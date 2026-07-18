Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (18/07) para o seu signo do zodíaco
O sábado desperta um espírito de aventura e renovação; os astros quebram a monotonia e trazem surpresas para os relacionamentos. Confira no Social1!
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O sábado amanhece sob o comando de correntes astrológicas elétricas, vibrantes e totalmente avessas à rotina. Se você estava esperando um dia monótono para apenas ver o tempo passar, o universo tem outros planos.
Os trânsitos celestes de hoje funcionam como um despertar, incentivando todas nós a romper com velhas amarras, testar caminhos inéditos e abraçar o fator surpresa na nossa vida social.
É o momento ideal para sacudir a poeira física e mental, experimentar novos lugares e permitir que os imprevistos guiem o roteiro do seu fim de semana.
A seguir, o Social1 apresenta as previsões completamente renovadas para o seu signo navegar nessa onda de liberdade com muita inteligência e ousadia.
Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco
Áries - (21/03 a 19/04)
Seu espírito pioneiro ganha asas hoje. O sábado te convida a liderar um programa totalmente fora do comum com os amigos ou com o parceiro.
Esqueça os roteiros de sempre. No amor, uma atitude ousada e direta de sua parte pode mudar o rumo de um flerte que parecia estagnado.
Touro - (20/04 a 20/05)
Os astros dão uma chacoalhada na sua zona de conforto e pedem menos apego aos planos rígidos. Um convite de última hora ou uma mudança repentina na sua programação do dia pode se transformar no melhor momento do seu fim de semana. Permita-se improvisar e saborear a novidade.
Gêmeos - (21/05 a 20/06)
Sua mente ganha uma velocidade incrível e sua sede de conhecimento está voraz. O sábado é perfeito para mergulhar em conversas profundas sobre o futuro, tecnologia, arte ou filosofia. Seu magnetismo verbal atrairá pessoas inteligentes e sintonizadas com a sua evolução.
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Câncer - (21/06 a 22/07)
O céu de hoje traz um insight valioso sobre como desatar um nó emocional que te prendia ao passado. É um dia de libertação, canceriana.
No campo financeiro, uma ideia brilhante e inesperada pode surgir para movimentar seus recursos. Confie na sua criatividade.
Leão - (23/07 a 22/08)
O universo coloca os seus relacionamentos sob uma lente dinâmica e cheia de frescor. É o momento de reinventar a convivência a dois ou sair para conhecer pessoas com estilos de vida totalmente diferentes do seu. Abra o seu coração para o inesperado e deixe o orgulho de lado.
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Virgem - (23/08 a 22/09)
Seu sábado será tudo, menos previsível. Pequenas surpresas na sua rotina ou no ambiente doméstico vão exigir jogo de cintura.
Use sua habilidade analítica para resolver esses imprevistos com bom humor. Na saúde, o dia é excelente para testar uma atividade física nova e revigorante.
Libra - (23/09 a 22/10)
A fogueira da sua criatividade e da paixão é acesa pelos astros hoje. Você sentirá uma vontade imensa de se expressar artisticamente, mudar o visual ou se jogar nas pistas. Se estiver solteira, um encontro eletrizante e cheio de química pode acontecer quando você menos esperar.
Escorpião - (23/10 a 21/11)
Mudanças e renovações na energia da sua casa estão favorecidas. Que tal mudar os móveis de lugar, desapegar de objetos antigos ou fazer uma recepção descontraída para os íntimos? Trazer movimento para o seu espaço físico vai arejar a sua mente e trazer leveza para a sua alma.
Sagitário - (22/11 a 21/12)
Sua comunicação está afiadíssima, magnética e cheia de originalidade. Excelente dia para fazer passeios rápidos, explorar novos bairros ou produzir conteúdos digitais.
O Social1 avisa: suas palavras têm o poder de inspirar e guiar pessoas hoje. Use esse dom com generosidade.
Capricórnio - (22/12 a 19/01)
O sábado te convida a rever a forma como você lida com os seus talentos. O céu abre portas para você enxergar novas ferramentas de independência e valorização pessoal. No amor, deixe as cobranças tradicionais de lado e aposte em momentos de pura diversão e cumplicidade.
Aquário - (20/01 a 18/02)
Com a energia cósmica focada na sua individualidade, o dia é perfeito para colocar as suas vontades em primeiro lugar.
Vista a sua autenticidade com orgulho e não tenha medo de chocar os mais conservadores. Seu brilho pessoal está irresistível e dita as regras do sábado.
Peixes - (19/02 a 20/03)
O sábado pede um mergulho no seu universo interior, mas com uma roupagem de renovação espiritual. Insights poderosos podem surgir através de sonhos ou lampejos de intuição. Desconecte-se do barulho das redes sociais por algumas horas e ouça a voz da sua própria liberdade.
Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?
Mensagem dos astros para hoje
A vida acontece nos espaços entre os nossos planos. Use a eletricidade deste sábado para abraçar o desvio do caminho, a curva inesperada e a surpresa que bate à porta.
Quando paramos de exigir que o dia seja perfeito dentro dos nossos moldes, damos permissão para que o universo nos entregue algo ainda maior e extraordinário. Liberte-se!