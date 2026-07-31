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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (31/07) para todos os signos do zodíaco

O céu de hoje convida ao descanso e ao bem-estar. Veja as orientações do Social1 para harmonizar sua rotina e curtir o fim de semana!

Por Eduarda Barreto Publicado em 31/07/2026 às 5:08
A energia dos astros trará mudanças para os nativos (Imagem: Adam Vilimek | Shutterstock)
A energia dos astros trará mudanças para os nativos (Imagem: Adam Vilimek | Shutterstock) - Portal Edicase

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A sexta-feira chega com um alívio bem-vindo na rotina, trazendo um convite irrecusável para desacelerar o ritmo mental e focar no que realmente renova suas energias.

A movimentação astral de hoje favorece os momentos de acolhimento, o autocuidado e as conexões sinceras com quem amamos.

É a oportunidade perfeita para encerrar as pendências mais pesadas e abrir espaço para o lazer. O Social1 preparou um panorama completo para que você organize as prioridades do seu dia com leveza.

Aproveite a vibe mais sociável e afetiva do céu para alinhar as expectativas com os seus parceiros, valorizar as pequenas pausas e preparar o terreno para um fim de semana inspirador e revigorante.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua produtividade ganha destaque pela manhã, permitindo liquidar tarefas acumuladas com facilidade. Ao fim do dia, evite levar preocupações de trabalho para a vida pessoal. Direcione sua energia para um encontro leve ou uma atividade física relaxante.

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Touro - (20/04 a 20/05)

A necessidade de conforto e estabilidade estará mais presente hoje. Aproveite o momento para reorganizar seu orçamento do mês e planejar programas tranquilos. No amor, um gesto carinhoso trará mais cumplicidade para o seu relacionamento.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua comunicação está afiada e cheia de charme, o que facilita negociações e conversas importantes. Use essa habilidade para resolver pequenos mal-entendidos. O final da tarde pede momentos de descontração na companhia de bons amigos.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

O dia favorece a intuição e a busca por recolhimento emocional. Finalize suas obrigações sem pressa e respeite os limites do seu corpo. Reservar a noite para cuidar do seu espaço ou curtir a própria companhia fará maravilhas pelo seu bem-estar.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu brilho pessoal desperta a atenção nos ambientes em que você transita. É um excelente momento para colaborar em equipe e trocar ideias criativas no trabalho. À noite, abra espaço para socializar e comemorar os pequenos avanços da semana.

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Virgem - (23/08 a 22/09)

O foco profissional se mantém forte, ajudando você a estruturar metas importantes para os próximos dias. No entanto, lembre-se de que a semana está acabando. Permita-se relaxar no final do dia e desligar a mente das obrigações diárias.

Libra - (23/09 a 22/10)

Um sentimento de otimismo e desejo de expansão toma conta da sua rotina. É um ótimo dia para planejar viagens, iniciar estudos ou buscar experiências que saiam da rotina. Nos relacionamentos, a empatia ajudará a alinhar planos futuros a dois.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A sexta-feira pede transformação interna e desapego de situações que não acrescentam mais nada. Foque em resolver pendências financeiras para ter mais tranquilidade. Um clima de maior intimidade promete esquentar a vida afetiva nesta noite.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Sagitário - (22/11 a 21/12)

As parcerias e os relacionamentos estão no centro das suas atenções hoje. Demonstrar flexibilidade facilitará acordos importantes no trabalho e no amor. Aproveite a energia da noite para organizar um programa especial com quem você ama.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

A organização da sua rotina será a chave para ter um dia tranquilo e produtivo. Mantenha hábitos saudáveis e cuide do seu ritmo físico para evitar o cansaço excessivo. Reserve a noite para descansar a mente longe de pendências profissionais.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

A criatividade e a leveza tomam conta das suas ações, tornando o dia mais divertido e inspirador. Excelente momento para dar vazão a projetos pessoais e demonstrar seus afetos. Curta a sexta-feira sem se prender a roteiros rígidos.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Assuntos familiares e a segurança do seu lar ganham relevância nesta sexta-feira. Dedique um tempo para deixar seu ambiente mais acolhedor e fortalecer os laços com quem é próximo. O descanso profundo hoje ajudará a recarregar suas energias.

Mensagem dos astros para hoje

Não existe recompensa maior do que encerrar a semana sabendo que fizemos o nosso melhor dentro das nossas possibilidades.

O universo nos lembra hoje que produzir é importante, mas saber descansar e desfrutar do presente é indispensável para sustentar o nosso equilíbrio. Permita-se desacelerar, valorize as conexões que fazem seu coração sorrir e receba o fim de semana com leveza e gratidão.

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Jornalista com experiência em jornalismo digital, SEO e análise de dados. Iniciei minha trajetória no Jornal do Commercio como estagiária de SEO e, desde então, atuei em diferentes áreas voltadas à produção e estratégia de conteúdo. Atualmente, sou repórter no Social1, onde produzo conteúdos para a web com foco em entretenimento, beleza, signos e celebridades, unindo técnicas de SEO e jornalismo para ampliar o alcance e a relevância das publicações.

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