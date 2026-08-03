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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (03/08) para todos os signos do zodíaco

O Social1 mostra como a energia de hoje abre portas na carreira e convida você a planejar a semana com muita confiança e determinação!

Por Eduarda Barreto Publicado em 03/08/2026 às 5:03
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Imagem de uma roda lunar - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A segunda-feira começa com uma injeção de vitalidade e foco, perfeita para quem quer colocar a vida em ordem e tirar os planos do papel.

Após o descanso do fim de semana, a configuração dos astros nos direciona para a produtividade, estimulando a clareza mental e a coragem de assumir novas responsabilidades.

É o momento ideal para organizar a agenda, definir prioridades e dar o primeiro passo em direção aos seus maiores objetivos. Nas interações profissionais e pessoais, o clima favorece a objetividade e a construção de caminhos mais seguros.

O Social1 preparou previsões inéditas para orientar as suas escolhas ao longo do dia, ajudando você a alinhar suas intenções com o movimento do universo.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Seu pique de liderança ganha destaque nas primeiras horas do dia. Aproveite este fôlego inicial para resolver pendências acumuladas e apresentar novas ideias no trabalho. No amor, evite imposições e mostre que você sabe escutar o outro com paciência.

Touro - (20/04 a 20/05)

O dia pede foco no planejamento financeiro e no alinhamento das suas metas de carreira. A estabilidade será alcançada com passos firmes e conscientes. À noite, prefira um ambiente calmo para desacelerar e repor a energia física.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua habilidade de articulação estará afiada, facilitando contatos comerciais e reuniões de última hora. Mantenha a atenção nas prioridades para não dispersar com assuntos banais. Nas conversas afetivas, a clareza vai evitar qualquer ruído.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

A segunda-feira convida você a estruturar a rotina de cuidados com o corpo e com a mente. Foque em criar um ambiente seguro e organizado para desempenhar suas funções. No campo amoroso, pequenas demonstrações de apoio prático farão toda a diferença.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu carisma natural facilita o caminho para conquistar espaço e apoio em novos projetos. O momento pede que você confie no seu potencial sem deixar de lado a cooperação com os colegas. No romance, o entusiasmo renova a cumplicidade a dois.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Sua capacidade de análise estará no nível máximo, permitindo simplificar processos complexos no trabalho. Dedique-se a organizar o espaço ao seu redor para que as ideias fluam melhor. Lembre-se de reservar momentos de pausa ao longo do dia.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Dia favorável para fechar acordos e reatar diálogos importantes na vida pessoal ou profissional. A diplomacia será sua principal ferramenta para contornar qualquer saia justa. No amor, busque pontos em comum para fortalecer a sintonia com a parceria.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A energia de hoje favorece decisões firmes e a busca por crescimento profissional. O céu te apoia no corte de desperdícios e na reestruturação da sua rotina financeira. Na vida afetiva, mantenha a transparência para evitar mal-entendidos.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu otimismo renovado traz motivação para iniciar novos cursos ou planejar metas ousadas para o futuro. Mantenha o pé na realidade para garantir que os projetos saiam da teoria. Nas relações, a leveza nas palavras aproxima pessoas especiais.

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Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua dedicação habitual ganha força extra para superar desafios na carreira. Concentre-se nas tarefas que exigem maior responsabilidade antes de focar em compromissos secundários. No ambiente familiar, demonstre afeto com ações concretas.

Aquário - (20/01 a 18/02)

Trabalhar em equipe será a chave para alcançar ótimos resultados nesta segunda-feira. Troque ideias com pessoas experientes e esteja aberta a novas perspectivas. No romance, a liberdade de pensamento e o respeito às diferenças fortalecem a união.

Peixes - (19/02 a 20/03)

O dia exige foco no seu bem-estar diário e na organização dos seus compromissos. Ao manter a disciplina, você conseguirá concluir suas obrigações sem desgaste emocional. Confie na sua intuição para identificar as oportunidades certas ao longo do dia.

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Mensagem dos astros para hoje

A coragem de começar de novo é a força que transforma pequenos sonhos em realizações concretas. Use a energia desta segunda-feira para organizar sua rotina, confiar no seu conhecimento e caminhar com firmeza em direção ao que faz sentido para você.

Quando assumimos o controle das nossas ações com clareza e dedicação, os ventos do universo sopram exatamente a nosso favor. Boa semana!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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