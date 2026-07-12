fechar
Horóscopo |

Horóscopo do amor: confira a previsão de domingo (12/07) para o seu signo

Confira as previsões do amor do Social1 para este domingo e descubra como estabelecer conexões sinceras e curtir momentos de paz com quem ama

Por Alice Lins Publicado em 12/07/2026 às 6:00
Imagem de horóscopo do amor, domingo, 12 de julho
Imagem de horóscopo do amor, domingo, 12 de julho - Reprodução/Gemini

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O domingo se apresenta como o momento perfeito para desacelerar o ritmo e permitir que o coração encontre o seu próprio equilíbrio. Sob a influência de uma atmosfera celeste que desperta a sensibilidade e a busca por conexões genuínas, o dia convida a olhar para dentro e avaliar a forma como estamos acolhendo as nossas emoções.

Não é um dia voltado para cobranças ou agitações desnecessárias, mas sim para o cultivo da cumplicidade através de gestos gentis e de uma presença verdadeira ao lado de quem amamos. O Social1 preparou as previsões do amor para guiar os seus passos neste domingo de descanso e renovação.

Se você está em um relacionamento, aproveite o dia para desfrutar de momentos simples e aconchegantes com o seu parceiro, reforçando a amizade e o carinho mútuo.

Para quem está solteira, o magnetismo do dia sugere que os encontros casuais baseados na empatia e na leveza terão muito mais espaço. Permita-se baixar as guardas e viva o afeto sem pressa.

Confira as previsões para os 12 signos do zodíaco

Áries - (21/03 a 19/04)

O domingo pede um pouco mais de suavidade na forma de expressar seus desejos. Evite impor suas vontades no relacionamento e aposte em atividades relaxantes ao lado do par. Na paquera, controle a ansiedade e deixe que as conversas fluam naturalmente.

Touro - (20/04 a 20/05)

A busca por estabilidade e conforto comanda o seu dia no amor. Um programa caseiro ou um momento de intimidade a dois será perfeito para recarregar as energias da relação. Se está só, seu charme natural e discreto vai atrair olhares interessados.

Gêmeos - (21/05 a 20/06)

Sua habilidade de comunicação se une à empatia neste domingo, facilitando o entendimento mútuo no romance. Aproveite para esclarecer qualquer pendência com leveza. Na solteirice, uma conversa despretensiosa pode revelar uma forte afinidade.

Câncer - (21/06 a 22/07)

O céu de hoje resgata a importância de acolher seus próprios sentimentos antes de se doar ao outro. No relacionamento, mimos e palavras de incentivo vão aproximar você do parceiro. Para as solteiras, o autocuidado será o seu maior magnetismo.

Leão - (23/07 a 22/08)

Seu brilho pessoal ganha um contorno mais afetuoso e generoso hoje. No compromisso, use essa energia para planejar um momento especial e demonstrar toda a sua admiração pelo par. Na paquera, sua autoconfiança continua sendo um convite irrecusável.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Virgem - (23/08 a 22/09)

O momento sugere deixar as críticas de lado e focar no que a relação tem de melhor. Cultive a aceitação e desfrute da paz de um domingo tranquilo ao lado de quem ama. Se está só, reserve um tempo para entender o que você realmente busca no amor.

Libra - (23/09 a 22/10)

A harmonia e o companheirismo estão protegidos pelos astros neste dia. Compartilhar momentos de lazer ou trocar ideias sobre o futuro vai renovar a cumplicidade com o parceiro. Na paquera, um envolvimento iniciado na amizade ganha novos tons.

Escorpião - (23/10 a 21/11)

Sua intensidade se volta para a busca de segurança e conexão profunda com o par. Demonstre sua lealdade e crie um ambiente de total confiança na intimidade. Se está solteira, você sentirá desejo de buscar romances que tragam estabilidade.

Sagitário - (22/11 a 21/12)

O desejo de liberdade precisa caminhar lado a lado com o respeito pelos sentimentos do outro. Encontre um equilíbrio saudável entre seus interesses e a vida a dois. Na paquera, conversas descontra&ções sobre viagens e sonhos vão te encantar.

Capricórnio - (22/12 a 19/01)

O dia estimula uma conexão mais &íntima e verdadeira com as suas próprias emoções. No romance, quebre a seriedade e permita-se demonstrar vulnerabilidade para o parceiro. Na solteirice, uma forte intuição vai guiar suas escolhas afetivas.

Aquário - (20/01 a 18/02)

As parcerias ganham um tom de suavidade e cooperação neste domingo. É o momento perfeito para demonstrar apoio aos planos individuais do seu par, fortalecendo a união. Se busca um amor, mostre-se aberta a ouvir pontos de vista diferentes.

Peixes - (19/02 a 20/03)

Coloque seu romantismo em prática através de pequenos gestos de cuidado no cotidiano do casal. Fazer com que o outro se sinta protegido trará muita paz ao namoro. Se está solteira, preste atenção em quem demonstra interesse real pelo seu bem-estar.

Mensagem dos astros para hoje

A energia deste domingo nos lembra que o amor se fortalece no silêncio compartilhado e nos gestos que não buscam aprovação. As relações verdadeiras encontram espaço para crescer quando conseguimos deixar as expectativas de lado e aceitamos o outro exatamente como ele é.

Aproveite o dia de hoje para espalhar gentileza, curar pequenas feridas através do perdão e reforçar os laços de carinho que trazem paz para a sua alma. É no afeto seguro que o coração encontra o seu verdadeiro descanso.

Leia também

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/07) para seu signo do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (12/07) para seu signo do zodíaco
Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/07) para todos os signos do zodíaco
HORÓSCOPO DO DIA

Horóscopo do dia: confira a previsão de hoje (11/07) para todos os signos do zodíaco

Compartilhe

Tags