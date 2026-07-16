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Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (16/07) para todos os signos do zodíaco

O Social1 revela os mistérios dos astros para hoje: descubra como o trânsito planetário vai balançar o seu signo no amor, trabalho e saúde!

Por Eduarda Barreto Publicado em 16/07/2026 às 4:56
Imagem ilustrativa de um céu bonito!
Imagem ilustrativa de um céu bonito! - Reprodução/ iStock

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O céu desta quinta-feira desenha um cenário de profundidade, transformação e muita força mental. Longe da superficialidade dos últimos dias, o alinhamento cósmico de hoje nos empurra a encarar o que está oculto, trazendo à tona verdades necessárias para que possamos avançar.

É o momento perfeito para encerrar ciclos desgastantes, recalcular rotas e assumir as rédeas do próprio destino.

O clima geral alterna entre momentos de forte paixão e a necessidade de recolhimento estratégico para proteger a própria energia.

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Abaixo, o Social1 destrincha as correntes astrológicas do dia para você navegar pelas próximas horas com total consciência e magnetismo.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

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Imagem do símbolo do signo de Áries - Istock

Os astros hoje testam a sua capacidade de resiliência. Desafios de poder no ambiente profissional podem surgir, exigindo que você use a cabeça em vez de explodir. Direcione essa adrenalina para a atividade física. No amor, evite joguinhos de controle; a vulnerabilidade vai te aproximar mais do outro.

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Touro - (20/04 a 20/05)

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Imagem do símbolo do signo de Touro - Istock

Uma lufada de vento renova suas parcerias e contatos. Se havia algum distanciamento com um sócio, colega ou com a pessoa amada, o céu de hoje abre um portal de cura através do olho no olho. Esteja aberta a enxergar as coisas por um ângulo totalmente novo e menos rígido.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

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Imagem do símbolo do signo de Gêmeos - Istock

A sua rotina de trabalho vai exigir um mergulho profundo e detalhista hoje. Nada de fazer as coisas pela metade ou empurrar com a barriga. Um mistério ou problema técnico complexo pode ser desvendado graças ao seu faro aguçado. Na saúde, reduza o ritmo e cuide da sua imunidade.

Câncer - (21/06 a 22/07)

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Imagem do símbolo do signo Câncer - Istock

O universo acende o seu setor do romance, da criatividade e dos prazeres espontâneos. Você sentirá um forte desejo de expressar sua identidade de forma intensa e autêntica. Deixe a vergonha de lado e assuma o protagonismo de uma situação. Seu magnetismo está irresistível.

Leão - (23/07 a 22/08)

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Imagem do símbolo do signo de Leão - Istock

Assuntos do passado ou dinâmicas familiares antigas voltam para serem resolvidos de vez. Em vez de fugir do desconforto, encare essas questões como uma oportunidade de cura emocional. O seu lar será o seu templo hoje: invista em deixar o seu canto mais acolhedor e seguro.

Virgem - (23/08 a 22/09)

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Imagem do símbolo do signo de Virgem - Istock

Sua mente se transforma em uma máquina de processar dados e ler as entrelinhas. Hoje, você consegue captar o que não foi dito nas conversas do trabalho.

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Use esse poder com discrição. Evite fofocas e use sua palavra para curar ou negociar termos altamente vantajosos.

Libra - (23/09 a 22/10)

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Imagem do símbolo do signo de Libra - Istock

O foco migra totalmente para os seus recursos materiais e valores pessoais. O céu de hoje pode trazer um insight valioso sobre como monetizar um talento que você mantinha escondido. Evite gastos emocionais — aqueles feitos apenas para preencher um vazio momentâneo.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

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Imagem do símbolo do signo de Escorpião - Istock

A Lua passeia pelo seu signo e se alia a outros planetas para amplificar a sua força vital e o seu poder de atração. O dia é inteiramente seu, escorpiônica. O universo carimba o seu passaporte para o sucesso em qualquer iniciativa que você liderar. No amor, o clima é de pura voltagem.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

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Imagem do símbolo do signo de Sagitário - Istock

O dia funciona como uma véspera de renascimento para você. Os astros pedem um recolhimento estratégico dos holofotes. É hora de silenciar o celular, diminuir as expectativas externas e ouvir as respostas que habitam os seus sonhos. Sua espiritualidade está gritando por atenção.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

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Imagem do símbolo do signo de Capricórnio - Istock

Suas conexões com grupos, coletivos e grandes causas ganham uma energia magnética. Hoje você descobrirá quem são os seus aliados de verdade no xadrez da vida. Projetos voltados para o futuro recebem luz verde — não tenha medo de pensar grande e fora da caixa habitual.

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Aquário - (20/01 a 18/02)

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Imagem do símbolo do signo de Aquário - Istock

A sua ambição e a sua visibilidade profissional atingem o ápice nesta quinta-feira. Superiores ou figuras de autoridade estão de olho no seu desempenho, e sua capacidade de lidar com crises será o seu maior trunfo. É hora de subir no palco e colher os louros do seu esforço.

Peixes - (19/02 a 20/03)

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Imagem do símbolo do signo de Peixes - Istock

O céu quebra as suas correntes mentais e te convida a olhar para o horizonte distante. Excelente dia para romper com crenças limitantes que te diziam que você não era capaz. No campo afetivo, a busca por uma conexão que vá além do físico se intensifica. Busque quem sintonize com sua alma.

Mensagem dos astros para hoje

Para que o novo ganhe forma e espaço na sua vida, é preciso ter a coragem de enterrar o que já morreu energeticamente. A força desta quinta-feira não está em resistir às mudanças, mas sim em se deixar transformar por elas.

Deixe morrer os velhos medos, as antigas amarguras e as dúvidas sobre o seu próprio valor. Quando você limpa o terreno, o universo planta milagres.

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