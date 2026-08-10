Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (10/08) para todos os signos do zodíaco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Social1 mostra as vibrações de hoje: aproveite o fôlego da nova semana para estruturar prioridades, inovar no trabalho e cultivar a paz!

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A segunda-feira desperta sob o comando de um céu altamente realizador, pragmático e cheio de determinação.

Com o descanso do fim de semana devidamente assimilado, as vibrações planetárias de hoje funcionam como um poderoso catalisador de foco, convidando cada uma de nós a organizar as demandas com maestria, tomar decisões adiadas e encarar a rotina com um olhar renovado de ambição saudável.

Nas relações pessoais e no ambiente profissional, o momento pede maturidade, pontualidade e uma postura assertiva sem perder a elegância.

O Social1 desenhou um panorama totalmente inédito para que você canalize esse fluxo de progresso com inteligência e conquiste seus objetivos ao longo das próximas horas.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua disposição natural ganha um direcionamento muito eficiente nesta segunda-feira. Assuma o protagonismo nas reuniões e mostre pragmatismo ao resolver gargalos no trabalho. No amor, evite respostas ríspidas e aposte em gestos de apoio para fortalecer a parceria.

Touro - (20/04 a 20/05)

O dia favorece o alinhamento das suas finanças e o planejamento rigoroso da semana. Exponha suas ideias com segurança e busque soluções que garantam estabilidade a longo prazo. À noite, reserve um tempo para saborear um momento de quietude no seu espaço.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua mente rápida estará brilhante para articular acordos, negociar termos e iniciar contatos profissionais. Mantenha a disciplina para concluir as tarefas antes de saltar para novas ideias. Nas conversas afetivas, a transparência garantirá total entendimento.

Câncer - (21/06 a 22/07)

A segunda-feira pede que você estruture suas tarefas com calma e evite absorver a ansiedade ao seu redor. Organize sua mesa e priorize o que realmente traz retorno concreto. No campo emocional, o suporte silencioso de quem te ama trará enorme proteção.

Leão - (23/07 a 22/08)

Sua presença radiante e capacidade de liderar inspiram a equipe logo nas primeiras horas do dia. Use essa influência com generosidade para destravar projetos coletivos. No romance, sua autoconfiança atrai olhares e renova a paixão no relacionamento.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?



Virgem - (23/08 a 22/09)

Seu senso de organização e olhar analítico estão no topo hoje, permitindo aperfeiçoar métodos e cortar desperdícios de tempo. Trace metas realistas e comemore os pequenos avanços. Lembre-se de não exigir perfeição absoluta de si mesma nem dos outros.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua habilidade diplomática será o grande diferencial para resolver impasses no ambiente de trabalho. Conecte pessoas e proponha alianças vantajosas para todos os lados. Nas relações afetivas, o diálogo harmonioso e atencioso ajuda a definir metas a dois.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A energia de hoje favorece decisões corajosas e a reestruturação da sua rotina profissional. Mantenha o foco absoluto nas suas prioridades e não perca tempo com distrações. Na intimidade, a confiança mútua permite conversas esclarecedoras e profundas.

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Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu otimismo ganha uma ancoragem prática, ideal para transformar grandes planos em etapas executáveis. Excelente momento para buscar qualificações ou organizar uma viagem de negócios. No amor, a leveza e a cumplicidade guiam os melhores momentos do dia.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua determinação inabalável garante um rendimento excepcional na execução das suas responsabilidades. Aproveite o impulso para revisar contratos e liquidar pendências burocráticas. À noite, permita-se desligar dos compromissos e descansar o corpo.

Aquário - (20/01 a 18/02)

Trabalhar em parceria e trocar conhecimentos com pessoas experientes trará resultados surpreendentes hoje. Esteja aberta para escutar sugestões que aprimorem suas ideias originais. No campo sentimental, a consideração e o respeito enriquecem a convivência.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

O céu estimula o cuidado com a sua saúde física e a disciplina nas tarefas diárias. Mantenha uma agenda realista para não sobrecarregar sua energia ao longo da semana. Confie na sua intuição para identificar qual compromisso merece sua atenção primária.

Mensagem dos astros para hoje

A realização dos nossos maiores projetos não depende de sorte, mas da constância e da dedicação que colocamos em cada pequena escolha diária.

Use a força realizadora desta segunda-feira para definir suas prioridades com clareza, honrar seus compromissos e caminhar com firmeza rumo às suas conquistas.

Quando alinhamos foco, coragem e paz interior, nenhum obstáculo é capaz de deter nosso crescimento. Excelente semana!

