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Horóscopo do amor: confira a previsão de segunda (10/08) para o seu signo do zodíaco

A segunda-feira incentiva a organização dos sentimentos e a boa convivência. Veja os conselhos do zodíaco para a sua vida amorosa!

Por Eduarda Barreto Publicado em 10/08/2026 às 6:09
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Imagem de uma lua astrológica - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A segunda-feira desponta convidando a reorganizar o campo emocional e estabelecer novas metas para o coração. O início deste ciclo pede maturidade para conciliar as obrigações da rotina com o carinho que mantém os relacionamentos vivos.

É hora de transformar os sentimentos em atitudes práticas e construir uma convivência harmoniosa baseada no respeito mútuo.

O Social1 preparou um panorama afetivo completo para inspirar seus passos ao longo do dia. As movimentações celestes favorecem o diálogo claro, a paciência diante das diferenças e o fortalecimento do amor-próprio.

Quer você esteja em uma relação longa, conhecendo alguém ou aproveitando a solteirice, o céu de hoje ensina que a estabilidade afetiva nasce do cuidado constante.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua semana começa pedindo ponderação nas conversas com a pessoa amada. Canalize sua energia para resolver assuntos pendentes sem perder a ternura. Quem está em busca de um amor deve evitar o imediatismo e permitir que os flertes ganhem consistência aos poucos.

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Touro - (20/04 a 20/05)

A busca por segurança guia suas atitudes neste início de ciclo. Demonstre seu comprometimento ajudando o par na rotina e fortalecendo o companheirismo entre vocês. Para as solteiras, atitudes coerentes e demonstrações de afeto sincero serão os principais atrativos.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

A segunda-feira traz a necessidade de organizar seus pensamentos para comunicar o que sente sem gerar ruídos. Uma conversa honesta alinhará a vida a dois logo cedo. Na paquera, use sua simpatia para manter contatos leves e interessantes com quem realmente agrega.

Câncer - (21/06 a 22/07)

Seu lado protetor ganha destaque, favorecendo a criação de uma atmosfera segura no namoro ou casamento. Pequenas atenções diárias vão reafirmar a beleza do seu vínculo. Se estiver só, reserve um tempo para entender suas vontades antes de se entregar a novos encontros.

Leão - (23/07 a 22/08)

O dia incentiva a liderança positiva na relação, promovendo o bom humor e afastando o cansaço do início da semana. Proponha acordos práticos com leveza. Solteira, sua presença cativante continuará em evidência, mas selecione bem quem merece seu tempo.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Excelente momento para alinhar as expectativas e simplificar o dia a dia a dois. Deixe de lado os detalhes irrelevantes e foque no bem-estar mútuo. Caso esteja conhecendo alguém, demonstre suas intenções de maneira transparente, valorizando a verdade acima de tudo.

Libra - (23/09 a 22/10)

A procura por paz e equilíbrio vai pautar suas decisões amorosas hoje. Escute seu par com empatia e busque soluções justas para qualquer divergência recente. Na paquera, sua postura gentil e charmosa abrirá caminhos para aproximações muito agradáveis.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A segunda-feira convida a abandonar o excesso de defensiva e confiar mais em quem caminha ao seu lado. A transparência nos sentimentos vai aproximar o casal de forma duradoura. Para quem está livre, reconhecer o próprio valor ajudará a atrair relações saudáveis.

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Sagitário - (22/11 a 21/12)

Alinhar objetivos em conjunto ajudará a renovar a cumplicidade no relacionamento. Mostre que é possível ter responsabilidade afetiva mantendo o espírito alegre. Se está só, o interesse por pessoas que compartilham da sua filosofia de vida estará em alta.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua dedicação prática transparece como uma forma genuína de carinho no romance. Esteja presente e apoie as conquistas da pessoa parceira no dia de hoje. Na solteirice, valorize encontros com quem demonstra maturidade e pés no chão desde os primeiros passos.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

O astral estimula trocas de ideias enriquecedoras que ajudam a renovar a dinâmica da vida conjugal. O respeito ao espaço individual fortalecerá a união. Se busca uma conexão, conversas instigantes com amigos de longa data podem surpreender seu coração.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua sensibilidade precisa andar de mãos dadas com o discernimento nesta segunda-feira. Ofereça amparo ao seu par sem se sobrecarregar com problemas que não são seus. Para as solteiras, encarar a realidade dos fatos protegerá sua paz e seu amor-próprio.

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Mensagem dos astros para hoje

Começar a semana cuidando dos afetos é um investimento valioso na própria felicidade. O céu desta segunda-feira nos recorda que os laços duradouros não dependem apenas da intensidade dos momentos festivos, mas principalmente do respeito e do carinho cultivados no cotidiano.

Ao colocar a empatia e a maturidade no centro de suas atitudes, você constrói uma base sólida para vivenciar um amor tranquilo e verdadeiro.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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