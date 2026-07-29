fechar
Horóscopo | Notícia

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (29/07) para todos os signos do zodíaco

O Social1 revela os trânsitos de hoje: aproveite o meio da semana para ajustar alianças, polir metas e resgatar o equilíbrio nas relações!

Por Eduarda Barreto Publicado em 29/07/2026 às 5:06
Imagem dos signos do zodíaco
Imagem dos signos do zodíaco - Reprodução/Magnific

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A quarta-feira se desenrola como um divisor de águas perfeito para desacelerar o ritmo frenético e recalibrar as nossas bússolas internas. O alinhamento planetário de hoje atua como um catalisador de conciliação e refinamento.

É o momento de olhar para o que foi construído nos primeiros dias da semana, aparar as arestas com delicadeza e fortalecer as conexões interpessoais que realmente sustentam a nossa caminhada.

Em vez de correr contra o tempo, o céu pede diplomacia, olhar atento aos pormenores e uma postura acolhedora diante dos imprevistos.

O Social1 preparou previsões completamente inéditas para que você conduza sua rotina com elegância, atração natural e inteligência emocional nas próximas horas.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Sua postura impulsiva hoje cede lugar a um desejo sincero de colaboração. No ambiente de trabalho, ouvir a opinião de parceiros vai destravar uma tarefa que parecia empacada. No amor, troque a necessidade de ter razão pelo prazer da harmonia a dois.

Touro - (20/04 a 20/05)

A quarta-feira te convida a trazer mais beleza e métodos práticos para o seu ambiente de trabalho. Ajuste sua agenda para incluir pausas de respiração e um almoço calmo. Pequenos cuidados com a sua saúde física vão render um pique renovado até o fim do dia.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

O céu desperta a sua veia expressiva e charme social. É o momento exato para apresentar propostas autorais ou ter aquela conversa leve com quem você está paquerando. Deixe seu humor fluir e não tenha receio de demonstrar o seu entusiasmo com a vida.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O foco das atenções se volta para a estrutura do seu lar e para as relações de afeto mais íntimas. Um gesto carinhoso com a família ou um pequeno ajuste na decoração de casa trará uma paz imediata. Valorize o porto seguro que você construiu.

Leão - (23/07 a 22/08)

Sua capacidade de escuta e negociação estará imbatível hoje. Aproveite o dia para resolver pendências burocráticas, responder mensagens importantes e alinhar acordos. O Social1 avisa: gentileza nas palavras abrirá caminhos que a força jamais abriria.

LEIA TAMBÉM: O inesperado acontece para melhorar a vida de 3 signos entre 13/07 e 30/07

Virgem - (23/08 a 22/09)

O dia favorece um olhar pragmático sobre seus talentos e finanças. Excelente oportunidade para negociar o valor do seu passe ou investir em ferramentas que facilitem sua produção. No campo afetivo, a segurança se demonstra através do respeito mútuo.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Libra - (23/09 a 22/10)

Com o cosmos favorecendo sua imagem, sua presença transborda graciosidade e autoconfiança. É hora de tomar a frente dos seus projetos pessoais e cuidar do seu visual. No romance, sua aura magnética atrai olhares e renova a cumplicidade na relação.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Os astros pedem uma desaceleração consciente nas suas demandas externas. Use a quarta-feira para trabalhar nos bastidores e canalizar sua intuição afiada. Ficar um pouco em silêncio ajudará a clarear uma decisão complexa que você precisa tomar em breve.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua vida social ganha contornos de cooperação e trocas enriquecedoras. Projetos voltados para grupos ou causas coletivas encontram terreno fértil hoje. No amor, a verdadeira conexão nasce quando existe espaço para a liberdade e o apoio sincero aos sonhos de cada um.

Leia Também

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Sua visibilidade profissional recebe um sopro de projeção positiva. A forma como você equilibra autoridade e diplomacia chamará a atenção de pessoas influentes. Mostre suas competências sem medo de ocupar o lugar de destaque que você batalhou para ter.

Aquário - (20/01 a 18/02)

O desejo de expandir seus conhecimentos e buscar inspiração em novos horizontes dita o tom do dia. Dedique um tempo para estudar um tema complexo ou planejar metas de longo prazo. Acredite no poder da sua mente para romper barreiras antigas.

Peixes - (19/02 a 20/03)

A quarta-feira aprofunda sua capacidade de transformação interior e desapego. É um ótimo dia para alinhar contas conjuntas, contratos ou encerrar dinâmicas emocionais que já caducaram. Confie na sua força para recomeçar com mais maturidade e leveza.

LEIA TAMBÉM: Júpiter sopra ventos de abundância e impulsiona 3 signos rumo a uma nova fase

Mensagem dos astros para hoje

A verdadeira elegância da vida reside no equilíbrio entre saber a hora de avançar com firmeza e o momento de ceder com sabedoria. Use as boas energias desta quarta-feira para desacelerar as cobranças, polir os seus relacionamentos e agir com diplomacia.

Quando escolhemos a paz em vez da razão, abrimos espaço para que soluções surpreendentes floresçam naturalmente. Cultive a boa convivência!

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/07) para seu signo do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (28/07) para seu signo do zodíaco
Fortuna muda de rota e encontra 4 signos antes de agosto
SIGNOS

Fortuna muda de rota e encontra 4 signos antes de agosto

Compartilhe

Tags

Imagem de Eduarda Barreto

Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Formada em Jornalismo pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau).