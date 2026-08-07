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Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta-feira (07/08) para o seu signo do zodíaco

O astral de hoje favorece os encontros inesquecíveis e traz leveza para as relações. Veja os conselhos dos astros para o seu signo!

Por Eduarda Barreto Publicado em 07/08/2026 às 6:03
Pedras preciosas para o círculo dos signos do zodíaco, minerais sobre a tabela de flores da vida.
Pedras preciosas para o círculo dos signos do zodíaco, minerais sobre a tabela de flores da vida. - Anastasy Yarmolovich/Istock

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A sexta-feira se desenrola sob um clima repleto de encanto, estimulando a aproximação afetiva e abrindo portas para trocas verdadeiramente significativas.

O movimento dos astros hoje atua como um convite para deixar a rigidez de lado, acalmando as inquietações da semana e abrindo o peito para vivenciar momentos de puro aconchego, paixão e leveza.

O Social1 traz as revelações do zodíaco para guiar seus passos afetivos e ajudar você a harmonizar suas energias.

Seja para reacender o entusiasmo dentro do relacionamento, experimentar conversas envolventes na paquera ou celebrar a própria liberdade antes de aceitar novos convites, o panorama celestial convida você a fluir com naturalidade e apostar na autenticidade de quem você é.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua postura confiante vai ditar o tom das interações amorosas ao longo do dia. Se você está de olho em alguém, tome a iniciativa e proponha um programa dinâmico. No relacionamento, um toque de ousadia e diversão ajudará a afastar a monotonia da rotina.

Touro - (20/04 a 20/05)

A busca por conforto e sintonia com quem se ama ganha força nesta sexta-feira. Planejar um momento agradável a dois ou desfrutar de uma boa refeição trará muita cumplicidade. Para quem está só, o charme discreto será seu melhor recurso para atrair olhares sinceros.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua capacidade de conversar e encantar está no auge, facilitando novas conexões no flerte. Aproveite o clima descontraído para se expressar sem rodeios. Na vida a dois, risadas compartilhadas e trocas carinhosas de mensagens vão esquentar o romance.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O dia incentiva o fortalecimento dos vínculos baseados no carinho e na segurança mútua. Gestos delicados de atenção farão toda a diferença para o seu par. Caso esteja à procura de um amor, frequente lugares aconchegantes onde possa se conectar sem pressa.

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Leão - (23/07 a 22/08)

Seu magnetismo natural vai brilhar com intensidade hoje, atraindo atenções por onde você passar. Use essa vibração para alimentar a paixão no namoro ou casamento. Se estiver solteira, não tenha receio de estar em evidência e aceitar convites sociais animados.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O astral do dia sugere mais espontaneidade e menos cobranças sobre os caminhos do afeto. Tente relaxar as exigências e desfrutar das companhias com leveza. Na solteirice, demonstrar seu lado mais compreensivo pode surpreender alguém que já observa você.

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Libra - (23/09 a 22/10)

O desejo de sociabilidade e harmonia guia o seu início de fim de semana. Estar em ambientes movimentados ou eventos com amigos pode render paqueras estimulantes. Na união, priorizar o lazer e a leveza a dois ajudará a renovar totalmente as energias do casal.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A profundidade dos seus sentimentos pede momentos de entrega e verdadeira intimidade. Dedique a noite para criar um clima de mistério e romantismo com seu par. Se estiver livre, confie nas suas sensações para distinguir quem realmente merece seu interesse.

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Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua vontade de quebrar barreiras e buscar novidades contagia a vida afetiva hoje. Convidar a pessoa amada para um passeio diferente vai reacender o entusiasmo entre vocês. Para quem busca uma parceria, seu otimismo contagiante será uma chave poderosa de atração.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O momento é propício para fortalecer a confiança interpessoal e cultivar conversas sinceras. Mostrar seu apoio prático ajudará a consolidar os laços com a pessoa parceira. Na paquera, vá com calma e valorize a construção gradativa de afinidades reais.

Aquário - (20/01 a 18/02)

As parcerias amorosas ganham um sopro de inventividade e excelente sintonia mental. Propor algo inovador para o casal trará um ar bastante animado para a relação. Se estiver só, encontros com pessoas de mente aberta e papo instigante vão chamar sua atenção.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua intuição aflorada permite captar os desejos do outro com extrema facilidade e doçura. Aproveite essa sensibilidade para nutrir o romance com pequenos detalhes afetuosos. Solteiras devem focar na própria paz antes de abraçar novas histórias de amor.

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Mensagem dos astros para hoje

O amor se manifesta plenamente nos instantes em que decidimos desacelerar e nos abrir para a beleza do encontro.

O céu desta sexta-feira nos recorda que os laços mais bonitos se fortalecem com afeto sincero, escuta atenta e vontade de compartilhar a vida com leveza. Ao priorizar a sua verdade emocional, você atrai exatamente a harmonia e o carinho que busca receber.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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