Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (07/08) para todos os signos do zodíaco

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Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

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A sexta-feira chega com um clima de alívio e expansão; os astros favorecem pausas relaxantes, momentos de lazer e conexões afetivas!

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A sexta-feira se aproxima trazendo uma gostosa sensação de dever cumprido, leveza e renovação do entusiasmo.

Com os compromissos mais pesados da semana ficando para trás, o céu de hoje derrama uma vibração expansiva, convidando cada uma de nós a desatar as amarras da rotina e abrir espaço para o entretenimento, os encontros afetivos e o descanso merecido.

É o instante perfeito para encerrar o expediente sem pressa e celebrar a vida. Nas relações, o clima se veste de espontaneidade e afeto sem cobranças. O universo estimula risadas compartilhadas, flertes bem-humorados e a busca por programas que alimentem o espírito.

O Social1 preparou um panorama completamente inédito para orientar as suas escolhas neste fechamento de semana com charme, magnetismo e paz de espírito.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

O dia convida você a desligar a chave da urgência e desfrutar de momentos de puro prazer. No trabalho, conclua as tarefas sem criar atritos desnecessários. À noite, reuna pessoas estimulantes ou faça uma atividade física divertida para descarregar o estresse.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua sensibilidade para curtir o conforto do lar ou um ambiente aconchegante está em destaque. Aproveite a sexta-feira para saborear sua comida preferida e descansar. No amor, o clima é de puro aconchego, estabilidade e carinhos sinceros a dois.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua energia sociável e comunicativa atinge o ponto alto hoje. Excelente momento para encontrar amigas, trocar ideias e colocar as conversas em dia. O Social1 sugere abrir a mente para convites de última hora que prometem agitar o seu início de fim de semana.

Câncer - (21/06 a 22/07)

A sexta-feira traz um ótimo faro para administrar seus recursos e investir no seu bem-estar pessoal. Presenteie-se com algum mimo e reconheça o valor das suas batalhas diárias. No romance, a presença tranquila fala muito mais do que grandes discursos.

Leão - (23/07 a 22/08)

O céu injeta um brilho único na sua aura, destacando seu carisma e liderança natural. É hora de comemorar suas conquistas recentes e se produzir para brilhar nos compromissos sociais. Seu magnetismo estará irresistível, atraindo olhares e boas energias.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Os astros pedem que você recolha as antenas e respeite o limite das suas forças físicas e mentais. Finalize as obrigações mais urgentes e evite assumir responsabilidades alheias. Reservar a noite para rituais de autocuidado fará milagres pela sua paz.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua vida social ganha contornos festivos e cheios de harmonia nesta sexta-feira. Trabalhar em grupo será prazeroso e os happy hours com os colegas prometem render momentos hilários. No campo amoroso, a cumplicidade nasce do companheirismo leve.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

Seus esforços no ambiente profissional serão notados de forma bastante positiva antes do fim do expediente. Encerre a semana com a cabeça erguida e o sentimento de dever cumprido. Mais tarde, abra espaço para a paixão e a entrega na vida íntima.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu espírito livre pede passagem e a rotina repetitiva parecerá um obstáculo incômodo. Planeje um passeio ao ar livre, explore um lugar diferente na cidade ou pesquise sobre sua próxima viagem. O otimismo será seu passaporte para momentos inesquecíveis.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Dia propício para soltar as amarras do controle e permitir que a vida flua de forma mais orgânica. Resolva pendências financeiras pendentes com pragmatismo para poder relaxar depois. Na intimidade, a cumplicidade pede atitudes mais calorosas e espontâneas.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

As parcerias e o romance ganham foco absoluto nesta sexta-feira. Demonstre seu afeto ouvindo o parceiro com atenção e propondo atividades fora do habitual. A troca de ideias estimulantes será o ingrediente principal para acender a química a dois.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Organize suas últimas obrigações do dia com calma para garantir um final de semana sem pendências na cabeça. Cuide da sua saúde alimentando-se bem e bebendo bastante água. À noite, busque o refúgio de músicas calmas e da companhia de quem te quer bem.

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Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira arte de viver consiste em saber alternar a dedicação do trabalho com a generosidade de se dar um tempo de descanso.

Use a energia leve desta sexta-feira para acolher suas conquistas semanais, desapegar dos problemas que não dependem de você e abraçar a alegria das coisas simples.

Quando esvaziamos a mente dos excessos, o coração se enche de gratidão e renovação para o fim de semana. Divirta-se e relaxe!

