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Horóscopo do amor: confira a previsão de sábado (01/08) para o seu signo do zodíaco

O sábado promete agitar as emoções e trazer bons ventos para os relacionamentos. Veja as orientações dos astros para o seu coração!

Por Eduarda Barreto Publicado em 01/08/2026 às 6:05
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Imagem de lua cheia rosa - Gerada com auxílio de Inteligência Artificial

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O sábado chega embalado por uma vibração que estimula a aproximação, a troca afetiva e a busca por prazeres compartilhados.

A Lua e Vênus conspiram para criar pontes onde antes havia hesitação, tornando o dia ideal para quebrar barreiras, desfrutar da companhia de quem faz seu olhar brilhar e se permitir viver o momento presente com leveza.

O Social1 selecionou as melhores orientações para guiar seus passos amorosos ao longo deste fim de semana.

Seja para reacender a chama no relacionamento, dar uma chance para um novo crush que surgiu nas redes sociais ou cultivar o respeito às suas próprias vontades, o universo lembra que amar também exige coragem e disposição para se divertir.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua energia contagiante será o grande motor do sábado. Aproveite a vibe de descanso para propor passeios inesperados ao seu par e espantar qualquer sinal de tédio. Se o coração está vago, sua presença marcante vai atrair olhares sem que você precise fazer grande esforço.

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Touro - (20/04 a 20/05)

A busca por conforto e segurança emocional ganha destaque absoluto. É um dia excelente para curtir o aconchego do lar ao lado de quem ama ou planejar um programa bem intimista. Na paquera, priorize conversas com quem demonstra estabilidade e valores parecidos com os seus.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

O astral da diversão toma conta do seu sábado, favorecendo encontros casuais, conversas estimulantes e trocas de mensagens cheias de segundas intenções. Para quem já vive uma união, quebrar a rotina com uma programação cultural ou social trará um frescor maravilhoso para o casal.

Câncer - (21/06 a 22/07)

Seu lado protetor e carinhoso ganha espaço, criando um ambiente perfeito para fortalecer a intimidade. Pequenos gestos de consideração vão emocionar a pessoa amada. Caso esteja livre, confie nas coincidências do dia: alguém do seu círculo próximo pode revelar um interesse surpresa.

Leão - (23/07 a 22/08)

O sábado realça sua autoestima e poder de sedução, garantindo destaque em qualquer ambiente. É o momento perfeito para namorar bastante e celebrar a cumplicidade na vida a dois. Se estiver só, não esconda seu brilho; aceite convites e deixe que o destino faça a parte dele.

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Virgem - (23/08 a 22/09)

Hoje o dia convida a desligar a mente analítica e sentir mais com a alma. Deixe as exigências de lado e foque na conexão genuína com o seu par. Se a intenção for conquistar alguém, demonstre empatia e escuta atenta, pois a sensibilidade será seu grande diferencial.

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Libra - (23/09 a 22/10)

A harmonia e a boa convivência marcam suas relações hoje. Estar entre amigos ou em eventos sociais pode render encontros surpreendentes para quem procura uma nova paixão. No namoro, a leveza prevalece e qualquer divergência antiga pode ser superada com um sorriso.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Um desejo por profundidade e paixão intensa orienta suas escolhas afetivas nesta jornada. Aproveite a noite para criar momentos inesquecíveis e cheios de romance na relação. Se estiver solteira, preste atenção aos sinais sutis, pois um olhar misterioso pode capturar seu interesse.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Seu entusiasmo e vontade de expandir horizontes inflamam o romance. Fazer um passeio diferente ou explorar um lugar novo com o par trará renovação. Para quem busca um amor, seu otimismo contagiante será um verdadeiro ímã para pessoas leves e bem-humoradas.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O sábado favorece o aprofundamento da confiança e o desarmamento de defesas emocionais. Permita-se demonstrar o quanto se importa com a pessoa parceira através de atitudes concretas. Na paquera, vá com calma e deixe que a afinidade se construa passo a passo.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

O foco do dia está na troca de ideias e na cumplicidade intelectual. Conversas profundas e bem-humoradas vão aproximar você ainda mais de quem ama. Se estiver à procura de um par, paquere pessoas que estimulem sua mente e respeitem a sua indispensável liberdade.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Sua intuição afinada guiará suas decisões no amor com muita precisão. Dedique o dia para mimar seu par e criar um clima de magia e romance. Para as solteiras, o momento pede para cuidar da própria energia antes de se entregar a novas paqueras, priorizando o amor-próprio.

Mensagem dos astros para hoje

A felicidade no amor floresce quando deixamos de lado as expectativas rígidas e abraçamos a simplicidade do momento presente.

O céu deste sábado nos convida a celebrar os afetos sem pressa, valorizando cada troca sincera e cada gesto de carinho. Lembre-se de que se abrir para o romance começa no gesto de acolher a si mesma com afeto e generosidade.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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