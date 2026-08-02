Horóscopo do amor: confira a previsão de domingo (02/08) para o seu signo do zodíaco
O domingo pede calmaria e trocas profundas no amor. Veja as previsões dos astros para o seu signo e renove as energias do coração!
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
O domingo chega convidando o coração a desacelerar e processar tudo o que movimentou as emoções nos últimos dias. O clima celestial de hoje desacelera o ritmo acelerado das paqueras e abre espaço para a ternura, o acolhimento e a reconstrução do diálogo.
É o momento perfeito para cuidar das feridas emocionais, fortalecer os laços que trazem paz e entender que amar também significa respeitar o tempo de maturação de cada sentimento. O Social1 preparou um guia afetivo especial para ajudar você a navegar pelas energias deste dia.
Quer você esteja vivendo um romance consolidado, buscando superação após um término recente ou apenas nutrindo o amor-próprio para os novos encontros que virão, o céu de hoje incentiva a transparência, a escuta atenta e o carinho genuíno.
Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco
Áries - (21/03 a 19/04)
A energia de hoje favorece a paciência e o entendimento mútuo no relacionamento. Aproveite o domingo para baixar a guarda e escutar com atenção o que o seu par tem a dizer. Para quem está só, o momento pede maturidade para não precipitar etapas no processo de conquista.
Touro - (20/04 a 20/05)
Sua busca por estabilidade encontra terreno fértil em gestos simples de afeto e presença. Um almoço calmo ou um momento de descanso a dois fortalecerá imensamente a união. Se a intenção for iniciar algo novo, dê valor a quem demonstra constância desde os primeiros contatos.
LEIA TAMBÉM: Lua cheia em Aquário traz ventos de prosperidade para 3 signos
Gêmeos - (21/05 a 20/06)
O dia convida a trocar o excesso de estímulos externos por conversas calmas e profundas. No namoro, abra espaço para alinhar planos futuros sem cobranças imediatas. Se estiver livre, selecione melhor suas conversas virtuais e direcione seu tempo apenas para conexões reais.
Câncer - (21/06 a 22/07)
A intuição aflorada e a sensibilidade ajudam você a criar um ambiente de total cumplicidade na vida a dois. Demonstre o seu cuidado de forma espontânea e receba o carinho de volta. Solteiras podem sentir o desejo de recolhimento, o que será ótimo para nutrir a autoestima.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Leão - (23/07 a 22/08)
O domingo pede para substituir o desejo de controle pela verdadeira generosidade afetiva. Elogiar as vulnerabilidades da pessoa amada vai aproximar o casal de maneira inesquecível. Se estiver sem par, celebre a sua própria jornada antes de abrir a porta para uma nova paixão.
Virgem - (23/08 a 22/09)
Dia ideal para organizar os pensamentos e desatar nós emocionais que atrapalhavam a convivência. A clareza nas palavras ajudará a restaurar a paz na relação afetiva. Se estiver flertando com alguém, demonstre suas intenções sem medo de parecer sensível demais.
Libra - (23/09 a 22/10)
A busca por harmonia ganha um tom mais calmo e focado no bem-estar mútuo. Aproveite a data para desfrutar de um ambiente tranquilo ao lado de quem faz bem ao seu espírito. Na paquera, trocas sutis de olhar e delicadeza terão um poder de atração muito maior do que grandes discursos.
Escorpião - (23/10 a 21/11)
Momento propício para transformar ressentimentos em compreensão através do perdão sincero. Aprofundar a intimidade com o par trará um alívio reconfortante para o seu coração. Caso esteja só, permita-se deixar o passado no lugar dele para abrir espaço ao novo.
Sagitário - (22/11 a 21/12)
Sua vontade de expansão hoje se traduz no desejo de compartilhar momentos de paz em boa companhia. Planejar uma atividade relaxante com o par ajudará a renovar a cumplicidade. Para quem procura um amor, a leveza do seu espírito atrairá pessoas com propósitos parecidos.
Capricórnio - (22/12 a 19/01)
O domingo favorece a demonstração do afeto através do apoio prático e da presença constante. Abrir mão da postura defensiva trará mais leveza e romance para o seu relacionamento. Na solteirice, perceba como o cuidado com a sua própria saúde emocional reflete nas suas escolhas.
LEIA TAMBÉM: Saturno retrógrado começa e deve mudar os rumos para 3 signos
Aquário - (20/01 a 18/02)
Sua mente criativa encontrará maneiras únicas de expressar carinho e surpreender a pessoa parceira. O diálogo sincero ajudará a consolidar a amizade que sustenta o seu romance. Se estiver só, valorize as trocas que respeitam o seu espaço e estimulam sua evolução.
Peixes - (19/02 a 20/03)
O clima de empatia e romantismo suave domina o seu dia, favorecendo momentos de puro afeto. Dedique seu tempo a acolher o par e celebrar as afinidades do casal. Para as solteiras, escutar o próprio coração indicará com clareza quem realmente merece sua atenção.
SUPERLUA: Saiba O QUE É e COMO ACONTECE o FENÔMENO
Mensagem dos astros para hoje
O descanso também é uma forma de cultivar o amor. O céu deste domingo nos lembra que a verdadeira intimidade não nasce na correria das grandes demonstrações, mas no silêncio compartilhado, no abraço demorado e no respeito aos ritmos de cada coração.
Ao recarregar suas energias afetivas hoje, você se prepara para viver conexões muito mais conscientes, calmas e verdadeiras ao longo de toda a semana.