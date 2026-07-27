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Horóscopo | Notícia

Horóscopo do dia: confira a previsão da segunda (27/07) para todos os signos do zodíaco

Segunda-feira inaugurada sob o signo da audácia e do pioneirismo; O Social1 revela o cosmos que incita uma tomada de atitude imediata na carreira!

Por Eduarda Barreto Publicado em 27/07/2026 às 5:05
Imagem de roda dos signos
Imagem de roda dos signos - Reprodução/Pexels

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A última semana de julho começa com os motores totalmente aquecidos e uma urgência eletrizante de fazer acontecer.

A segunda-feira rompe com a calmaria e joga todas nós em uma arena de alta produtividade, iniciativa e coragem.

As configurações celestes de hoje funcionam como um tônico de pura adrenalina, ideal para tomar decisões que vínhamos adiando, liderar equipes e iniciar projetos arrojados que exijam pulso firme.

O medo do fracasso dá lugar a um ímpeto guerreiro, mas é preciso domar a impaciência para não atropelar processos vitais. O Social1 preparou um roteiro astrológico completamente inédito para que você canalize essa força propulsora com inteligência, garantindo vitórias consistentes.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

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Imagem do símbolo do signo de Áries - Istock

Você acorda jogando em casa nesta segunda-feira. Seu espírito de liderança e seu vigor físico estão tinindo, tornando o dia perfeito para abrir novos caminhos no trabalho. No entanto, controle os impulsos competitivos com os colegas; use sua força para arrastar a equipe junto com você rumo ao topo.

Touro - (20/04 a 20/05)

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Imagem do símbolo do signo de Touro - Istock

A pressa geral do mundo hoje vai colidir com o seu desejo de fazer as coisas com calma. Não se deixe pressionar por prazos irreais. Seu trunfo hoje será a resistência: enquanto todos se desgastam na correria, você alcançará o sucesso mantendo um passo firme, focado e constante.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

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Imagem do símbolo do signo de Gêmeos - Istock

Uma enxurrada de convites, ideias e mensagens promete agitar a sua manhã. O céu favorece contatos comerciais rápidos e negociações diretas. O Social1 alerta para que você use sua versatilidade para não se perder em meio a tantos estímulos; selecione duas grandes metas e vá até o fim.

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Câncer - (21/06 a 22/07)

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Imagem do símbolo do signo Câncer - Istock

A segunda-feira cutuca o seu lado ambicioso e desperta uma vontade imensa de ver seus esforços sendo traduzidos em retorno financeiro. Bom dia para pleitear um aumento, buscar novas fontes de renda ou investir na sua imagem profissional. Mostre ao mercado o tamanho do seu valor.

Leão - (23/07 a 22/08)

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Imagem do símbolo do signo de Leão - Istock

O céu injeta uma dose extra de paixão, entusiasmo e autoconfiança no seu caminhar. Sua presença hoje emana autoridade e carisma, abrindo portas automáticas em reuniões ou apresentações públicas. No amor, assuma a iniciativa e surpreenda quem você quer por perto com sua atitude.

Virgem - (23/08 a 22/09)

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Imagem do símbolo do signo de Virgem - Istock

Os astros hoje sugerem que você trabalhe nos bastidores com foco absoluto. Evite expor seus planos antes de estarem blindados. Sua mente estará altamente estratégica, capaz de antecipar problemas antes que eles ganhem forma. Use a noite para descarregar as tensões com um bom treino físico.

Libra - (23/09 a 22/10)

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Imagem do símbolo do signo de Libra - Istock

Sua rede de contatos profissionais e suas amizades serão o motor do seu sucesso hoje. O dia é ideal para formar alianças estratégicas e lançar ideias em grupo. No amor, busque a leveza de interações livres de cobranças exageradas e focadas no companheirismo real e no riso frouxo.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

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Imagem do símbolo do signo de Escorpião - Istock

A engrenagem do universo joga os holofotes diretamente sobre as suas metas de carreira. É hora de ser vista, assumir responsabilidades de peso e mostrar sua capacidade de entrega sob pressão. Seu foco está imbatível e figuras de autoridade notarão a sua resiliência diante dos desafios.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

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Imagem do símbolo do signo de Sagitário - Istock

Sua mente quer voar longe hoje e o tédio será o seu maior inimigo. O céu favorece muito o início de especializações, contatos com o exterior ou o planejamento de uma rota ousada de viagem. Confie no seu otimismo característico para contagiar o ambiente corporativo com soluções criativas.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

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Imagem do símbolo do signo de Capricórnio - Istock

Dia de olhar para investimentos, parcerias financeiras e renegociações com olhos de águia. Sua intuição para negócios estará afiadíssima, ajudando você a cortar desperdícios ou identificar uma mina de ouro em um projeto esquecido. Na vida íntima, a cumplicidade pede atitudes mais audaciosas.

Aquário - (20/01 a 18/02)

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Imagem do símbolo do signo de Aquário - Istock

As dinâmicas de espelho ganham força: o outro será o seu maior mestre hoje. O dia exige diplomacia ativa para lidar com clientes exigentes ou para aparar arestas com o parceiro. Evite bater de frente por pura teimosia; negociar com inteligência trará resultados muito mais lucrativos.

Peixes - (19/02 a 20/03)

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Imagem do símbolo do signo de Peixes - Istock

O cosmos acelera a sua rotina doméstica e de trabalho. Você sentirá uma disposição renovada para liquidar pendências crônicas, organizar sua mesa de trabalho e focar na sua saúde. Aproveite essa injeção de vitalidade para adotar uma rotina de exercícios mais dinâmica e vigorosa.

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Mensagem dos astros para hoje

A coragem não é a ausência do medo, mas a certeza absoluta de que existe algo muito maior do que ele esperando por você do outro lado da linha de chegada.

Use a eletricidade e a garra desta segunda-feira para dar o primeiro passo em direção às suas ambições mais ousadas. O universo não premia quem hesita; ele abre caminho para quem marcha com determinação e orgulho. Avance!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Formada em Jornalismo pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau).

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