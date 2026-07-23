Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (23/07) para o seu signo do zodíaco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O movimento dos astros hoje acelera a produtividade na carreira, além de abrir espaço para conversas curativas no amor. Confira tudo no Social1!

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A quinta-feira se desenha sob uma energia de muita construção e dinamismo. Com o Sol já estabelecido em Leão, nossa força de vontade ganha o apoio de trânsitos lunares que nos ajudam a colocar os planos em prática de forma estratégica.

É o momento perfeito da semana para dar aquele gás final nos projetos profissionais e estruturar as finanças. O Social1 lembra que o autocuidado hoje não deve ser negligenciado em nome da produtividade.



Encontrar um equilíbrio entre as obrigações e os momentos de lazer será o grande segredo para manter o bom humor. No amor, o céu favorece a quebra da rotina e os gestos espontâneos que alimentam a paixão.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

O dia promete excelente rendimento nas tarefas práticas e na resolução de problemas burocráticos. Use sua determinação para colocar o trabalho em dia e organizar seu espaço físico. No amor, o momento pede mais leveza; evite cobrar respostas imediatas do seu par e aproveite o presente.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua sensibilidade estará aflorada hoje, permitindo que você compreenda melhor as necessidades das pessoas ao seu redor. Excelente momento para fortalecer os laços familiares e curar velhas desavenças. Reserve um tempo para investir na sua beleza e renovar seu guarda-roupa com sabedoria.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

A quinta-feira traz uma facilidade enorme para expressar sentimentos que estavam guardados há algum tempo. Aproveite essa clareza mental para negociar prazos no trabalho e fazer contatos importantes para sua carreira. O Social1 aconselha a focar em leituras rápidas e informativas para expandir a mente.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O céu de hoje estimula o foco na sua estabilidade material e no conforto da sua vida pessoal. Boas notícias envolvendo dinheiro ou uma nova proposta de trabalho podem surgir quando você menos esperar. No romance, valorize a segurança emocional e os programas mais intimistas a dois.

Leão - (23/07 a 22/08)

Com a vitalidade renovada pelo Sol, você se sentirá pronta para liderar reuniões e tomar decisões cruciais na carreira. Seu charme natural abre portas, facilitando conversas difíceis e conquistando aliados importantes. Não se esqueça de canalizar essa energia também para o seu desenvolvimento espiritual.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O dia sugere atenção redobrada à sua intuição, que estará extremamente aguçada nesta quinta-feira. Respeite o seu ritmo biológico e não se force a manter um padrão de produtividade irrealista hoje. Momentos de silêncio e contato com a natureza vão devolver a harmonia que você precisa.

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Libra - (23/09 a 22/10)

O contato com grupos e associações será altamente benéfico para o seu crescimento profissional. Trocar experiências com pessoas que compartilham dos seus ideais vai trazer um novo ânimo para sua rotina. No amor, uma amizade colorida ou um flerte descompromissado pode ganhar contornos mais sérios.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

A energia de hoje coloca suas ambições em primeiro plano e seu esforço recente começará a gerar frutos visíveis. Mantenha a postura profissional impecável e defenda seus projetos com argumentos sólidos diante dos seus superiores. O sucesso financeiro está ao seu alcance através da sua persistência.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua mente busca expansão e novas aventuras intelectuais, tornando o dia perfeito para iniciar cursos ou planejar roteiros de viagem. Otimismo e fé guiarão suas escolhas, ajudando a superar pequenos obstáculos cotidianos com um sorriso no rosto. Compartilhe sua alegria com quem está ao seu redor.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

Dia ideal para resolver pendências financeiras complexas, como seguros, impostos ou investimentos de longo prazo. A sua capacidade de negociação estará afiada, permitindo fechar acordos muito vantajosos. Na intimidade, a paixão ganha profundidade e pede uma entrega total e sem medos.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

O foco do dia se volta inteiramente para as suas parcerias e para a dinâmica com o seu parceiro amoroso. É hora de buscar o equilíbrio entre as suas vontades e os desejos do outro através do diálogo. O Social1 lembra que ceder um pouco não significa perder a sua valiosa individualidade.

Peixes - (19/02 a 20/03)

A quinta-feira exige foco absoluto nos pequenos detalhes da sua rotina de trabalho e saúde. Organize sua mesa, revise seus relatórios e não pule refeições importantes para manter a imunidade alta. Adotar pequenos rituais de bem-estar ao longo do dia fará toda a diferença no seu rendimento.

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Mensagem dos astros para hoje

A energia desta quinta-feira nos ensina que a verdadeira evolução acontece quando unimos a paixão de nossas metas com a disciplina do dia a dia.

Não espere pelas condições perfeitas para agir; use os recursos que você tem agora e construa o seu próprio caminho. O universo apoia quem se move com propósito e coragem.

