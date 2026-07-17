Horóscopo do amor: confira a previsão de sexta-feira (17/07) para o seu signo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A sexta chega trazendo a energia da Lua para movimentar os afetos e o Social1 mostra como aproveitar o dia para fisgar o crush ou esquentar o romance

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A sexta se apresenta como o momento perfeito para deixar de lado as amarras da rotina e permitir que o coração fale mais alto.

Sob a influência de uma atmosfera celeste que estimula a extroversão e o desejo de conexão, o dia convida a viver o amor em sua forma mais leve, livre e genuína. É um período ideal para se abrir ao inesperado, investir em si mesma e celebrar a companhia de quem desperta os seus melhores sentimentos.

O Social1 preparou as previsões do amor para guiar os seus passos neste fim de semana tão dinâmico. A energia de hoje emana um magnetismo especial, tornando as interações mais fluidas, as risadas compartilhadas mais fáceis e os encontros muito mais envolventes.

Foque no prazer de compartilhar momentos cheios de espontaneidade, exercite a arte da sedução with autenticidade e lembre-se de que se divertir ´ o primeiro passo para criar memórias inesquecíveis.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

O clima de sábado ativa seu espírito de aventura e favorece propostas ousadas no amor. Na paquera, sua atitude direta e cheia de autoconfiança será o grande diferencial para atrair quem deseja. No romance, surpreenda seu par com um programa totalmente fora da rotina nesta noite.

Touro - (20/04 a 20/05)

O dia pede mais conforto, prazeres compartilhados e momentos de puro aconchego na vida a dois. Um passeio relaxante ou um jantar intimista será perfeito para fortalecer os laços do casal. Para as solteiras, o momento sugere prestar atenção aos encontros casuais em ambientes calmos.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua habilidade de encantar através das palavras está potencializada neste sábado, facilitando o jogo da sedução. Ótimo momento para agitar as redes sociais, interagir na paquera ou curtir uma noite cheia de conversas leves, risadas e muita sintonia with a pessoa amada.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O céu de hoje resgata a importância de se sentir segura e valorizada nas relações. Demonstre seu afeto de forma acolhedora, mas não abra mão de receber o mesmo carinho em troca. Na solteirice, coloque seu bem-estar e o amor-próprio em primeiro lugar antes de aceitar convites.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu brilho pessoal está simplesmente irresistível e a noite de sábado reserva fortes emoções para o seu coração. No compromisso, use seu magnetismo natural para renovar a paixão e encher o par de mimos. Na paquera, espere por olhares marcantes e muita diversão.

Virgem - (23/08 a 22/09)

O momento sugere desacelerar o ritmo e buscar um refúgio romântico longe de agitações ou cobranças externas. Momentos de privacidade with a pessoa amada vão fortalecer a confiança mútua. Se está só, tire o dia para cuidar de si e se reconectar with seus desejos reais.

Libra - (23/09 a 22/10)

A vida social está super protegida pelos astros e os programas em grupo podem trazer gratas surpresas para o coração. Para quem já tem um par, sair with amigos trará leveza e renovação ao namoro. Na paquera, alguém do seu círculo de amizades pode demonstrar um interesse diferente.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua intensidade natural ganha um contorno mais voltado para a cumplicidade e para a definição de planos futuros with o ser amado. Demonstre suas intenções reais no romance. Se está solteira, seu mistério natural vai intrigar e atrair pretendentes muito maduros.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

O desejo de liberdade e expansão comanda o seu sábado no amor. Viajar, passear ou simplesmente descobrir um lugar novo with o par vai renovar as energias da relação. Na paquera, conversas profundas e bem-humoradas sobre a vida vão te aproximar de alguém especial.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

A noite promete alta voltagem e uma conexão íntima inesquecível na vida a dois. Entregue-se aos seus desejos sem reservas e quebre a seriedade na intimidade do romance. Para as solteiras, uma forte e magnífica atração física por alguém inesperado pode surpreender.

Aquário - (20/01 a 18/02)

Os relacionamentos ganham um destaque super positivo e o sábado favorece o companheirismo absoluto. É hora de curtir a dois with igualdade e total respeito ao espaço de cada um. Se busca um amor, mostre-se aberta para conhecer mundos e pensamentos diferentes do seu.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Coloque seu romantismo em prática através de pequenos mimos e gestos atenciosos with o seu parceiro na rotina do fim de semana. Se você está solteira, o amor pode dar as caras em um encontro completamente casual ou em um momento de lazer despretensioso. Fique atenta.

Mensagem dos astros para hoje

A energia desta sexta nos lembra que o amor se expande quando permitimos que a alegria, a extroversão e a leveza guiem os nossos passos.

O romance não precisa ser complicado para ser verdadeiro; ele floresce na simplicidade de um sorriso compartilhado, na cumplicidade de um olhar e na liberdade de sermos exatamente quem somos ao lado do outro.

Aproveite o dia de hoje para celebrar o afeto sem amarras ou cobranças desnecessárias, deixando que o seu coração seja o seu guia principal rumo à felicidade e ao bem-estar emocional. Permita-se amar e ser amada with total espontaneidade.