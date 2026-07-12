Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/07) para seu signo do zodíaco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O domingo desperta o ímpeto por aventuras e trocas sociais genuínas; o céu abre caminhos para você expandir sua rede de contatos e se divertir!

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O domingo amanhece sob uma configuração celeste eletrizante, convidando todas nós a romper com o marasmo e abrir as janelas para o novo.

Longe de qualquer letargia, a dinâmica dos astros hoje acelera as interações humanas, incita o desejo por deslocamentos e nos estimula a buscar atividades inteiramente fora do convencional.

É o instante perfeito para mudar o itinerário, aceitar convites inesperados e ventilar a mente. Nas relações, o clima se veste de uma agradável espontaneidade, onde a afinidade intelectual e as risadas compartilhadas ditam as regras.

O Social1 desenhou um panorama totalmente inédito para que você navegue por este fim de semana com máxima autonomia, magnetismo e muita inteligência.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

O universo injeta uma dose extra de ousadia no seu sábado. Excelente momento para liderar passeios ou iniciar um esporte dinâmico. No amor, evite a teimosia e permita que o outro também escolha o roteiro do dia; o inesperado vai surpreender você positivamente.

Touro - (20/04 a 20/05)

Sua zona de conforto recebe um sacode amigável do cosmos hoje. Em vez de se apegar à programação rígida, experimente improvisar e conhecer novos espaços culturais ou sabores. O Social1 lembra que a flexibilidade será a sua maior fonte de prazer nas próximas horas.

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Gêmeos - (21/05 a 20/06)

A energia do dia sintoniza perfeitamente com a sua essência comunicativa. Sua mente transborda ideias criativas e sua curiosidade está aguçada. Aproveite o sábado para debater assuntos instigantes com amigos ou se jogar na leitura daquele livro que você vinha adiando.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O céu de hoje traz um excelente faro para descobertas que envolvem seu bem-estar e finanças. Um estalo mental pode te mostrar como otimizar seus recursos para uma viagem futura. No campo afetivo, dedique seu tempo apenas a quem valida seus sentimentos sem jogos emocionais.

Leão - (23/07 a 22/08)

O sábado coloca seus relacionamentos sob uma lente dinâmica e cheia de frescor. É a hora ideal para renovar os votos de cumplicidade ou sair para conhecer gente nova com mentalidades diferentes. Deixe o orgulho de lado e permita que a leveza guie seus encontros sociais.

Virgem - (23/08 a 22/09)

Seu fim de semana começa exigindo jogo de cintura diante de pequenas alterações na rotina doméstica. Use seu talento analítico para resolver os imprevistos com bom humor. Na saúde, o momento é perfeito para testar uma atividade física ao ar livre que oxigene sua mente.

Libra - (23/09 a 22/10)

A fogueira do romance e da auto expressão é acesa pelos trânsitos do dia. Você sentirá um desejo enorme de se produzir, mudar algo no visual e interagir. Se estiver livre, um flerte carregado de inteligência e sintonia mental promete movimentar sua tarde de forma deliciosa.

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Escorpião - (23/10 a 21/11)

Trazer movimento e novidade para o ambiente familiar será o seu melhor plano. Mude objetos de lugar, areje os cômodos ou faça uma recepção descontraída para os mais íntimos. Renovar o seu espaço físico vai ajudar a espantar qualquer estresse acumulado durante a semana.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

Sua comunicação está magnética, rápida e cheia de originalidade hoje. Excelente dia para fazer pequenas viagens, explorar novos bairros ou produzir conteúdos interessantes. Suas palavras têm o poder de inspirar quem caminha ao seu redor; espalhe seu otimismo natural.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O sábado te convida a olhar para os seus talentos ocultos sob uma nova perspectiva de independência material. O céu abre portas para você enxergar ferramentas inéditas de valorização. No amor, esqueça os protocolos e foque em momentos de pura diversão descompromissada.

Aquário - (20/01 a 18/02)

Com a energia destacando sua individualidade, o dia é perfeito para colocar suas vontades no topo da agenda. Vista sua autenticidade com orgulho e faça o que te dá satisfação real. Seu magnetismo pessoal está irresistível e vai ditar o ritmo das suas comemorações.

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Peixes - (19/02 a 20/03)

O cosmos pede um mergulho estratégico no seu universo interior para reabastecer os níveis de energia. Insights poderosos podem surgir se você silenciar o barulho das redes sociais por algumas horas. Ouça a voz da sua própria intuição; as respostas que você procura estão aí dentro.

Quais são os principais Orixás de cada signo do zodíaco?



Mensagem dos astros para hoje

A vida ganha um sabor extraordinário quando paramos de exigir que tudo aconteça exatamente sob o nosso controle. Use a eletricidade deste sábado para abraçar o fator surpresa e os desvios divertidos da rota.

Quando você se liberta do medo do julgamento alheio e assume a sua verdade, o universo te devolve um caminho repleto de entusiasmo, risos e paixão renovada. Permita-se fluir com a liberdade do dia.

