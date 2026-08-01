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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (01/08) para todos os signos do zodíaco

O sábado inaugura agosto convidando ao descanso e às trocas sinceras; o céu estimula momentos de lazer e reconexão com sua essência!

Por Eduarda Barreto Publicado em 01/08/2026 às 5:06
Imagem de uma roda de signos dourada
Imagem de uma roda de signos dourada - Gerada com auxílio de inteligência artificial

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A chegada do mês de agosto coincide com a abertura do fim de semana, trazendo uma atmosfera leve, solar e convidativa.

A energia que se desenha no céu deste sábado rompe com qualquer resquício de obrigações corporativas para colocar o bem-estar, a alegria espontânea e a celebração da vida no centro do dia.

É a oportunidade perfeita para vestir o seu melhor sorriso, planejar encontros prazerosos e se dedicar ao que alimenta o seu espírito. Nas relações, a vibe é de descontração e afeto generoso.

O momento favorece o resgate de conversas demoradas e o cultivo daqueles laços que nos fazem sentir acolhidas por inteiro. O Social1 preparou previsões inéditas e exclusivas para orientar os seus passos e garantir que o seu fim de semana comece com o pé direito.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua energia física pede movimento e ar livre. O sábado é perfeito para praticar um esporte ou liderar um passeio com amigos. No romance, sua presença vibrante chama a atenção e acende a paixão; deixe a espontaneidade guiar os planos do dia.

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Touro - (20/04 a 20/05)

O conforto do lar e a boa gastronomia serão seus maiores refúgios hoje. Dedique-se a criar um ambiente acolhedor e desfrute da companhia dos familiares ou de quem você ama. Mime-se com pequenos luxos e descanse a mente das cobranças diárias.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua curiosidade ganha asas e o desejo de conversar está no ápice. O dia favorece encontros informais, passeios culturais e trocas cheias de risadas. O Social1 indica: esteja aberta para ouvir histórias inspiradoras e renovar sua bagagem de ideias.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

Aproveite o sábado para se dar um presente especial ou investir no seu próprio aconchego. O céu protege o seu bem-estar e te convida a valorizar as conquistas recentes. No amor, o carinho se manifesta em atitudes atenciosas e presença de qualidade.

Leão - (23/07 a 22/08)

Com o Sol iluminando o seu caminho, sua autoconfiança e magnetismo pessoal estão transbordando. É o seu momento de ocupar espaço, se produzir e celebrar. Curta a vida com alegria e contagie todos ao redor com o seu otimismo característico.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O sábado sugere uma desaceleração profunda para recarregar suas baterias. Priorize momentos de silêncio, leitura ou uma boa caminhada relaxante. Cuidar da sua energia vital garantirá que você comece o novo mês com total clareza e equilíbrio.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Sua vida social ganha destaque e o dia promete encontros divertidos com amigos queridos. Excelente momento para fortalecer laços afetivos e planejar atividades em grupo. No campo amoroso, a leveza e a cumplicidade são os ingredientes principais.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Seu brilho pessoal se destaca até mesmo nas situações mais descontraídas. Aproveite o dia para idealizar novos projetos pessoais e cultivar sua autoestima. Na intimidade, a entrega sincera e a paixão prometem esquentar a noite a dois.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

O desejo de explorar novos lugares e sair da rotina toma conta do seu sábado. Se puder, faça uma viagem rápida ou visite um local ao ar livre. Alimente seu espírito aventureiro e troque conhecimentos com pessoas que expandem seus horizontes.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O dia convida ao desapego de preocupações materiais e ao aprofundamento das relações mais íntimas. Deixe os compromissos de lado e dedique tempo para se conectar com quem te passa segurança. A cumplicidade ganha força na intimidade.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

Os relacionamentos ganham prioridade absoluta no seu sábado. É um dia excelente para curtir momentos a dois ou alinhar conversas afetuosas com pessoas queridas. O respeito à individualidade fortalece o amor e traz uma gostosa sensação de liberdade.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Dedique as próximas horas a pequenos rituais de autocuidado que tragam leveza à sua rotina. Prepare uma refeição especial, cuide do corpo e evite pensar nas tarefas da semana que vem. O momento pede descanso merecido e paz de espírito.

Mensagem dos astros para hoje

Alegria não é algo que se encontra por acaso, mas uma escolha consciente de celebrar quem somos e o que temos no presente.

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Use a vibração acolhedora deste sábado para se desligar das exigências do cotidiano e se conectar com tudo o que faz o seu coração pulsar mais forte.

Quando nos permitimos vivenciar a leveza sem culpa, renovamos a nossa alma para construir dias ainda mais bonitos. Aproveite o seu fim de semana!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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