhar sonhos com simplicidade.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua dedicação ao longo da semana rende um reconhecimento merecido no ambiente profissional. Encerre suas funções com a cabeça erguida e sinta o alívio de dever cumprido. Mais tarde, abra espaço para a intimidade e a paixão no relacionamento.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu espírito aventureiro pede passagem para quebrar a monotonia do cotidiano. Se puder, planeje uma caminhada ao ar livre ou pesquise um destino para o fim de semana. O otimismo será a sua melhor companhia para contagiar quem estiver por perto.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O dia favorece o desapego de tensões e a busca por momentos mais profundos de conexão. Deixe as metas corporativas em pausa e dedique-se ao acolhimento das suas emoções. Na vida a dois, a entrega verdadeira fortalece a confiança mútua.

Aquário - (20/01 a 18/02)

As parcerias e o romance ganham total destaque nesta sexta-feira. Aproveite o momento para cultivar conversas estimulantes e propor atividades fora do habitual com quem você ama. O respeito à liberdade de cada um mantém a chama bem acesa.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

Organize as últimas exigências da sua rotina para garantir um fim de semana totalmente livre de pendências. Lembre-se de cuidar do corpo, beber água e respeitar seus limites. À noite, busque a paz de músicas calmas e da companhia de quem te faz bem.

Mensagem dos astros para hoje

A beleza da vida reside na sabedoria de celebrar o término de cada ciclo com gratidão e leveza. Use o fluxo acolhedor desta sexta-feira para desatar os nós da rotina, desligar os alertas da mente e se presentear com o descanso que você tanto merece.

Quando nos permitimos vivenciar a alegria sem culpa, renovamos a nossa energia para construir dias ainda mais bonitos. Aproveite o seu momento!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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