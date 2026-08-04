Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (04/07) para todos os signos do zodíaco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Social1 revela como os astros orientam seu signo hoje: aproveite o ritmo do dia para organizar ideias, ajustar planos e cultivar o bem-estar!

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A terça-feira se desenvolve sob o signo da eficiência, do pragmatismo e da reorganização das nossas bases. Com o impulso inicial da semana já assentado, o céu de hoje favorece a análise criteriosa das nossas escolhas e o aperfeiçoamento das tarefas em andamento.

É o momento perfeito para olhar para a sua rotina com mais estratégia, eliminar excessos que atrasam seu rendimento e dar atenção especial ao seu equilíbrio corporal e financeiro.

Nas relações interpessoais, a energia do dia estimula a clareza, a maturidade e a busca por acordos que funcionem na prática.

O Social1 preparou um panorama completamente novo para que você conduza suas decisões com inteligência emocional, garantindo estabilidade e fluidez em cada passo.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A terça-feira convida você a desacelerar a impulsividade e focar na qualidade das suas entregas. No ambiente de trabalho, sua atenção aos detalhes evitará retrabalho e chamará a atenção de forma positiva. No amor, prefira demonstrar seu afeto com atitudes concretas e presença atenta.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por segurança ganha ótimos aliados no céu de hoje, facilitando decisões sobre finanças e compras conscientes. Aproveite a clareza mental para colocar contas em dia e estruturar investimentos futuros. À noite, mime-se com uma refeição afetiva para relaxar.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua capacidade analítica está afiada, tornando o dia propício para organizar ideias, redigir documentos importantes e resolver assuntos burocráticos. Mantenha o foco em uma meta de cada vez para evitar a dispersão. Nas conversas pessoais, a objetividade trará entendimento imediato.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O momento pede que você escute os sinais do seu corpo e respeite seus limites energéticos. Reserve momentos de pausa para descansar a mente entre as obrigações do trabalho. No campo emocional, o dia favorece o desapego de preocupações que não estão sob o seu controle direto.

Leão - (23/07 a 22/08)

Sua visão estratégica ajuda a mediar projetos em equipe e encontrar soluções viáveis para desafios coletivos. O momento exige pragmatismo e colaboração no ambiente profissional. Nas amizades, oferecer um conselho sensato fortalecerá laços com pessoas queridas.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Seu talento natural para a organização e o aperfeiçoamento ganha destaque absoluto nesta terça-feira. É o momento ideal para definir prioridades na carreira e otimizar métodos de trabalho. No amor, cultive a leveza e evite exigir perfeição excessiva da parceria.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Sua mente busca expansão através do conhecimento prático e do alinhamento de metas de longo prazo. O céu favorece pesquisas, leituras importantes e o planejamento de novas etapas profissionais. Nas relações, a clareza de valores garante diálogos transparentes e produtivos.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

A energia do dia estimula você a encarar transformações na rotina com muita maturidade. Ótimo momento para organizar finanças compartilhadas, rever contratos ou cortar custos desnecessários. Na intimidade, a confiança e a transparência renovam a cumplicidade a dois.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Os relacionamentos profissionais e afetivos exigem pragmatismo, escuta e bom senso hoje. Use a diplomacia para negociar acordos e alinhar expectativas com parceiros de caminhada. A maturidade para lidar com diferenças fortalecerá os laços que realmente importam.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua produtividade atinge um nível excelente nesta terça-feira, permitindo liquidar pendências acumuladas com facilidade. Mantenha o foco na sua rotina de saúde, cuidando da postura e da alimentação durante o expediente. A disciplina trará uma gratificante sensação de dever cumprido.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

Sua criatividade ganha um contorno prático e estruturado sob os trânsitos de hoje. É um bom momento para transformar ideias abstratas em projetos viáveis e funcionais. No romance, gestos simples e genuínos de carinho terão um impacto muito mais profundo do que palavras elaboradas.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Assuntos ligados ao ambiente doméstico e à organização do lar pedem sua atenção amorosa. Arrume seu espaço pessoal para criar uma atmosfera de mais ordem e paz. No plano afetivo, busque o conforto de conversas serenas com quem traz estabilidade para o seu coração.

Mensagem dos astros para hoje

O progresso real é fruto da constância e do cuidado diário com os pequenos detalhes da nossa jornada. Use a energia firme e consciente desta terça-feira para trazer ordem às suas prioridades, simplificar métodos e valorizar cada etapa do seu desenvolvimento.

Quando aliamos a inteligência prática à serenidade interior, transformamos a rotina em um caminho seguro para a realização dos nossos maiores sonhos. Mantenha o foco e confie no seu processo!

