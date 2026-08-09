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Horóscopo do amor: confira a previsão de domingo (09/08) para o seu signo do zodíaco

Hoje vai ser um dia voltado para acalmar o peito e cultivar conexões sinceras. Veja o que o céu reserva para o seu signo neste fim de semana!

Por Eduarda Barreto Publicado em 09/08/2026 às 6:03
Roda do zodíaco.
Roda do zodíaco. - Imagem criada com auxÍlio de IA.

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O domingo chega trazendo uma onda de serenidade que convida a desacelerar o coração e digerir tudo o que movimentou as relações nos últimos dias.

As configurações celestes de hoje favorecem o descanso emocional, o afeto sem pressa e a busca por um abrigo seguro dentro de si ou na companhia de quem transmite paz verdadeira.

O Social1 preparou um guia de sensibilidade para ajudar você a encerrar o fim de semana com o peito leve. O momento é perfeito para fortalecer a confiança mútua, praticar o perdão e desfrutar de instantes de puro acolhimento.

Seja para alinhar sentimentos na vida conjugal ou para recarregar a própria energia antes de se abrir para novas paqueras, o universo lembra que amar também é saber pausar.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A vibração de hoje pede paciência e escuta delicada no campo afetivo. Troque a necessidade de rapidez por conversas calmas que alimentem o entendimento com a pessoa amada. Na solteirice, diminua as cobranças sobre si mesma e respeite o seu próprio ritmo.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua apreciação pelo aconchego ganha destaque absoluto neste domingo. Desfrutar de momentos caseiros e carinhosos ao lado do seu par renovará totalmente a cumplicidade. Para quem procura um novo laço, valorize pessoas que demonstrem constância genuína.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

O dia sugere diminuir o ritmo dos estímulos sociais e focar em trocas mais intimistas. No relacionamento, um diálogo sincero sobre sentimentos guardados trará imenso alívio. Se estiver só, filtre as conversas e dedique tempo às conexões de maior valor.

Câncer - (21/06 a 22/07)

Sua sensibilidade aflorada busca proteção e acolhimento nos braços de quem ama. Pequenos gestos de consideração vão blindar o romance contra qualquer ruído externo. Caso esteja livre, o autocuidado e o carinho próprio serão suas melhores fontes de renovação.

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Leão - (23/07 a 22/08)

O domingo favorece a generosidade e a demonstração discreta de afeto. Substitua o desejo de holofotes pela criação de um espaço seguro e quentinho para o par. Se busca um amor, perceba como a sua calma interior atrai admiração de forma sutil.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Momento ideal para deixar o perfeccionismo de lado e viver o romance sem cobranças. Aceitar as imperfeições do cotidiano trará uma leveza profunda para a convivência a dois. Na paquera, permita que as conversas fluam sem a necessidade de definir o amanhã.

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Libra - (23/09 a 22/10)

A busca por harmonia traduz-se no desejo de estar em ambientes pacíficos ao lado de quem faz bem à sua alma. Na união, momentos de repouso compartilhado trarão grande sintonia. Para quem flerta, a delicadeza de atitudes falará mais alto que mil palavras.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

O astral do dia estimula a cura de mágoas antigas através do perdão e da transparência. Aprofundar a confiança na vida a dois trará uma sensação reconfortante ao seu peito. Se estiver solteira, desapegue do que passou para permitir que o novo chegue.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua vontade de expansão hoje se expressa na busca por paz mental e boa companhia. Planejar uma atividade relaxante ao ar livre com o par fará bem ao casal. Para quem procura uma parceria, seu espírito sereno atrairá pessoas com propósitos elevados.

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Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O domingo favorece o desarmamento de posturas rígidas e o cultivo da vulnerabilidade afetiva. Demonstrar a importância da pessoa amada com atos práticos selará a união. Na solteirice, observe como o carinho com suas próprias emoções melhora suas escolhas.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O foco do dia está na cumplicidade intelectual e na empatia sem invasões. Conversas tranquilas vão aproximar você e seu par sem pressionar o espaço individual de ninguém. Se estiver só, dê chance a trocas que respeitem e alimentem a sua essência.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua intuição aguçada guiará seus gestos no romance com muita doçura. Dedique o domingo a acolher o par e celebrar as afinidades mais profundas que unem vocês. Para as solteiras, ouvir o próprio coração indicará o caminho para laços equilibrados.

Mensagem dos astros para hoje

A paz amorosa é uma construção diária que começa na nossa capacidade de aquietar a mente e acolher o sentir.

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O céu deste domingo nos ensina que a verdadeira proximidade não exige grandes sobressaltos, mas sim a presença inteira e sincera em cada instante compartilhado.

Ao recarregar suas energias com afeto e paciência hoje, você se prepara para viver relações muito mais maduras, harmoniosas e verdadeiras no ciclo que se inicia.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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