Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (24/07) para todos os signos do zodíaco

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Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

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Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

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Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Social1 analisa o movimento astral de hoje que alivia as tensões da semana, despertando nosso lado mais sociável e abrindo caminhos para a diversão!

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A sexta-feira finalmente chegou, trazendo consigo aquela maravilhosa sensação de leveza e dever cumprido.

O panorama astrológico de hoje desacelera as cobranças profissionais e abre espaço para o convívio social, o riso solto e o descanso que todas nós merecemos após uma semana intensa de compromissos.

O Social1 destaca que a energia do dia é perfeita para circular, ver pessoas queridas e desfrutar dos pequenos prazeres da vida.

No amor, o magnetismo está em alta, favorecendo o flerte e os encontros espontâneos. Permita-se desligar o computador um pouco mais cedo e comece a curtir o fim de semana com o coração aberto.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

Imagem do símbolo do signo de Áries - Istock

Aproveite o clima de sexta-feira para relaxar e se divertir com as amigas. O dia promete ser leve e cheio de boas risadas, perfeito para desestressar da rotina de trabalho. No amor, surpresas agradáveis podem agitar a sua noite se você se permitir sair da defensiva.

Touro - (20/04 a 20/05)

Imagem do símbolo do signo de Touro - Istock

O desejo de curtir o conforto da sua casa estará maior do que a vontade de badalar. Um programa intimista, como assistir a um bom filme ou preparar um jantar especial, será a melhor escolha para repor as energias. O Social1 sugere que você priorize o seu sossego e o de quem ama.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Imagem do símbolo do signo de Gêmeos - Istock

Seu poder de comunicação e simpatia farão de você o centro das atenções em qualquer ambiente hoje. Excelente momento para happy hours, encontros informais e trocas de ideias estimulantes. Use esse carisma natural também para encantar aquela pessoa especial no campo afetivo.

Câncer - (21/06 a 22/07)

Imagem do símbolo do signo Câncer - Istock

O dia favorece um olhar mais generoso para si mesma, permitindo-se alguns mimos merecidos. Se o orçamento permitir, invista em algo que eleve a sua autoestima ou melhore o seu bem-estar físico. No romance, gestos de carinho concretos vão aproximar ainda mais você do seu par.

Leão - (23/07 a 22/08)

Imagem do símbolo do signo de Leão - Istock

A Lua brilha em harmonia com o seu signo nesta sexta-feira, potencializando todo o seu charme e alegria de viver.

Sua presença será magnética, atraindo convites irrecusáveis e olhares de admiração por onde passar. Celebre a vida e não tenha medo de demonstrar o seu entusiasmo contagiante.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Imagem do símbolo do signo de Virgem - Istock

O corpo e a mente dão sinais de que precisam de uma pausa estratégica após tantos dias produtivos. Respeite esse limite e opte por atividades mais tranquilas, que não exijam grandes esforços emocionais hoje. Uma noite de sono prolongada e leituras leves serão suas melhores aliadas.

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Libra - (23/09 a 22/10)

Imagem do símbolo do signo de Libra - Istock

A energia de hoje é ideal para expandir seus horizontes sociais e conhecer gente nova e interessante. O contato com grupos de amigos trará uma sensação renovadora de pertencimento e alegria. No amor, deixe que a espontaneidade guie o rumo das conversas e se surpreenda.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

Imagem do símbolo do signo de Escorpião - Istock

Mesmo sendo sexta-feira, seu reconhecimento profissional pode chegar através de um elogio inesperado ou o encerramento bem-sucedido de uma meta.

Comemore o sucesso com discrição e depois vire a chave para o modo descanso. Você merece celebrar suas vitórias com total tranquilidade.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Imagem do símbolo do signo de Sagitário - Istock

O espírito de aventura toma conta da sua sexta-feira, despertando o desejo de quebrar totalmente a rotina e explorar novos lugares.

Se puder, faça um passeio diferente ou planeje algo inusitado para o fim de semana. O céu envia uma dose extra de sorte e otimismo para as suas escolhas.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Imagem do símbolo do signo de Capricórnio - Istock

O dia convida a focar na intimidade e na cumplicidade profunda com quem você mantém laços fortes. Momentos a dois ganham uma atmosfera misteriosa, envolvente e cheia de sedução se você deixar as preocupações de lado. Entregue-se aos sentimentos e sinta a renovação dessa troca afetiva.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

Imagem do símbolo do signo de Aquário - Istock

As relações ganham um tom muito afetuoso e leve, ideal para desfazer qualquer mal-entendidos recentes com pessoas próximas.

Aproveite a noite para dar atenção exclusiva ao seu parceiro ou para sair com aquela amiga que não vê faz tempo. O Social1 lembra que compartilhar a vida traz mais leveza.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Imagem do símbolo do signo de Peixes - Istock

Termine os compromissos pendentes com foco para começar o final de semana sem nenhuma pendência na cabeça.

Depois que cumprir suas obrigações, adote um ritmo totalmente relaxado e focado no seu prazer. Um banho demorado ou uma massagem serão perfeitos para encerrar a jornada com chave de ouro.

Mensagem dos astros para hoje

A sexta-feira nos convida a celebrar a jornada e a desacelerar o passo com gratidão no coração.

A vida não é feita apenas de metas e obrigações; a beleza também reside nos momentos de pausa, no afeto compartilhado e no direito de simplesmente ser e sentir. Abra espaço para a alegria e viva o hoje com leveza.

