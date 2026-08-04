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Horóscopo do amor: confira a previsão de terça-feira (04/08) para o seu signo do zodíaco

O céu de hoje fortalece os vínculos verdadeiros e pede leveza no flerte. Descubra as tendências afetivas para o seu signo do zodíaco!

Por Eduarda Barreto Publicado em 04/08/2026 às 6:03
Imagem de um céu astrológico celestial e estrelado
Imagem de um céu astrológico celestial e estrelado - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A terça-feira avança trazendo um ritmo de mais paciência e maturidade para os assuntos do coração.

As configurações astronômicas de hoje convidam a desacelerar a ansiedade e focar na construção de pontes sólidas com quem amamos, mostrando que o afeto sincero ganha espaço quando há espaço para a reciprocidade e o respeito mútuo.

O Social1 preparou um panorama afetivo completo para inspirar suas escolhas no romance. O dia convida a cultivar o entendimento, dissolver pequenas divergências com gentileza.

E dar preferência a atitudes concretas em vez de promessas distantes, seja para nutrir o casamento, paquerar com leveza ou valorizar a própria trajetória amorosa.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A terça-feira pede diplomacia para contornar divergências bobas de opinião no namoro. Demonstrar flexibilidade será seu maior gesto de carinho hoje. Para quem está só, a atração por pessoas calmas e seguras tende a crescer.

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Touro - (20/04 a 20/05)

Seu desejo de estabilidade ganha um toque especial de ternura neste dia. Aproveite a noite para criar um momento gostoso e sem distrações com seu par. Se busca uma paixão, fique atenta a quem demonstra consideração pelos seus sentimentos.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua curiosidade natural ajuda a movimentar os diálogos e quebrar o gelo na vida a dois. Mantenha a leveza e evite tocar em assuntos delicados do passado. Na paquera, trocas de olhares e mensagens inteligentes vão render bons momentos.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O momento favorece o acolhimento e a proteção do seu espaço afetivo. Demonstrar o que sente por meio de atitudes prestativas vai emocionar quem caminha ao seu lado. Se estiver solteira, acolha a sua história antes de se abrir para um novo alguém.

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Leão - (23/07 a 22/08)

Sua generosidade estará em evidência, tornando o clima no relacionamento ainda mais caloroso. Elogiar as conquistas da pessoa amada vai fortalecer a cumplicidade do casal. Se estiver livre, seu charme natural atrairá admiração sincera.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Hoje o céu sugere mais abertura para o imprevisível no romance. Tente relaxar as expectativas e curtir a companhia do par sem buscar a perfeição. Para as solteiras, permitir que o flerte aconteça sem pressa trará ótimas surpresas.

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Libra - (23/09 a 22/10)

A busca por sintonia e paz dita o tom da sua terça-feira amorosa. Um programa tranquilo a dois ajudará a renovar as energias e alinhar os desejos. Caso esteja só, o convívio com pessoas de gostos similares pode acender uma faísca especial.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A intensidade do seu signo encontra um caminho de expressão mais suave e compreensivo. Acredite na força da vulnerabilidade para aproximar ainda mais o seu par. Na solteirice, confie na sua intuição para afastar conexões superficiais.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

O astral de hoje favorece planos compartilhados e boas risadas na vida conjugal. Trazer um toque de espontaneidade para a rotina vai animar a relação. Se procura um amor, seu otimismo contagiante será o seu cartão de visitas mais atraente.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Momentos de diálogo maduro ajudam a construir uma base ainda mais sólida com quem você ama. Demonstre seu comprometimento com gestos reais de apoio. Se estiver paquerando, dê valor a quem respeita o seu tempo e suas escolhas.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O dia incentiva a troca de ideias e o fortalecimento do companheirismo no romance. Sentir que o seu par também é seu grande amigo trará muito conforto. Para quem está livre, uma afinidade intelectual pode evoluir para algo marcante.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua empatia natural será um bálsamo para o relacionamento nesta terça-feira. Demonstre seu afeto ouvindo com atenção o que a pessoa parceira tem a dizer. Se estiver só, reserve um tempo para se mimar e fortalecer o amor-próprio.

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Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira beleza das relações reside na capacidade de construir pontes diárias através da empatia e do respeito.

O céu desta terça-feira nos lembra que o amor se nutre da constante disposição de ouvir, acolher e caminhar lado a lado.

Ao priorizar a paz e a autenticidade nos seus encontros, você abre portas para vivenciar laços afetivos mais profundos, leves e gratificantes.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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