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Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta-feira (14/08) para o seu signo do zodíaco

A sexta-feira acende o desejo de paixão e cumplicidade nos relacionamentos. Descubra os conselhos do zodíaco para harmonizar seu coração hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 14/08/2026 às 6:12
Imagem de uma representação de signos
Imagem de uma representação de signos - Reprodução/Magnific

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A sexta-feira chega trazendo uma atmosfera efervescente, convidando a alma a se libertar das cobranças da rotina e mergulhar em momentos de puro encanto afetivo.

A harmonia entre a Lua e Vênus neste dia dissolve distâncias, desperta a magia dos encontros e abre portas para que a afetividade transborde sem amarras.

O Social1 traz o panorama dos sentimentos para conduzir sua caminhada amorosa ao longo deste início de fim de semana.

É o momento perfeito para acender a chama no relacionamento, arriscar-se em um flerte promissor ou simplesmente brindar ao seu próprio brilho interior. Permita que a intuição guie seus passos e abra mão dos velhos julgamentos.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua energia magnética estará irresistível, impulsionando a busca por momentos empolgantes no romance. Se deseja fisgar um novo affair, demonstre seu interesse de forma direta. A dois, quebrar a monotonia com um passeio noturno reacenderá a chama.

Touro - (20/04 a 20/05)

O astral de hoje favorece a busca por estabilidade e sensibilidade nas relações. Curta a noite criando um clima aconchegante para desfrutar com a pessoa amada. Na paquera, aproxime-se de quem transmite confiança e valoriza o aconchego mútuo.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua comunicação efervescente vai animar as conversas e conquistar novos olhares. Aproveite essa vibe leve para flertar sem compromisso ou propor jogos divertidos com o par. A sintonia verbal será a porta de entrada para a sedução.

Câncer - (21/06 a 22/07)

A necessidade de troca afetiva e acolhimento ganha destaque neste dia. Demonstre o seu carinho com gestos doces e atitudes protetoras para emocionar quem você ama. Caso esteja só, o afeto por si mesma atrairá conexões de verdadeiro valor.

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Leão - (23/07 a 22/08)

O céu desta sexta-feira exalta seu brilho próprio e eleva consideravelmente o seu charme. É uma ocasião fantástica para sair, brilhar e chamar a atenção do seu alvo amoroso. No namoro, celebre a cumplicidade exalando otimismo e paixão.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O momento pede para deixar a postura crítica de lado e vivenciar o romance com fluidez. Permita que os acontecimentos surpreendam suas expectativas sem tentar planejar cada detalhe. No flerte, a simplicidade de ser autêntica garantirá o encanto.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Seu desejo de sociabilidade estará em alta, tornando os encontros com amigos excelentes oportunidades para a conquista. Na união, a busca por sintonia e momentos prazerosos trará mais cumplicidade. Deixe sua gentileza encantar o ambiente.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

A intensidade dos seus sentimentos busca uma conexão profunda e sem meias verdades hoje. Aproveite as vibrações para criar uma atmosfera de sedução e mistério com o par. Na solteirice, confie nas suas percepções antes de se entregar.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua sede de expansão e bom humor contagiam a vida afetiva nesta sexta-feira. Propor um programa fora do comum fará maravilhas pela união. Para quem busca uma parceria, seu entusiasmo natural agirá como um potente imã romântico.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O astral favorece o desarmamento emocional e o fortalecimento da confiança recíproca. Mostrar o seu lado carinhoso vai consolidar o vínculo com quem caminha ao seu lado. Se estiver só, dê passos graduais e priorize a sinceridade.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

As parcerias ganham um ar de renovação, estimulando diálogos originais e novas pontes afetivas. Unir liberdade e respeito fortalecerá imensamente a convivência a dois. Na paquera, atrações por mentes abertas e criativas estarão no topo.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua sensibilidade aguçada favorece a empatia e o entendimento intuitivo com o seu par. Crie um ambiente romântico para expressar toda a sua doçura nesta noite. Para as solteiras, priorize a própria paz espiritual antes de abrir o peito.

Mensagem dos astros para hoje

O amor ganha vida na coragem de nos mostrarmos inteiros e vulneráveis diante do outro. O céu desta sexta-feira convida você a desfrutar da leveza e do romantismo sem ansiedade, valorizando os encontros que acolhem sua essência.

Abra espaço para a espontaneidade, alimente seus desejos e permita que a felicidade do momento presente transforme o seu coração.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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