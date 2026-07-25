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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (25/07) para todos os signos do zodíaco

O Social1 traz o mapa das paixões e do lazer para o seu fim de semana: descubra onde o seu signo deve brilhar e esbanjar generosidade hoje!

Por Eduarda Barreto Publicado em 25/07/2026 às 4:57
Imagem de uma roda de signos
Imagem de uma roda de signos - Reprodução/Gemini

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O sábado ganha contornos dramáticos, festivos e repletos de magnetismo com a atual mecânica celeste.

Longe da timidez ou da moderação, o universo hoje abre espaço para a grandiosidade, convidando todas nós a celebrar nossa própria existência, investir no lazer sem culpa e colocar o coração na linha de frente.

É o dia perfeito para atualizar o visual, comandar as reuniões sociais e expressar o afeto com gestos largos, teatrais e cheios de calor humano.

A mesmice não tem vez nas próximas horas; o que vale é a autenticidade e o direito de ser feliz. O Social1 desenhou um roteiro solar e totalmente exclusivo para o seu signo dominar as atenções deste sábado com muita nobreza e entusiasmo.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

O sábado acende o seu setor dos prazeres, dos romances e da sorte. Você sentirá uma urgência bonita de se divertir e viver momentos em alta voltagem.

Se estiver solteira, seu magnetismo está imbatível; não se esconda. Vá para onde haja movimento, luz e risadas, pois o dia é inteiramente seu para brilhar.

Touro - (20/04 a 20/05)

Seu orgulho hoje se volta para as suas conquistas íntimas e para o bem-estar dos seus. Que tal promover um banquete para os amigos mais queridos ou investir em um item luxuoso para decorar sua sala? Trazer beleza, fartura e conforto para o seu território privado será o seu maior prazer nas próximas horas.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua mente se transforma em um palco de ideias brilhantes e suas palavras ganham um tom dramático e envolvente.

Excelente sábado para ir ao teatro, dar asas à escrita ou comandar uma roda de conversas animadas em um barzinho. O Social1 lembra: seu charme hoje mora na sua capacidade de entreter e encantar.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O universo desperta seu lado generoso e, ao mesmo tempo, ambicioso. É um ótimo dia para se presentear com algo que simbolize o seu esforço ou planejar como fazer o seu dinheiro render com estilo. No amor, valorize quem reconhece a sua realeza interna e evita migalhas de atenção.

Leão - (23/07 a 22/08)

Com o Sol e a Lua jogando confetes na sua cabeça, sua energia vital transborda e sua presença se torna magnética.

Não tente passar despercebida hoje; o mundo espera pelo seu sorriso e pela sua liderança natural. Use essa força avassaladora para fazer exatamente o que o seu coração mandar.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Os astros sugerem um recolhimento digno de uma rainha nos seus aposentos privados. Use o sábado para repousar a mente e se desligar de todas as obrigações que drenam o seu brilho.

O Social1 avisa que sua criatividade está sendo gestada no silêncio; confie nos seus processos internos de cura.

Libra - (23/09 a 22/10)

Sua vida social ganha um fôlego espetacular hoje. Você será a alma de qualquer evento, festa ou projeto comunitário.

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Cerque-se de pessoas otimistas e compartilhe seus sonhos com quem tem coragem de sonhar grande junto com você. O amor ganha um tom descontraído e cheio de lealdade.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua visibilidade pública e seu senso de autoridade estão no topo neste sábado. É o momento perfeito para planejar metas audaciosas para a sua carreira ou assumir a liderança em uma situação de destaque. Seu poder de influência é imenso hoje; direcione-o para construir o seu império.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

O céu expande sua fé, sua alegria e seu desejo de aventura. Se puder, faça uma viagem rápida, vá a um lugar que nunca visitou ou assista a algo que desafie suas convicções tradicionais. Sua mente quer o que é grandioso e nobre. No amor, a cumplicidade nasce da liberdade compartilhada.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O sábado te convida a olhar para as suas crises com a coragem de quem sabe que vai vencer. O céu favorece transformações profundas e o descarte definitivo do que não te valoriza. Na intimidade, a paixão ganha contornos intensos e magnéticos. Entregue-se sem medo ao poder da renovação.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

Os seus relacionamentos ganham os holofotes absolutos do dia. É hora de celebrar as parcerias de verdade e demonstrar lealdade a quem caminha com você.

Se houver um parceiro, prepare uma surpresa marcante ou um jantar sofisticado. O amor pede generosidade mútua e aplausos compartilhados.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Trazer vitalidade, beleza e dinamismo para a sua rotina será o seu foco hoje. Cuide do seu corpo com atividades que tragam prazer, arrume seu espaço de trabalho com cores vibrantes e evite a indolência. Dedicar-se ao seu bem-estar físico hoje vai injetar uma enorme dose de autoconfiança na sua alma.

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Mensagem dos astros para hoje

Você não nasceu para ocupar espaços pequenos ou silenciar a sua essência apenas para não incomodar os outros.

Use a energia solar e exuberante deste sábado para vestir o seu melhor sorriso, assumir o controle dos seus desejos e espalhar generosidade por onde passar.

Quando você tem a coragem de brilhar com orgulho, você ilumina o caminho de todo o universo ao seu redor. Seja extraordinária!

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Eduarda Barreto

mepereira@jc.com.br

Formada em Jornalismo pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau).

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