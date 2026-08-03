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Horóscopo do amor: confira a previsão de segunda-feira (03/08) para o seu signo do zodíaco

A segunda-feira chega renovando as expectativas no amor. Veja como organizar os sentimentos e alinhar a rotina com o seu par hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 03/08/2026 às 6:00
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A segunda-feira abre o ciclo da semana pedindo alinhamento de expectativas e pés no chão para conduzir os assuntos do coração.

Após um fim de semana de descanso, as movimentações astronômicas de hoje convidam a organizar a rotina a dois sem perder o carinho, transformando o diálogo prático em uma oportunidade de fortalecer a cumplicidade.

O Social1 preparou o seu panorama afetivo para que você inicie o dia com clareza emocional. É o momento de definir prioridades na relação, encerrar dúvidas que vinham desgastando a sua paz e lembrar que a estabilidade de um romance se constrói nos pequenos acordos do cotidiano.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

A segunda-feira traz a necessidade de canalizar sua energia para o planejamento a dois. Evite agir por impulso diante de pequenos desencontros na rotina do relacionamento. Quem está livre encontra no foco pessoal a postura certa para atrair alguém de valor.

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Touro - (20/04 a 20/05)

Sua busca por segurança ganha destaque no início da semana, favorecendo conversas honestas sobre o futuro da união. Mostre ao seu par o quanto você valoriza a constância. Se busca um amor, observe quem demonstra responsabilidade afetiva no dia a dia.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

O dia pede foco e clareza no uso das palavras para evitar mal-entendidos com quem ama. Alinhar a agenda do casal logo cedo trará tranquilidade para ambos. Para as solteiras, uma mensagem objetiva pode esclarecer de vez o interesse de uma paquera recente.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

A semana começa pedindo proteção para a sua estabilidade emocional e respeito ao seu próprio tempo. Demonstre afeto através do apoio prático às tarefas do seu par. Caso esteja só, dedique o dia a cuidar de si antes de buscar novos compromissos amorosos.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu entusiasmo ajuda a espantar a preguiça do início da semana e renovar o clima na vida conjugal. Proponha soluções leves para os compromissos do casal. Se estiver solteira, sua postura confiante no ambiente de convivência vai chamar a atenção sem esforço.

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Virgem - (23/08 a 22/09)

Excelente momento para colocar as conversas pendentes em ordem e organizar a convivência afetiva. A busca pelo entendimento trará bastante alívio para o namoro. Na solteirice, evite racionalizar demais cada sentimento e permita que as conexões fluam.

Libra - (23/09 a 22/10)

A busca por equidade conduz suas decisões amorosas no dia de hoje. Ouça as necessidades do seu par com paciência para manter o ambiente leve. Se a intenção for flertar, a diplomacia e a elegância no tom de voz serão os seus pontos mais fortes.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A segunda-feira sugere uma abordagem mais calma para lidar com as questões do coração. Deixe o excesso de desconfiança de lado e aposte na transparência com a pessoa parceira. Para quem está só, o silêncio ajudará a entender o que você realmente quer.

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Sagitário - (22/11 a 21/12)

Começar a semana alinhando objetivos comuns vai aproximar você da pessoa amada. Mostre que o compromisso também pode andar lado a lado com a leveza. Se busca um parceiro, pessoas que compartilham da mesma visão de mundo ganharão a sua preferência.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua capacidade de trazer estrutura ajuda a acalmar os ânimos na vida afetiva hoje. Demonstre carinho estando presente e resolvendo pendências ao lado do seu par. Na paquera, dê espaço para quem prova com atitudes o interesse sincero de caminhar ao seu lado.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O dia estimula trocas de ideias construtivas sobre como melhorar o dinamismo do casal. Manter a mente aberta facilitará bastante os acordos da rotina. Se estiver livre, amizades com sintonia intelectual podem evoluir de forma surpreendente para o romance.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

A semana se inicia pedindo pés no chão para não idealizar a rotina a dois. Use sua sensibilidade para oferecer amparo real e concreto ao seu par durante o dia. Para as solteiras, perceber a realidade de cada flerte evita decepções e fortalece o amor-próprio.

Mensagem dos astros para hoje

A construção de um amor sólido não acontece por acaso, mas através das pequenas escolhas conscientes que fazemos todos os dias.

O céu deste início de semana nos convida a cultivar a paciência, o diálogo claro e o compromisso genuíno com o bem-estar do outro.

Ao encarar os desafios do cotidiano com maturidade e afeto, abrimos caminho para relacionamentos cada vez mais maduros, estáveis e verdadeiros.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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