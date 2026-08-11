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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/08) para todos os signos do zodíaco

O movimento celeste de hoje incentiva diálogos maduros e cooperação; confira o panorama que o Social1 preparou para você brilhar na rotina!

Por Eduarda Barreto Publicado em 11/08/2026 às 5:01
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Imagem de uma roda do zodíaco - Gerada com apoio de inteligência artificial

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A terça-feira se desenvolve sob uma vibração que combina discernimento, praticidade e um apurado senso de organização.

Com o ritmo da semana estabelecido, a mecânica celeste das próximas horas nos incentiva a polir projetos, solucionar detalhes operacionais e estabelecer prioridades cristalinas.

É um dia excelente para rever cronogramas, otimizar tarefas e direcionar a mente para conquistas palpáveis. Nas relações cotidianas, o cenário favorece o entendimento mútuo através de diálogos centrados e atitudes coerentes.

Em vez de agir por impulso, o cosmos convida a ponderar cada escolha com inteligência e paciência. O Social1 desenhou um roteiro inteiramente inédito para que você navegue por este dia com elegância, eficiência e total equilíbrio emocional.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua energia hoje se volta para a resolução de pendências práticas. No trabalho, demonstre método e precisão para garantir entregas impecáveis. No campo afetivo, acolher os pontos de vista da parceria trará uma agradável sensação de cumplicidade e paz.

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Touro - (20/04 a 20/05)

O dia favorece a estruturação das suas metas materiais e a busca por estabilidade. Aproveite o momento para reorganizar planilhas e planejar investimentos com cautela. À noite, momentos de sossego e autocuidado vão renovar totalmente o seu ânimo.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua capacidade de expressão estará afiada e bastante persuasiva nesta terça-feira. Utilize essa clareza mental para esclarecer mal-entendidos e alinhar propostas profissionais. Nas relações interpessoais, a escuta atenta valerá tanto quanto as suas palavras.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

A terça-feira sugere um olhar mais cuidadoso para as suas necessidades de repouso e saúde. Estabeleça limites saudáveis diante das exigências externas para preservar seu equilíbrio. No amor, a segurança emocional se fortalece em pequenos gestos de atenção.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu senso de colaboração ganha destaque na condução de trabalhos em grupo. Exponha seus pontos de vista com diplomacia e abra espaço para a participação dos colegas. Na vida social, reencontrar uma amizade querida trará ótimas memórias e inspiração.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Seu talento para aperfeiçoar processos e identificar falhas estará no ponto máximo. Assuma responsabilidades na carreira com a certeza de que seu empenho será notado. No romance, lembre-se de que a leveza é fundamental para manter a sintonia a dois.

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Libra - (23/09 a 22/10)

O céu de hoje estimula o aprendizado e o desejo de aprimorar conhecimentos técnicos. Dedique-se a leituras construtivas ou ao planejamento de etapas futuras da sua jornada. Nas conversas pessoais, sua elegância natural ajudará a manter o clima sereno.

Como surgiu o horóscopo e o estudo dos signos?

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Momento propício para encarar reestruturações na rotina e desapegar de dinâmicas ultrapassadas. Trate de assuntos financeiros com bom senso e evite compromissos precipitados. Na intimidade, a transparência será a chave para fortalecer a confiança mútua.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Os relacionamentos e alianças de trabalho exigem ponderação e capacidade de negociação hoje. Procure alinhar interesses de forma justa, valorizando a cooperação. No campo sentimental, demonstrar maturidade e estabilidade vai aproximar quem você ama.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua disciplina característica rende excelentes frutos no cumprimento dos deveres do dia. Mantenha o foco na organização do ambiente de trabalho e cuide do seu bem-estar corporal. A sensação de produtividade trará profunda satisfação ao fim da tarde.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

Sua criatividade ganha uma condução pragmática, ideal para transformar ideias em soluções viáveis. Aplique seu toque de originalidade nas tarefas rotineiras. No ambiente amoroso, atitudes autênticas e gentis renovam o clima de encanto e leveza.

Peixes - (19/02 a 20/03)

O foco do dia se volta para o fortalecimento das suas bases familiares e do lar. Arrume seu espaço físico para criar um refúgio acolhedor e harmonioso. No plano afetivo, busque o conforto de conversas verdadeiras com quem traz serenidade ao seu coração.

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira eficiência nasce da união entre um propósito claro e a paciência para construir cada etapa com esmero.

Use a vibração consciente desta terça-feira para trazer ordem aos seus projetos, cultivar a gentileza nos relacionamentos e valorizar a sua caminhada.

Quando agimos com clareza e dedicação, os resultados surgem de forma consistente e duradoura. Mantenha o equilíbrio e confie no seu empenho!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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